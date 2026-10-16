Углы ковра больше не будут загибаться: как выровнять их за одну ночь

Деформация чаще всего возникает из-за хранения в свернутом виде, тяжелой мебели или неправильной сушки после стирки.

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Как выправить погнутый угол ковра / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему углы ковра загибаются и торчат

Как выровнять ковер с помощью льда

Ковер не только способствует сохранению тепла зимой, но и является прекрасной деталью интерьера. Однако часто углы могут заворачиваться, что приводит к деформации.

Главред решил разобраться, как можно выровнять загнутый угол ковра.

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Почему ковер деформируется

Чаще всего деформация возникает из-за неправильного хранения. Ковер, который неделями лежал плотно скатанным, сохраняет форму рулона даже после разворачивания. Волокнам и основе нужно время, чтобы распрямиться, пишет Deccoria.

Вторая распространенная причина связана с тяжелой мебелью. Если ковер долго лежал под шкафом или комодом, после их перемещения угол может остаться погнутым.

Подобный эффект дает стирка: когда изделие высыхает неравномерно или его скручивают еще влажным, на поверхности появляются складки и бугорки.

Имеет значение и напольное покрытие. На гладком ламинате и плитке ковер легко сдвигается при ходьбе или уборке пылесосом, и с каждым таким сдвигом края загибаются все сильнее.

Как вернуть ковру ровную форму

Самый простой способ требует лишь морозильной камеры. На загнутый угол кладут несколько кубиков льда, а сверху ставят прочный тяжелый предмет, чтобы край лежал ровно. Конструкцию оставляют на ночь, а утром проверяют, насколько плотно угол прилегает к полу.

Этот метод подходит не для всех материалов, поскольку избыток влаги может испортить некоторые ковры. Тем, кто не хочет рисковать, стоит обойтись без воды: угол нужно накрыть стопкой книг или плоской доской так, чтобы груз давил на весь деформированный участок.

Держать книги обычно приходится день-два, а если угол сильно погнут, то и несколько дней.

Как выровнять ковер с помощью нагрева

Некоторым коврам также помогает теплый воздух. Фен включают на низкий режим, держат на расстоянии примерно 20 см и постоянно перемещают, чтобы не перегреть один участок.

После этого угол расправляют и прижимают, пока он полностью не остынет. Перед процедурой стоит проверить рекомендации производителя, ведь не все волокна и основы хорошо переносят нагрев.

Как ухаживать за коврами – видео:

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