Тест на IQ: нужно найти букву C среди множества букв G за 19 секунд

Визуальные головоломки помогают разнообразить досуг и проверить свою наблюдательность.

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Нужно найти букву C среди множества букв G за 19 секунд / Фото: Brightside

Оптические иллюзии - это не только интересное развлечение, но и возможность проверить свою внимательность и наблюдательность. На первый взгляд такие задания кажутся простыми, однако скрытые детали могут оказаться настоящим испытанием даже для тех, кто регулярно разгадывает головоломки.

Как пишет The Sun, одна из таких визуальных головоломок предлагает найти букву C среди большого количества символов G. На выполнение задания отведено всего 19 секунд.

Чтобы повысить шансы на успех, попробуйте мысленно разделить картинку на четыре части и проверять каждую отдельно. Особое внимание уделите углам изображения, ведь именно там может скрываться нужный символ.

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Нужно найти букву C среди множества G за 19 секунд / Фото: Brightside

Если вам не удалось сразу найти отличие, не спешите сдаваться. Попытайтесь ещё раз внимательно просмотреть каждую строку. Подсказка от авторов головоломки - обратите внимание на седьмую строку.

Такие задания заставляют сосредоточиться на мелочах и искать различия между похожими символами. В то же время результат одной головоломки не определяет уровень интеллекта или остроту зрения - на успех могут влиять сложность изображения и индивидуальные особенности восприятия.

Если вы справились с первым заданием, можете проверить себя ещё раз. В следующей головоломке нужно найти маленькую рыбку, которая спряталась среди осьминогов.

На поиски отведено менее 10 секунд. Чтобы заметить спрятанный объект, обратите внимание на желтые глаза персонажей. Авторы советуют проверить верхний правый угол изображения.

Не расстраивайтесь, если не удалось справиться с головоломками с первой попытки. Попробуйте изменить направление поиска и внимательно осмотреть изображение ещё раз, поскольку иногда нужная деталь буквально прячется у всех на виду.

Ответ на головоломку / Фото: Brightside

Ранее Главред публиковал и другие интересные головоломки для проверки внимательности. Попробуйте найти три отличия на изображении парня с рыбой за 47 секунд и проверить свою наблюдательность.

Также можете разгадать головоломку, в которой нужно найти балерину среди фламинго за 12 секунд.

Об источнике: The Sun The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

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