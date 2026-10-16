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РФ готовит новую волну атак БПЛА и баллистикой: какие области Украины в зоне риска

Руслана Заклинская
16 октября 2026, 22:32
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В ближайшие дни под угрозой российских ударов могут оказаться сразу несколько регионов Украины.
РФ готовит новую волну атак БПЛА и баллистикой: какие области Украины в зоне риска
Россия готовит новую волну атак на Украину / Коллаж: Главред, фото: Минобороны России, Главред, УНИАН

Главное:

  • Существует угроза баллистических ударов по энергетике Киева и Киевской области
  • Возможна новая волна атак дронов на запад Украины
  • Под угрозой находятся энергетика, железные дороги, аэродромы, топливные объекты и предприятия

В ближайшие дни сохраняется угроза новых российских атак на Украину. Россияне готовят баллистический удар по объектам в Киевской области, а также новую волну атак дронов на западные регионы. Об этом предупредили мониторинговые каналы.

Повышенная угроза применения баллистического вооружения для ударов по энергетическим объектам столицы и Киевской области сохранится в течение ближайших двух-трех суток.

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Также сообщается о возможной новой волне атак беспилотников по западным областям Украины. Особое внимание мониторинговые каналы призывают уделить Волынской и Ровенской областям.

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Откуда и чем РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

По информации мониторинговых каналов, во время атак под угрозой могут оказаться объекты энергетической, железнодорожной, аэродромной и топливной инфраструктуры, пограничные пункты пропуска, учебные заведения, элеваторы, предприятия и складские помещения.

Предупреждение для Ровенской и Львовской областей

Начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль также предупредил об угрозе новых российских ударов по региону.

"Ожидаем новую волну вражеских атак на Ровенскую область", - сообщил он.

Глава ОВА призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги, позаботиться о собственной безопасности и безопасности близких. Также он рекомендовал заранее зарядить телефоны и другие гаджеты и подготовить запасные источники питания.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что на западе Украины зафиксированы вражеские беспилотники, которые могут двигаться в направлении региона. Он призвал жителей быть внимательными вечером, следить за официальными сообщениями и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Есть ли признаки подготовки ракетного удара

Россия готовит новый массированный воздушный удар по Украине. На аэродроме "Энгельс" заметили стратегический бомбардировщик Ту-160М с крылатыми ракетами Х-101. Часть Ту-95МС в то же время передислоцировали на Дальний Восток, сообщили аналитики Defense Express.

Спутниковые снимки российских военных аэродромов от 12 октября обнародовал мониторинговый ресурс AviVector. На них зафиксировали Ту-160М, подготовленный к применению ракет Х-101.

По оценкам экспертов, российские военные могут готовить бомбардировщики поочередно. Это может влиять на интервалы между воздушными атаками.

Отдельно Telegram-канал "Николаевский Ваньок" предупредил о повышенной угрозе ударов по конференциям военной и околовоенной тематики в Киеве и других городах в октябре. Организаторов призвали учитывать безопасность людей при принятии решений о проведении мероприятий.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, мониторинговые каналы зафиксировали запуск роя "Шахедов" с разных направлений. По сообщениям мониторов, над территорией страны находилось около 50 БПЛА.

Также зафиксирована подготовка массированной атаки на западные регионы Украины. Под угрозой оказались Волынская, Львовская, Закарпатская и Ивано-Франковская области.

"Укрэнерго" сообщило о последствиях атак для энергетической инфраструктуры страны. Председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко констатировал ухудшение прогноза на зиму из-за попаданий по ТЭС и подстанциям.

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О персоне: Александр Коваль

Александр Коваль - украинский государственный деятель, глава Ровенской областной государственной администрации с 27 декабря 2023 года, пишет Википедия.

С 5 марта 2021 года по 27 декабря 2023 года был главой Ровенской районной государственной администрации Ровенской области.

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