РФ готовит новую волну атак БПЛА и баллистикой: какие области Украины в зоне риска

Главное:
- Существует угроза баллистических ударов по энергетике Киева и Киевской области
- Возможна новая волна атак дронов на запад Украины
- Под угрозой находятся энергетика, железные дороги, аэродромы, топливные объекты и предприятия
В ближайшие дни сохраняется угроза новых российских атак на Украину. Россияне готовят баллистический удар по объектам в Киевской области, а также новую волну атак дронов на западные регионы. Об этом предупредили мониторинговые каналы.
Повышенная угроза применения баллистического вооружения для ударов по энергетическим объектам столицы и Киевской области сохранится в течение ближайших двух-трех суток.
Также сообщается о возможной новой волне атак беспилотников по западным областям Украины. Особое внимание мониторинговые каналы призывают уделить Волынской и Ровенской областям.
По информации мониторинговых каналов, во время атак под угрозой могут оказаться объекты энергетической, железнодорожной, аэродромной и топливной инфраструктуры, пограничные пункты пропуска, учебные заведения, элеваторы, предприятия и складские помещения.
Предупреждение для Ровенской и Львовской областей
Начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль также предупредил об угрозе новых российских ударов по региону.
"Ожидаем новую волну вражеских атак на Ровенскую область", - сообщил он.
Глава ОВА призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги, позаботиться о собственной безопасности и безопасности близких. Также он рекомендовал заранее зарядить телефоны и другие гаджеты и подготовить запасные источники питания.
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что на западе Украины зафиксированы вражеские беспилотники, которые могут двигаться в направлении региона. Он призвал жителей быть внимательными вечером, следить за официальными сообщениями и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Есть ли признаки подготовки ракетного удара
Россия готовит новый массированный воздушный удар по Украине. На аэродроме "Энгельс" заметили стратегический бомбардировщик Ту-160М с крылатыми ракетами Х-101. Часть Ту-95МС в то же время передислоцировали на Дальний Восток, сообщили аналитики Defense Express.
Спутниковые снимки российских военных аэродромов от 12 октября обнародовал мониторинговый ресурс AviVector. На них зафиксировали Ту-160М, подготовленный к применению ракет Х-101.
По оценкам экспертов, российские военные могут готовить бомбардировщики поочередно. Это может влиять на интервалы между воздушными атаками.
Отдельно Telegram-канал "Николаевский Ваньок" предупредил о повышенной угрозе ударов по конференциям военной и околовоенной тематики в Киеве и других городах в октябре. Организаторов призвали учитывать безопасность людей при принятии решений о проведении мероприятий.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, мониторинговые каналы зафиксировали запуск роя "Шахедов" с разных направлений. По сообщениям мониторов, над территорией страны находилось около 50 БПЛА.
Также зафиксирована подготовка массированной атаки на западные регионы Украины. Под угрозой оказались Волынская, Львовская, Закарпатская и Ивано-Франковская области.
"Укрэнерго" сообщило о последствиях атак для энергетической инфраструктуры страны. Председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко констатировал ухудшение прогноза на зиму из-за попаданий по ТЭС и подстанциям.
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О персоне: Александр Коваль
Александр Коваль - украинский государственный деятель, глава Ровенской областной государственной администрации с 27 декабря 2023 года, пишет Википедия.
С 5 марта 2021 года по 27 декабря 2023 года был главой Ровенской районной государственной администрации Ровенской области.
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