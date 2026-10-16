РФ собралась массированно атаковать запад Украины - мониторы назвали сроки и цели

Из-за неблагоприятных погодных условий обнаружение и перехват беспилотников может затрудниться, сообщают мониторинговые каналы.

https://glavred.info/ukraine/rf-sobralas-massirovanno-atakovat-zapad-ukrainy-monitory-nazvali-sroki-i-celi-10804760.html Ссылка скопирована

Россия готовит массированное наступление на запад Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН, Главред

Кратко:

Западные области Украины могут подвергнуться массированной атаке БПЛА

Под угрозой - Волынская, Львовская, Закарпатская и Ивано-Франковская области

Атака может продолжаться до ночи или утра

Россия собирается атаковать западные области Украины ударными и реактивными беспилотниками. Под угрозой атаки - Волынская, Львовская, Закарпатская и Ивано-Франковская области. Об этом сообщили мониторинговые каналы.

По данным мониторинга, неблагоприятные погодные условия и плотная облачность могут затруднить обнаружение и перехват ударных БПЛА. Из-за этого возможны прорывы дронов в направлении западных регионов 16 и 17 октября.

видео дня

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Массированная атака может продолжаться до ночи или утра. Ударам могут подвергнуться объекты энергетической инфраструктуры, водоснабжения и логистики.

Мониторинговые каналы советуют жителям западных регионов по возможности заранее зарядить телефоны и другие гаджеты, а также сделать запас питьевой воды на случай перебоев с электро- и водоснабжением.

В случае объявления воздушной тревоги необходимо перейти в ближайшее укрытие и оставаться там до официального отбоя.

Есть ли признаки подготовки ракетного удара

Россия может готовиться к новому массированному воздушному удару по Украине. На аэродроме "Энгельс" заметили стратегический бомбардировщик Ту-160М, вооруженный крылатыми ракетами Х-101. В то же время часть бомбардировщиков Ту-95МС передислоцировали на Дальний Восток, сообщили аналитики Defense Express.

По данным издания, спутниковые снимки российских военных аэродромов от 12 октября, обнародованные мониторинговым ресурсом AviVector, зафиксировали подготовку Ту-160М к применению ракет Х-101. Эксперты предполагают, что российские военные могут готовить бомбардировщики поочередно, что будет влиять на интервалы между воздушными атаками.

Отдельно Telegram-канал "Николаевский Ваньок" предупредил о повышенной угрозе ударов по конференциям военной и околовоенной тематики в Киеве и других городах в октябре. Автор сообщения призвал организаторов принимать решения с учетом безопасности людей.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, ГСЧС сообщила о попадании российского беспилотника в торговый центр в Сумах и повреждении крыш и фасадов зданий. По предварительным данным, три человека получили ранения.

Мониторинговые каналы сообщили о массовых запусках российских беспилотников с разных направлений, направленных на западные и южные области Украины. Мониторы зафиксировали примерно 50 БПЛА и запуски небольшими группами.

Глава Волынской ОГА Роман Романюк сообщил об ударах по инфраструктурным объектам на территории области. В Камень-Каширском районе в результате удара по частному предприятию возник пожар.

Читайте также:

Об источнике: Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор - Сергей Згурец.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред