РФ объявила о новой волне атак на Украину: какие цели враг назвал приоритетными

В качестве главной цели Москва называет предприятия по производству ракет и беспилотников, а Путин поручил продолжать массированные удары по логистике.

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Герасимов доложил Путину об ударах по энергетическим объектам и мостам Украины / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

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Генштаб РФ заявил о начале ударов по энергетике и мостам

Под прицелом также железная дорога, дата-центры и металлургия

Путин приказал продолжить массированные удары по логистике

Российская армия начала наносить удары по украинским энергообъектам и мостам стратегического значения. Об этом начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину на совещании с военным руководством 16 октября, передают российские пропагандистские СМИ.

По словам Герасимова, атаки на энергетическую инфраструктуру уже продолжаются, а украинские мосты поражаются в соответствии с планом военного командования. Совещание состоялось на вспомогательном пункте управления объединенной группировки войск.

Энергосистема и переправы - не единственные объекты в российском списке. Начальник Генштаба отдельно упомянул транспортную и цифровую инфраструктуру.

"Также наносятся удары по объектам железнодорожного транспорта и дата-центрам, задействованным в интересах обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины", - сказал Герасимов.

Он также утверждает, что россияне поразили девять украинских металлургических предприятий, и работа на них остановилась. В Минобороны РФ традиционно уверяют, что наносят удары только по военным и энергетическим объектам и связанной с ними инфраструктуре.

Фактически доклад подтверждает намерение Москвы и в дальнейшем атаковать критическую инфраструктуру Украины. Энергообъекты обеспечивают электроснабжение и работу промышленности, а стратегические мосты необходимы для транспортного сообщения и логистики.

Какова главная цель ударов РФ

Отдельно генерал пояснил, на чем российское командование сосредоточит основные силы во время следующих атак.

"Наиболее приоритетные цели для массированных ударов по Украине - это места производства ракет и беспилотников", - заявил Герасимов.

В то же время сам кремлевский диктатор Владимир Путин дал понять, что интенсивность атак не снизится.

"Нанесение массированных и групповых ударов по объектам противника должно быть продолжено", - подчеркнул он.

Путин также поручил военным и в дальнейшем выполнять задачи так называемой "СВО" и массированно атаковать логистические центры.

Может ли РФ устраивать ежедневные массированные атаки

Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" говорил, что Россия может перенести тактику регулярных атак реактивными беспилотниками на другие украинские города, однако одновременно поддерживать высокий темп массированных ударов по нескольким направлениям ей будет сложно.

По наблюдениям военного, масштабные комбинированные атаки происходят примерно один-два раза в неделю. Это может свидетельствовать о необходимости накапливать средства поражения в перерывах между крупными обстрелами.

"На обломках беспилотников можно увидеть, что дата производства - прошлый или текущий месяц. Это свидетельствует о том, что значительного запаса нет, производство работает на пределе возможностей: изготовили - собрали - нанесли удар", - подчеркнул он.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, ГСЧС сообщила о попадании российского беспилотника в торговый центр в Сумах и повреждении крыш и фасадов зданий. По предварительным данным, трое человек получили ранения.

Мониторинговые каналы сообщили о массовых запусках российских беспилотников с разных направлений, направленных на западные и южные области Украины. Мониторы зафиксировали примерно 50 БПЛА и запуски небольшими группами.

Глава Волынской ОГА Роман Романюк сообщил об ударах по инфраструктурным объектам на территории области. В Камень-Каширском районе в результате удара по частному предприятию возник пожар.

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Об персоне: Валерий Герасимов Валерий Герасимов - российский военачальник. Начальник Генштаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны РФ с 9 ноября 2012 года. Герасимова называют главным организатором войны на востоке Украины. Его подозревают в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира и международного правопорядка; активный участник временной оккупации Крыма РФ в 2014 году. Находится под санкциями ЕС, Канады и Украины, пишет Википедия.

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