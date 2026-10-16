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Пожелтевшая занавеска ещё пригодится: как сделать бесплатный ароматизатор для шкафа

Дарья Пшеничник
16 октября 2026, 18:55
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Для этого не понадобится ни швейная машинка, ни магазинные ароматизаторы, а только сушеные цветы и лента.

Пожелтевшая занавеска ещё пригодится: как сделать бесплатный ароматизатор для шкафа
Что можно сделать из старых штор / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

видео дня

Вы узнаете:

  • Почему старая занавеска подходит для ароматических мешочков
  • Как сделать саше без швейной машинки
  • Чем наполнить мешочки, чтобы шкаф пахнул цветами

Пожелтевшую занавеску, которая уже не годится для окна, не стоит выбрасывать: из нее получаются ароматические мешочки для гардероба, заменяющие магазинные освежители. Одежда и постельное белье в шкафу благодаря таким саше пахнут цветами, а затрат почти нет, сообщает story.pl.

Автор издания признается, что раньше постоянно покупала готовые саше для шкафа. Однако их запах выветривался уже через несколько недель, поэтому приходилось снова идти за новыми. Теперь она шьет мешочки из старых занавесок, прежде всего кружевных или с мелкой сеткой.

Такая ткань легкая, хорошо пропускает воздух и постепенно отдаёт аромат. К тому же кружевной мешочек выглядит гораздо привлекательнее бумажного. Даже слегка пожелтевший материал выглядит симпатично в сочетании с бежевым шнурком или кремовой лентой.

Как сделать саше из старой занавески

Особых навыков или швейной машинки для этого не требуется. Сначала занавеску следует тщательно постирать и полностью высушить. Далее алгоритм такой:

  1. Нарезать ткань на квадраты размером примерно 20 на 20 см.
  2. Положить в центр каждого кусочка 1–2 ложки сушеной лаванды.
  3. Соберите углы вверх, сформировав небольшой мешочек.
  4. Крепко завязать его лентой или хлопковым шнурком, чтобы наполнитель не высыпался.
  5. Разложить саше по ящикам или подвесить на штангу в шкафу.

Если у ткани крупные ячейки, лучше складывать её в два слоя, тогда сухие цветы не будут выпадать. Тем, кто умеет шить, женщина советует сделать классические мешочки из прямоугольных кусков: сшить бока и оставить отверстие для наполнителя.

Чем наполнить мешочки

Главным наполнителем автор считает именно лаванду. Цветочно-травяные нотки этого растения у неё ассоциируются с чистым постельным бельём и свежестью.

"Эффект напоминает мне отпуск в Провансе, где воздух пропитан ароматом лаванды", - делится она.

Вместо лаванды можно взять сушеные лепестки розы, розмарин или немного мяты. Важно, чтобы растения были абсолютно сухими, иначе они могут заплесневеть.

Готовые саше женщина раскладывает между полотенцами, постельным бельем и свитерами, а ещё одно вешает возле пальто в прихожей. Когда через несколько недель запах ослабевает, она немного разминает мешочек в ладонях, чтобы высвободить остатки аромата, а затем заменяет наполнитель на свежий.

По её словам, кружевной мешочек служит много месяцев, а наполнитель можно менять по своему вкусу. Одной старой занавески хватает на столько саше, что их можно разложить и в шкафу, и в комоде, и в ящиках с постельным бельём.

Смотрите видеооб ещё одной идее, как можно сделать ароматические мешочки своими руками:

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Об источнике: Story.pl

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