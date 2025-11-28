Как быстро разгладить шторы без утюга: проверенный лайфхак

Главред расскажет о действенном способе разгладить ткань без глажки, который подходит даже для больших и плотных штор.

Как быстро разгладить шторы без утюга / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Многие хозяйки сталкиваются с проблемой, когда шторы после стирки выглядят смятыми, а утюга под рукой нет. Главред расскажет о простом способе, который поможет быстро придать ткани опрятный вид без лишних усилий.

Эксперты Storinka.com делятся лайфхаком, который работает не хуже утюга.

Вместо отпаривателя или утюга можно использовать обычный распылитель и кондиционер для белья. Достаточно смешать пол колпачка кондиционера с литром воды, хорошо взболтать и равномерно распылить на ткань. Уже через несколько минут вы заметите, как складки постепенно разглаживаются, а комната наполняется легким ароматом свежести. Это решение работает даже с плотными шторами, ведь влага помогает волокнам расправиться, а кондиционер добавляет мягкости.

Для лучшего эффекта рекомендуем повесить шторы сразу после стирки, когда они еще немного влажные. Под собственным весом ткань растянется и станет более ровной. Если в комнате есть увлажнитель воздуха или вы откроете окно, легкое движение воздуха поможет ткани быстрее выровняться.

