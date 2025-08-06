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Семь доступных способов заставить шторы в гостиной выглядеть намного дороже

Алена Кюпели
6 августа 2025, 17:44
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Есть несколько способов сделать шторы для гостиной дорогими, не тратя на них слишком много денег.
Как с помощью штор сделать интерьер богаче
Как с помощью штор сделать интерьер богаче / Фото Pixabay, Instagram/borimskaya_studio

Подобно выбору правильного ковра или краски для стен, шторы для гостиной способны объединить пространство и сделать его ещё более изысканным.

Однако это не значит, что шторы должны быть дорогими – на самом деле, есть несколько способов сделать шторы для гостиной дорогими, не тратя на них слишком много денег.

Гостиные – это прежде всего комфорт и уют, которые лучше всего достигаются с помощью текстур. Поэтому правильный диван, ковер и шторы, которые придают текстуру, могут как преобразить, так и испортить интерьер.

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Главная задача – сделать правильный выбор. Поэтому эксперты по интерьеру из Ideal Home и Юлия Боримская, текстильный декоратор, предлагают 7 идей штор для гостиной для создания роскошного образа, охватывающих всё: от правильной отделки до лучших аксессуаров, которые украсят оконное оформление и пространство в целом.

1. Выберите лучший материал и отделку

Чтобы ваши шторы выглядели дороже, начните с выбора материалов самого высокого качества, доступных вам.

Бархат — один из первых в списке, но лён и шёлк также будут отлично смотреться. Бархат и более доступный искусственный бархат часто являются отличным выбором, особенно в сочетании с узором или рисунком, таким как жаккард или цветочный узор.

Шторы в цветочек - особый шик
Шторы в цветочек - особый шик / Фото Instagram/borimskaya_studio

По словам текстильного эксперта Юлии Боримской, нужно обратить внимание на фактурные, матовые ткани и актуальные цвета.

"Лен, букле, бархат – текстуры, которые всегда выглядят дорого и тактильно приятно. Избегайте блестящих, тонких синтетических тканей – они удешевляют вид даже в хорошем интерьере", - говорит она.

Она также предлагает обратить внимание на трендовые цвета 2025 года:

  • Теплые нейтральные: песочный, молочный, льняной, серо-бежевый.
  • Природные успокаивающие: оливковый, шалфейный, терракотово-глиняный
  • Глубокие акценты: темно-синий, графит, бордо, лесной зеленый
  • Пудровые оттенки: пудро-розовый, кремовый, карамель

"Эти цвета идеально сочетаются с натуральными материалами: деревом, камнем, светлыми или тёплыми стенами", - говорит она.

2. Добавьте подкладку

Часто обилие и толщина ткани придают шторам более дорогой вид. Именно так подкладка или покупка готовых штор с подкладкой может помочь создать роскошный вид.

Вы также можете сделать штору более дорогой, добавив к ней качественную подкладку сами. Подкладка придает шторам более пышный вид, что, кроме того, подчеркивает их стиль.

"Добавляет объем, улучшает драпировку и защищает основную ткань от выгорания. Шторы с подкладкой всегда смотрятся на уровень дороже", - добавляет Боримская.

Шторы с подкладкой
Шторы с подкладкой / Фото Pixabay

3. Не забудьте о карнизе

Тщательно подобранные и продуманные аксессуары для дома могут поднять комнату на новый уровень, будь то красивый светильник или карниз, идеально подходящий к вашим шторам.

Такие металлы, как латунь, железо и матовый никель, – лучший выбор для создания роскошного, сияющего образа.

Правильный выбор карниза также придаст вашим шторам более дорогой вид. Среди лучших вариантов – темное дерево, богатая бронза и, конечно же, декоративная фурнитура.

По словам Юлии Боримской, Чем выше размещен карниз, тем эффектнее смотрятся шторы.

"Высоко расположенный карниз визуально "поднимает" потолок и придает воздуху пространство. Отличное решение – встроенные карнизы без ниши, если планируете ремонт с нуля", - советует она.

Правильный выбор карниза также придаст вашим шторам более дорогой вид
Правильный выбор карниза также придаст вашим шторам более дорогой вид / Фото Pixabay

4. Рассмотрите прозрачные шторы или тюль

Прозрачные шторы для гостиной – один из самых популярных трендов в интерьере. Они могут выглядеть невероятно шикарно и роскошно, независимо от того, висят ли они отдельно или в сочетании с более плотными шторами. Особенно если вы выберете натуральный материал.

Лёгкие и воздушные шторы могут выглядеть элегантно в правильно подобранной цветовой палитре и создавать иллюзию большего пространства, пропуская больше света в комнату", — говорит Райан Калверт, эксперт по продукции Hiatt Hardware.

Тюль - это всегда роскошно
Тюль - это всегда роскошно / Фото Instagram/shtory.kyiv

5. Выбирайте правильные карнизы для штор

Выбирая дорогие шторы, не забывайте о карнизах, поскольку некоторые выглядят роскошнее других.

Также важно определиться с тем, какой стиль карнизов лучше всего подходит для ваших нужд. Шторы с защипами или двойными защипами создают вневременной классический вид, а для создания более изысканного образа в стиле бутик-отеля рассмотрите вариант с карнизами, создающими волны.

Как следует из названия, конструкция карниза позволяет ткани ложиться мягкими и равномерными складками, создавая элегантный и роскошный вид.

Волны на шторах - залог роскоши
Волны на шторах - залог роскоши / Фото Instagram/ borimskaya_studio

6. Выберите правильную длину

Как и в случае со шторами для спальни, роскошный вид штор для гостиной также отчасти зависит от правильной длины.

Если вы ищете более элегантный и строгий вид, вы также можете повесить шторы "скользящей" длины, когда полотнище шторы находится чуть выше пола, отсюда и название. Этот стиль придаёт помещению чистый, элегантный и однородный вид.

Эксперт отмечает, что важна также густая сборка ткани (коэффициент от 2). На 3 метра карниза требуется около 6 метров ткани. "Плотная драпировка создает глубину и придает ощущение премиальности", - добавляет Боримская.

7. Качественный пошив

По словам Юлии, важен очень качественный пошив: ручные складки, правильно подобранная тесьма и сочетание узора. "Ручная формировка складок или качественная тесьма (волна, равномерная "карандаш", бантовая, фламандская и т.п.), которая держит форму, вместе с точным сочетанием рапорта - это уровень профессионализма, заметный даже неспециалисту. Именно эти детали формируют образ дорогих штор", - резюмирует она.

Источник: IdealHome.co.uk

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