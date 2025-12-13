Можно ли есть яйца с красным пятном на желтке: ответ удивит многих

Вы узнаете:
- Почему на яйцах есть коричневые и красные пятна
- Можно ли есть яйца с красным пятном на желтке
В сырых яйцах иногда можно увидеть красное или коричневое пятно на желтке или белке. Многие люди, заметив такое пятно, сразу сомневаются в свежести и качестве яйца. У кого-то возникает страх, что оно может быть опасным для здоровья, и продукт просто выбрасывают.
Вам может понравиться наш материал: Сколько варить яйцо, чтобы желток был жидким: точное время вплоть до секунды
Эксперты же отмечают, что на самом деле это распространенное явление, которое не имеет ничего общего с порчей или болезнью птицы. Об этом пишет Interia Kobieta.
Что означает красное пятно в яйце
Это небольшой тромб, который образуется в результате микрокровотечения в репродуктивном тракте курицы во время формирования яйцеклетки. Такое явление случается преимущественно у молодых кур, которые только начинают нести яйца, а также может быть характерным для отдельных пород, которые были скрещены для разведения. Это естественный процесс, который не влияет на качество или безопасность продукта.
Можно ли есть яйцо с красным пятном
Специалисты единодушно подтверждают, что красное пятно не является признаком порчи или заражения. Такое яйцо пригодно для потребления, его можно варить, жарить или использовать в выпечке. Пятно не меняет вкус и питательные свойства, а красное пятно удалять перед приготовлением не нужно.
Читайте также:
- Скорлупа слетит сама: повар рассказал, как быстро почистить вареные яйца
- Почему вареные яйца нельзя бросать в холодную воду: ответ удивит
- Как приготовить идеальные яйца пашот без сковородки: метод профессионального повара
Об источнике: Interia Kobieta
Interia Kobieta - один из крупнейших польских веб-сайтов о стиле жизни, принадлежащий порталу Interia. Уже более 20 лет мы предоставляем достоверную информацию, проверенные советы и разумные развлечения женщинам всех возрастов.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред