Сколько варить яйцо, чтобы желток был жидким: точное время вплоть до секунды

Вы узнаете:
- Как и сколько варить яйца всмятку
- Как пожарить яйца, чтобы желток остался жидким
Яйца - достаточно популярный продукт не только в Украине, но в разных уголках мира. Их едят на завтрак, обед или ужин, а добавляют в супы, салаты или другие блюда. Приготовление яиц кажется очень простым процессом, однако у многих все же возникают сомнения, сколько времени их варить. Именно поэтому Главред выяснил, как долго готовить яйца, чтобы желток был мягким и жидким.
Сколько варить яйца всмятку
Сначала опытные повара советуют ставить на огонь кастрюлю с водой и дождаться, пока она закипит.
Затем осторожно, с помощью ложки, опустить туда яйца и уменьшить огонь. Это нужно для того, чтобы скорлупа яиц не потрескалась.
Если вы хотите идеальные яйца с жидким желтком, то нужно внимательно следить за временем. Именно от длительности приготовления зависит конечный результат.
Автор YouTube-канала "Смачно без ЗаморочОк" рассказал, чтобы яйцо имело полностью жидкий желток, нужно варить всего 3 минуты.
Чтобы желток был не жидкий, но и не твердый, следует готовить 5 минут. Все зависит от ваших предпочтений.
Сколько минут варить яйца - смотрите видео:
Как сварить яйца всмятку - важные нюансы
Есть несколько моментов, которые обязательно нужно соблюдать при приготовлении яиц этим способом:
- кладите сырые яйца только в холодную воду;
- обязательно добавьте в кастрюлю немного соли, чтобы яйца лучше чистились;
- как только время приготовления завершится, сразу же ставьте кастрюлю под холодную воду, чтобы прервать процесс варки. Если же оставить яйца в горячей воде, то в конечном итоге вы не получите жидкий желток.
Кстати, холодная вода облегчает процесс очистки яиц.
Как правильно пожарить яйца, чтобы желток остался жидким
Шеф-повар Хосе Андрес, которого цитирует Express, предлагает готовить яйца в большом количестве оливкового масла для получения хрустящих краев и текстуры яйца-пашот.
Вот как можно воспроизвести технику приготовления яичницы на оливковом масле от Хосе Андреса в собственной кухне.
Сперва налейте в глубокую сковороду большое количество оливкового масла хорошего качества и нагрейте его. Нужно примерно полусантиметровый слой.
Когда масло нагреется, разбейте яйцо в сковороду.
Дождитесь, пока белок немного схватится и края станут матовыми.
После этого наклоните сковородку, чтобы масло собралось с одной стороны, и ложкой полейте им белок и края, позволяя горячему маслу стекать по поверхности. Так яйцо готовится сверху, не касаясь непосредственно желтка.
Когда белок полностью застынет, а желток останется мягким и жидким, снимите кастрюлю с огня, приправьте солью и перцем и положите яйцо на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
