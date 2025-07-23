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Варить не нужно: как приготовить невероятную кукурузу

Алена Кюпели
23 июля 2025, 21:21
68
Не обязательно долго варить кукурузу, чтобы она получилась мягкой, сочной и готовой.
Время приготоления Время приготовления: 35 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Кухня Кухня Украинская
Как быстро приготовить кукурузу
Как быстро приготовить кукурузу / Коллаж Главред, фото скриншот

В Украине наступил сезон кукурузы и настало самое время научится готовить ее быстро. Наверняка вы все помните, как мучительно долго ждать, когда же сварится всеми любимая царица полей.

Пользователь социальной сети Instagram Гординовска предлагает свой рецепт кукурузы, которая, во-первых, готовится очень быстро, а во-вторых, имеет мексиканский характер.

Этапы приготовления:

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1. Помыть кукурузу

2. Растопить сливочное масло и натереть туда чеснока

3. Смазать помытую и просушенную кукурузу маслом с чесноком

4. Из специй - натереть кукурузу солью и копченой паприкой

5. Вместо варки, кукурузу нужно будет уложить в лодочки из пергаментной бумаги и запекать в духовке 35 минут при температуре 200 градусов

6. Достать из духовки и посыпать кукурузу мелкой нарезанной петрушкой и кинзой

Готовая кукуруза получается хрустящей, свежей и одновременно пряной.

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