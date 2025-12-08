Объявлен полный перечень номинантов на Золотой глобус-2026 – кто в списке

Среди главных претендентов на награды оказались фильмы "Битва за битвой", "Грешники" и "Гамнет".

Объявлен полный перечень номинантов на Золотой глобус-2026

В понедельник, 8 декабря, объявили список номинантов на 83-ю церемонию "Золотой глобус", которая состоится уже 11 января. Об этом пишет The New York Times.

Среди главных претендентов на награды оказались фильмы "Битва за битвой", "Грешники" и "Гамнет", которые возглавляют список по количеству ключевых номинаций. В телевизионных категориях лидерами стали "Разделение", "Белый лотос" и "Питт".

Лучший игровой фильм, драма:

"Франкенштейн";

"Гамнет"

"Это был всего лишь несчастный случай";

"Тайный агент";

"Сентиментальная ценность";

"Грешники".

Лучшая комедия или мюзикл:

"Голубая луна";

"Бугония";

"Марти Суприм";

"Никакого выбора";

"Новая волна";

"Битва за битвой".

Лучший анимационный фильм:

"Арко";

"Кейпоп-охотницы на демонов";

"Элио";

"Убийца демонов";

"Маленькая Амели или характер дождя";

"Зоотрополис 2".

Кассовое и кинотеатральное достижение:

"Аватар: Огонь и пепел";

"Формула-1";

"Кейпоп-охотники на демонов";

"Миссия невыполнима: Финальная расплата";

"Грешники";

"Оружие";

"Wicked: Чародейка. Часть 2";

"Зоотрополис 2".

Лучший фильм, неанглоязычный:

"Это был всего лишь несчастный случай";

"Никакого выбора";

"Тайный агент";

"Сентиментальная ценность";

"Сират";

"Голос Гинд Раджаб".

Актерские номинации (фильмы)

Лучшая актриса, драма:

Джесси Бакли – "Гамнет";

Дженнифер Лоуренс - "Сдохни, любимый";

Ренате Реинсве - "Сентиментальная ценность";

Джулия Робертс - "После охоты";

Тесса Томпсон – "Хэдда";

Ева Виктор - "Прости, девочка".

Лучший актёр, драма:

Джоэл Эджертон - "Поезд во сне";

Оскар Айзек – "Франкенштейн";

Дуэйн Джонсон – "Несокрушимый";

Майкл Б. Джордан – "Грешники";

Вагнер Моура - "Тайный агент";

Джереми Аллен Уайт - "Спрингстин: Спаси меня от неизвестного".

Лучшая актриса, комедия/мюзикл:

Роуз Бирн - "Я не железная";

Синтия Эриво - "Wicked: Чародейка. Часть 2";

Кейт Хадсон - "Песня любви";

Чейз Инфинити - "Битва за битвой";

Аманда Сейфрид - "Завещание Энн Ли";

Эмма Стоун – "Бугония".

Лучший актер, комедия/мюзикл:

Тимоти Шаламе - "Марти Супирм";

Джордж Клуни - "Джей Келли";

Леонардо Ди Каприо - "Битва за битвой";

Итан Хоук - "Голубая луна";

Ли Бьон Хон - "Никакого выбора";

Джесси Племонс – "Бугония".

Лучшая актриса второго плана:

Эмили Блант – "Несокрушимый";

Эль Фэннинг - "Сентиментальная ценность";

Ариана Гранде - "Wicked: Чародейка. Часть 2";

Инга Ибсдоттер Лиллеас - "Сентиментальная ценность";

Эми Мадиган – "Оружие";

Теяна Тейлор - "Битва за битвой".

Лучший актер второго плана:

Бенисио дель Торо - "Битва за битвой";

Джейкоб Элорди – "Франкенштейн";

Пол Мескаль – "Гамнет";

Шон Пенн - "Битва за битвой";

Адам Сэндлер - "Джей Келли";

Стеллан Скашгорд - "Сентиментальная ценность".

Лучший режиссер:

Пол Томас Андерсон - "Битва за битвой";

Райан Куглер – "Грешники";

Гильермо дель Торо – "Франкенштейн";

Джафар Панаги - "Это был всего лишь несчастный случай";

Йоаким Триер - "Сентиментальная ценность";

Хлоя Чжао – "Гамнет".

Лучший сценарий:

"Битва за битвой";

"Марти Суприм";

"Грешники";

"Это был всего лишь несчастный случай";

"Сентиментальная ценность"

"Гамнет".

Лучшая музыка к фильму:

Александр Деспла – "Франкенштейн";

Людвиг Йоранссон – "Грешники";

Джонни Гринвуд - "Битва за битвой";

Джонни Гринвуд – "Сират";

Джонни Гринвуд – "Гамнет";

Ганс Циммер – "Формула-1".

Лучшая песня:

"Dream as One" - "Аватар: Огонь и пепел";

"Golden" - "Кейпоп-охотники на демонов";

"I Lied to You" – "Грешники";

"No Place Like Home" - "Wicked: Чародейка. Часть 2";

"The Girl in the Bubble" - "Wicked: Чародейка. Часть 2";

"Train Dreams" - "Поезд во снах".

Телевизионные номинации

Лучший сериал, драма:

"Дипломатка";

"Питт";

"Единственная";

"Разделение";

"Хромые лошади";

"Белый лотос".

Лучшая комедия/мюзикл (сериал):

"Начальная школа Эбботт";

"Медведь";

"Хитрости";

"Никто этого не хочет";

"Убийства в одном здании";

"Студия".

Лучший мини-сериал или фильм для ТВ:

"Переходный возраст";

"Всё её вина";

"Зверь во мне";

"Черное зеркало";

"Умереть ради секса";

"Девушка моего сына".

Ранее Главред сообщал, что стриминговый сервис Netflix покупает компанию Warner Bros. вместе с ее кино- и телестудиями HBO Max и HBO за 82,7 миллиарда долларов. Об оформлении соответствующего соглашения компании объявили в пятницу, 5 декабря.

Также украинский актер театра и кино Андрей Исаенко высказал свое мнение о лучшем актере Украины. В программе "33 вопроса от Люкс ФМ" он назвал имя коллеги, который, по его словам, действительно может считаться актером №1 в нашей стране.

О кинопремии "Золотой глобус" "Золотой глобус" - это престижная американская премия, которая отмечает выдающиеся достижения как в кинематографе, так и на телевидении. Она считается второй по значимости после "Оскара" и часто является показателем его будущих лауреатов. История премии "Золотой глобус" берёт начало в 1944 году, когда многие звёзды кино присутствовали на студии Fox, где небольшое количество иностранных журналистов определяли лучших за 1943 год. Благоприятный исход проведения первой церемонии предопределил дальнейшее развитие премии в качестве независимой альтернативы респектабельной премии Американской киноакадемии. 83-я церемония вручения премии состоится 11 января 2026 года в отеле "Беверли Хилтон" в Калифорнии. Ведущей будет комик Никки Глейзер.

