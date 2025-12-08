Объявлен полный перечень номинантов на Золотой глобус-2026 – кто в списке

Вы узнаете:
- Актерские номинации
- Телевизионные номинации
В понедельник, 8 декабря, объявили список номинантов на 83-ю церемонию "Золотой глобус", которая состоится уже 11 января. Об этом пишет The New York Times.
Среди главных претендентов на награды оказались фильмы "Битва за битвой", "Грешники" и "Гамнет", которые возглавляют список по количеству ключевых номинаций. В телевизионных категориях лидерами стали "Разделение", "Белый лотос" и "Питт".
Лучший игровой фильм, драма:
"Франкенштейн";
"Гамнет"
"Это был всего лишь несчастный случай";
"Тайный агент";
"Сентиментальная ценность";
"Грешники".
Лучшая комедия или мюзикл:
"Голубая луна";
"Бугония";
"Марти Суприм";
"Никакого выбора";
"Новая волна";
"Битва за битвой".
Лучший анимационный фильм:
"Арко";
"Кейпоп-охотницы на демонов";
"Элио";
"Убийца демонов";
"Маленькая Амели или характер дождя";
"Зоотрополис 2".
Кассовое и кинотеатральное достижение:
"Аватар: Огонь и пепел";
"Формула-1";
"Кейпоп-охотники на демонов";
"Миссия невыполнима: Финальная расплата";
"Грешники";
"Оружие";
"Wicked: Чародейка. Часть 2";
"Зоотрополис 2".
Лучший фильм, неанглоязычный:
"Это был всего лишь несчастный случай";
"Никакого выбора";
"Тайный агент";
"Сентиментальная ценность";
"Сират";
"Голос Гинд Раджаб".
Актерские номинации (фильмы)
Лучшая актриса, драма:
Джесси Бакли – "Гамнет";
Дженнифер Лоуренс - "Сдохни, любимый";
Ренате Реинсве - "Сентиментальная ценность";
Джулия Робертс - "После охоты";
Тесса Томпсон – "Хэдда";
Ева Виктор - "Прости, девочка".
Лучший актёр, драма:
Джоэл Эджертон - "Поезд во сне";
Оскар Айзек – "Франкенштейн";
Дуэйн Джонсон – "Несокрушимый";
Майкл Б. Джордан – "Грешники";
Вагнер Моура - "Тайный агент";
Джереми Аллен Уайт - "Спрингстин: Спаси меня от неизвестного".
Лучшая актриса, комедия/мюзикл:
Роуз Бирн - "Я не железная";
Синтия Эриво - "Wicked: Чародейка. Часть 2";
Кейт Хадсон - "Песня любви";
Чейз Инфинити - "Битва за битвой";
Аманда Сейфрид - "Завещание Энн Ли";
Эмма Стоун – "Бугония".
Лучший актер, комедия/мюзикл:
Тимоти Шаламе - "Марти Супирм";
Джордж Клуни - "Джей Келли";
Леонардо Ди Каприо - "Битва за битвой";
Итан Хоук - "Голубая луна";
Ли Бьон Хон - "Никакого выбора";
Джесси Племонс – "Бугония".
Лучшая актриса второго плана:
Эмили Блант – "Несокрушимый";
Эль Фэннинг - "Сентиментальная ценность";
Ариана Гранде - "Wicked: Чародейка. Часть 2";
Инга Ибсдоттер Лиллеас - "Сентиментальная ценность";
Эми Мадиган – "Оружие";
Теяна Тейлор - "Битва за битвой".
Лучший актер второго плана:
Бенисио дель Торо - "Битва за битвой";
Джейкоб Элорди – "Франкенштейн";
Пол Мескаль – "Гамнет";
Шон Пенн - "Битва за битвой";
Адам Сэндлер - "Джей Келли";
Стеллан Скашгорд - "Сентиментальная ценность".
Лучший режиссер:
Пол Томас Андерсон - "Битва за битвой";
Райан Куглер – "Грешники";
Гильермо дель Торо – "Франкенштейн";
Джафар Панаги - "Это был всего лишь несчастный случай";
Йоаким Триер - "Сентиментальная ценность";
Хлоя Чжао – "Гамнет".
Лучший сценарий:
"Битва за битвой";
"Марти Суприм";
"Грешники";
"Это был всего лишь несчастный случай";
"Сентиментальная ценность"
"Гамнет".
Лучшая музыка к фильму:
Александр Деспла – "Франкенштейн";
Людвиг Йоранссон – "Грешники";
Джонни Гринвуд - "Битва за битвой";
Джонни Гринвуд – "Сират";
Джонни Гринвуд – "Гамнет";
Ганс Циммер – "Формула-1".
Лучшая песня:
"Dream as One" - "Аватар: Огонь и пепел";
"Golden" - "Кейпоп-охотники на демонов";
"I Lied to You" – "Грешники";
"No Place Like Home" - "Wicked: Чародейка. Часть 2";
"The Girl in the Bubble" - "Wicked: Чародейка. Часть 2";
"Train Dreams" - "Поезд во снах".
Телевизионные номинации
Лучший сериал, драма:
"Дипломатка";
"Питт";
"Единственная";
"Разделение";
"Хромые лошади";
"Белый лотос".
Лучшая комедия/мюзикл (сериал):
"Начальная школа Эбботт";
"Медведь";
"Хитрости";
"Никто этого не хочет";
"Убийства в одном здании";
"Студия".
Лучший мини-сериал или фильм для ТВ:
"Переходный возраст";
"Всё её вина";
"Зверь во мне";
"Черное зеркало";
"Умереть ради секса";
"Девушка моего сына".
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости кино и ТВ:
Ранее Главред сообщал, что стриминговый сервис Netflix покупает компанию Warner Bros. вместе с ее кино- и телестудиями HBO Max и HBO за 82,7 миллиарда долларов. Об оформлении соответствующего соглашения компании объявили в пятницу, 5 декабря.
Также украинский актер театра и кино Андрей Исаенко высказал свое мнение о лучшем актере Украины. В программе "33 вопроса от Люкс ФМ" он назвал имя коллеги, который, по его словам, действительно может считаться актером №1 в нашей стране.
Вас может заинтересовать:
- "Потерянное время": звезда "Спіймати Кайдаша" разнес новые украинские комедии
- Леся Никитюк назвала фаворитку шоу "Холостяк" - детали
- Фильм "Острые козырьки" вернет на экраны Томаса Шелби — известна дата выхода
О кинопремии "Золотой глобус"
"Золотой глобус" - это престижная американская премия, которая отмечает выдающиеся достижения как в кинематографе, так и на телевидении. Она считается второй по значимости после "Оскара" и часто является показателем его будущих лауреатов.
История премии "Золотой глобус" берёт начало в 1944 году, когда многие звёзды кино присутствовали на студии Fox, где небольшое количество иностранных журналистов определяли лучших за 1943 год. Благоприятный исход проведения первой церемонии предопределил дальнейшее развитие премии в качестве независимой альтернативы респектабельной премии Американской киноакадемии.
83-я церемония вручения премии состоится 11 января 2026 года в отеле "Беверли Хилтон" в Калифорнии. Ведущей будет комик Никки Глейзер.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред