Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Кино и ТВ

Объявлен полный перечень номинантов на Золотой глобус-2026 – кто в списке

Виталий Кирсанов
8 декабря 2025, 17:58
22
Среди главных претендентов на награды оказались фильмы "Битва за битвой", "Грешники" и "Гамнет".
Объявлен полный перечень номинантов на Золотой глобус-2026
Объявлен полный перечень номинантов на Золотой глобус-2026 / коллаж: Главред, фото: Википедия

Вы узнаете:

  • Актерские номинации
  • Телевизионные номинации

В понедельник, 8 декабря, объявили список номинантов на 83-ю церемонию "Золотой глобус", которая состоится уже 11 января. Об этом пишет The New York Times.

Среди главных претендентов на награды оказались фильмы "Битва за битвой", "Грешники" и "Гамнет", которые возглавляют список по количеству ключевых номинаций. В телевизионных категориях лидерами стали "Разделение", "Белый лотос" и "Питт".

видео дня

Лучший игровой фильм, драма:

"Франкенштейн";

"Гамнет"

"Это был всего лишь несчастный случай";

"Тайный агент";

"Сентиментальная ценность";

"Грешники".

Лучшая комедия или мюзикл:

"Голубая луна";

"Бугония";

"Марти Суприм";

"Никакого выбора";

"Новая волна";

"Битва за битвой".

Лучший анимационный фильм:

"Арко";

"Кейпоп-охотницы на демонов";

"Элио";

"Убийца демонов";

"Маленькая Амели или характер дождя";

"Зоотрополис 2".

Кассовое и кинотеатральное достижение:

"Аватар: Огонь и пепел";

"Формула-1";

"Кейпоп-охотники на демонов";

"Миссия невыполнима: Финальная расплата";

"Грешники";

"Оружие";

"Wicked: Чародейка. Часть 2";

"Зоотрополис 2".

Лучший фильм, неанглоязычный:

"Это был всего лишь несчастный случай";

"Никакого выбора";

"Тайный агент";

"Сентиментальная ценность";

"Сират";

"Голос Гинд Раджаб".

Актерские номинации (фильмы)

Лучшая актриса, драма:

Джесси Бакли – "Гамнет";

Дженнифер Лоуренс - "Сдохни, любимый";

Ренате Реинсве - "Сентиментальная ценность";

Джулия Робертс - "После охоты";

Тесса Томпсон – "Хэдда";

Ева Виктор - "Прости, девочка".

Лучший актёр, драма:

Джоэл Эджертон - "Поезд во сне";

Оскар Айзек – "Франкенштейн";

Дуэйн Джонсон – "Несокрушимый";

Майкл Б. Джордан – "Грешники";

Вагнер Моура - "Тайный агент";

Джереми Аллен Уайт - "Спрингстин: Спаси меня от неизвестного".

Лучшая актриса, комедия/мюзикл:

Роуз Бирн - "Я не железная";

Синтия Эриво - "Wicked: Чародейка. Часть 2";

Кейт Хадсон - "Песня любви";

Чейз Инфинити - "Битва за битвой";

Аманда Сейфрид - "Завещание Энн Ли";

Эмма Стоун – "Бугония".

Лучший актер, комедия/мюзикл:

Тимоти Шаламе - "Марти Супирм";

Джордж Клуни - "Джей Келли";

Леонардо Ди Каприо - "Битва за битвой";

Итан Хоук - "Голубая луна";

Ли Бьон Хон - "Никакого выбора";

Джесси Племонс – "Бугония".

Лучшая актриса второго плана:

Эмили Блант – "Несокрушимый";

Эль Фэннинг - "Сентиментальная ценность";

Ариана Гранде - "Wicked: Чародейка. Часть 2";

Инга Ибсдоттер Лиллеас - "Сентиментальная ценность";

Эми Мадиган – "Оружие";

Теяна Тейлор - "Битва за битвой".

Лучший актер второго плана:

Бенисио дель Торо - "Битва за битвой";

Джейкоб Элорди – "Франкенштейн";

Пол Мескаль – "Гамнет";

Шон Пенн - "Битва за битвой";

Адам Сэндлер - "Джей Келли";

Стеллан Скашгорд - "Сентиментальная ценность".

Лучший режиссер:

Пол Томас Андерсон - "Битва за битвой";

Райан Куглер – "Грешники";

Гильермо дель Торо – "Франкенштейн";

Джафар Панаги - "Это был всего лишь несчастный случай";

Йоаким Триер - "Сентиментальная ценность";

Хлоя Чжао – "Гамнет".

Лучший сценарий:

"Битва за битвой";

"Марти Суприм";

"Грешники";

"Это был всего лишь несчастный случай";

"Сентиментальная ценность"

"Гамнет".

Лучшая музыка к фильму:

Александр Деспла – "Франкенштейн";

Людвиг Йоранссон – "Грешники";

Джонни Гринвуд - "Битва за битвой";

Джонни Гринвуд – "Сират";

Джонни Гринвуд – "Гамнет";

Ганс Циммер – "Формула-1".

Лучшая песня:

"Dream as One" - "Аватар: Огонь и пепел";

"Golden" - "Кейпоп-охотники на демонов";

"I Lied to You" – "Грешники";

"No Place Like Home" - "Wicked: Чародейка. Часть 2";

"The Girl in the Bubble" - "Wicked: Чародейка. Часть 2";

"Train Dreams" - "Поезд во снах".

Телевизионные номинации

Лучший сериал, драма:

"Дипломатка";

"Питт";

"Единственная";

"Разделение";

"Хромые лошади";

"Белый лотос".

Лучшая комедия/мюзикл (сериал):

"Начальная школа Эбботт";

"Медведь";

"Хитрости";

"Никто этого не хочет";

"Убийства в одном здании";

"Студия".

Лучший мини-сериал или фильм для ТВ:

"Переходный возраст";

"Всё её вина";

"Зверь во мне";

"Черное зеркало";

"Умереть ради секса";

"Девушка моего сына".

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости кино и ТВ:

Ранее Главред сообщал, что стриминговый сервис Netflix покупает компанию Warner Bros. вместе с ее кино- и телестудиями HBO Max и HBO за 82,7 миллиарда долларов. Об оформлении соответствующего соглашения компании объявили в пятницу, 5 декабря.

Также украинский актер театра и кино Андрей Исаенко высказал свое мнение о лучшем актере Украины. В программе "33 вопроса от Люкс ФМ" он назвал имя коллеги, который, по его словам, действительно может считаться актером №1 в нашей стране.

Вас может заинтересовать:

О кинопремии "Золотой глобус"

"Золотой глобус" - это престижная американская премия, которая отмечает выдающиеся достижения как в кинематографе, так и на телевидении. Она считается второй по значимости после "Оскара" и часто является показателем его будущих лауреатов.

История премии "Золотой глобус" берёт начало в 1944 году, когда многие звёзды кино присутствовали на студии Fox, где небольшое количество иностранных журналистов определяли лучших за 1943 год. Благоприятный исход проведения первой церемонии предопределил дальнейшее развитие премии в качестве независимой альтернативы респектабельной премии Американской киноакадемии.

83-я церемония вручения премии состоится 11 января 2026 года в отеле "Беверли Хилтон" в Калифорнии. Ведущей будет комик Никки Глейзер.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Золотой глобус новости шоу бизнеса новости кино зарубежные сериалы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Шахеды" с ракетами: эксперт объяснил, представляют ли они реальную угрозу для авиации

"Шахеды" с ракетами: эксперт объяснил, представляют ли они реальную угрозу для авиации

18:29Война
Украинцы будут без света до 16 часов: появились графики отключений на 9 декабря

Украинцы будут без света до 16 часов: появились графики отключений на 9 декабря

18:17Украина
В Украине резко подорожала вся валюта: новый курс на 9 декабря

В Украине резко подорожала вся валюта: новый курс на 9 декабря

18:02Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Более 240 лет носил русские названия: какое имя сейчас имеет один из крупнейших городов Украины

Более 240 лет носил русские названия: какое имя сейчас имеет один из крупнейших городов Украины

Карта Deep State онлайн за 8 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

В Украине перепишут цены на доллар: сколько будет стоить валюта перед Новым годом

В Украине перепишут цены на доллар: сколько будет стоить валюта перед Новым годом

"Поймают" волну успеха: кому из знаков зодиака повезет 8 декабря

"Поймают" волну успеха: кому из знаков зодиака повезет 8 декабря

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девушки на пляже за 10 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девушки на пляже за 10 секунд

Последние новости

18:29

"Шахеды" с ракетами: эксперт объяснил, представляют ли они реальную угрозу для авиации

18:17

Украинцы будут без света до 16 часов: появились графики отключений на 9 декабря

18:02

В Украине резко подорожала вся валюта: новый курс на 9 декабря

17:58

Объявлен полный перечень номинантов на Золотой глобус-2026 – кто в списке

17:57

"Она меняется": что Юрий Ткач думает о удивительном похудении своей жены

У Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - РозумныйУ Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - Розумный
17:41

Водителей призвали одевать старые носки на дворники в авто: причина удивитВидео

17:30

Фильм "Острые козырьки" вернет на экраны Томаса Шелби — известна дата выходаВидео

17:25

Во время боевого задания - Воздушные силы сообщили о гибели пилота Су-27

17:25

Студентам в Украине поднимут стипендии: когда и на сколько

Реклама
17:10

16 часов без света и больше: для каких городов и регионов графики отключений усилятФото

16:56

Почти 90 кг античных монет: археологи обнаружили 1800-летний уникальный клад

16:49

Россия готовит провокации в пяти городах: украинцев предупредили об опасности

16:48

"Какие глупости бывают": невеста Дмитрия Кулебы подробно рассказала о своей любви

16:40

В Украине начались аварийные отключения света - где больше не действуют графики

16:32

Возвращение "забытого эксперта": экс-член ВККС Козлов снова приобщен к конкурсам в судебной системе - СМИ

16:26

После массированных ударов: в Укрэнерго рассказали, где ситуация остается критической

16:21

Склады РФ вспыхивали один за другим: Генштаб сообщил о грандиозной операции

16:14

Короновали на 180 лет раньше Даниила Галицкого - кем был первый король Руси

15:57

Россияне обустроили новую военную базу в Мариуполе: раскрыты подробности

15:54

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке спящей собаки за 51 секунду

Реклама
15:46

"Без квартиры, нет ничего": Котенко срочно попросил о помощи после обстрела

15:30

Пара купила дом стоимостью $1 млн, но попала в просак

15:24

Планы Путина о захвате Одессы: в ВМС сказали, пойдет ли Россия на такой шаг

15:19

"Нам важно понимать": в Кремле вышли с неожиданным заявлением о переговорах

15:10

"Позывной Художник": известный украинский деятель мобилизировался в ряды ВСУ

14:55

"Находится в коме": появились неутешительные новости о состоянии Степана Гиги

14:50

Люди внезапно начали отказывать от солнечных панелей: в чем причины

14:46

"Серьезный проступок": женщину уволили, так как она приходила на работу слишком рано

14:42

По вкусу просто бомба: простой рецепт шикарного грибного паштета

14:23

Кабмин изменил процедуру бронирования: когда вступят в силу новые правила

14:12

Зеленский назвал "камни преткновения", из-за которых мирные переговоры зашли в тупик

13:54

В РФ бомбардировщик случайно ликвидировал пилотов: Игнат отреагировал с юмором

13:48

Почему 9 декабря нельзя выносить мусор после заката: какой церковный праздник

13:46

Украинцы заметят изменения в графиках отключений света: в Укрэнерго сказали когда

13:44

За жизнь родственников Софии Ротару боролись врачи — что произошло

13:41

Быстрее, чем сделать бутерброд: шикарная закуска на праздничный столВидео

13:29

Существует лишь один вариант: как правильно называть "стельку" для обувиВидео

13:11

Под угрозой три направления: в ISW объяснили, почему россияне атаковали Печенежскую плотину

13:09

Оккупанты поднимают флаги возле Лимана, но есть нюанс: военный оценил ситуацию

12:59

Леся Никитюк назвала фаворитку шоу "Холостяк" - детали

Реклама
12:46

Цель Путина - не оккупация Украины: Тука дал тревожный прогноз об окончании войны

12:43

Часть Украины скоро заметет снегом: известна дата морозной погоды

12:29

"Ему ногу ампутировали": что происходит со Степаном Гигой после операции

12:27

Гороскоп на завтра 9 декабря: Тельцам - гнев, Водолеям - отличные новости

12:15

"Побои сняты": украинские артисты подверглись нападению на Львовщине

12:14

Враг продолжает наступление: Сырский сделал важное заявление о мобилизации

12:04

Командование РФ пошло на большой обман, чтобы скрыть патовую ситуацию на фронте

11:48

Боится прослушки: почему Зеленский еще не видел обновленный мирный план - СМИ

11:44

Цены на бензин в Украине резко "взлетят": какой будет новая стоимость топлива

11:12

Из-за блэкаутов цены пойдут вверх: какие продукты подорожают на 30%

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять