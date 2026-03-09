'Ценой жизни': погиб Герой Украины, комбриг 39-й бригады тактической авиации Довгач

В ВС сообщили о гибели украинского летчика, который выполнял боевое задание в условиях превосходства противника и мощного противодействия его систем ПВО.

В Воздушных силах сообщили о гибели украинского пилота

Полковник Александр Довгач погиб при выполнении боевого задания

Сегодня, 9 марта, во время выполнения боевого задания на восточном направлении погиб украинский пилот, Герой Украины, командир 39-й бригады тактической авиации полковник Александр Довгач. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что он выполнял боевое задание в условиях значительного превосходства противника в воздухе и мощного противодействия со стороны вражеских систем противовоздушной обороны.

"Он в очередной раз выполнил боевое задание, к сожалению, ценой собственной жизни...", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах отметили, что Довгач был не только командиром, но и опытным боевым летчиком и лидером для своих подчиненных. С начала полномасштабного вторжения бригада под его руководством наносила точные удары по позициям российских войск.

Он совершил сотни боевых вылетов, во время которых поражал командные пункты, военную технику и средства связи противника. Также неоднократно обеспечивал прикрытие ударной и бомбардировочной авиации, участвовал в уничтожении вражеских дронов и ракет. Участвовал в боевых действиях за Киевскую, Харьковскую, Херсонскую области и остров Змеиный.

"Первым шел в бой, брал на себя самые рискованные задачи и вдохновлял своих подчиненных на смелые и решительные действия. Обстоятельства устанавливаются. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким... Честь Герою!", - резюмировали в Воздушных силах ВСУ.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 9 февраля 2026 года во время выполнения боевого задания погиб экипаж украинского вертолета Ми-24. Об этом сообщили в 11-й отдельной бригаде армейской авиации "Херсон".

8 декабря в полдень на восточном направлении во время боевого вылета погиб пилот украинского истребителя Су-27. О потере сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Кроме того, 11 сентября во время выполнения боевого задания погиб летчик Воздушных сил Украины. По информации 39-й бригады тактической авиации, около 13:30 на Запорожском направлении во время полета на Су-27 погиб майор Александр Николаевич Боровик, 1995 года рождения.

