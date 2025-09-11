Пилот не выжил: на Запорожском направлении разбился украинский Су-27

На Запорожском направлении во время боевого задания погиб пилот Воздушных сил ВСУ, майор Александр Боровик

На Запорожском направлении погиб пилот Су-27 / Коллаж Главред, фото: 39 бригада тактической авиации / Facebook, УНИАН

11 сентября на самолете Су-27 разбился пилот Воздушных сил ВСУ

Обстоятельства трагедии уточняются

11 сентября во время выполнения боевого задания погиб пилот Воздушных сил ВСУ. Об этом сообщила 39 бригада тактической авиации в Facebook.

Сообщается, что около 13:30 на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания на самолете Су-27 погиб летчик 39-й бригады тактической авиации, майор Александр Николаевич Боровик, 1995 года рождения.

"Причины и обстоятельства выясняются. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра... Вечная память Герою!", - говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на субботу, 23 августа, в Украине погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Сергей Бондарь. Трагедия произошла во время захода самолета на посадку после выполнения боевого задания, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Как уточнили в бригаде на официальной странице в Facebook, Бондарь, который занимал должность заместителя командира эскадрильи, выполнял боевую миссию на истребителе МиГ-29. После ее завершения произошла авария, которая унесла жизнь пилота. В Воздушных силах вспоминают его как опытного, уравновешенного летчика с добрым сердцем, чувством юмора и преданностью профессии, выразив глубокие соболезнования родным и собратьям.

Кроме того, в ночь на 29 июня во время массированной ракетно-дроновой атаки РФ на Украину погиб еще один летчик. Отражая воздушный удар, на истребителе F-16 погиб летчик 1-го класса, подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

