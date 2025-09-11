РФ запустила сценарий Крыма в Польше: какова цель атаки и что это меняет для Украины

Атака дронов на территорию Польши стала целенаправленным шагом Кремля для проверки готовности НАТО реагировать на новые угрозы, отметил Зеленский.

Какова цель атаки РФ на Польшу и что это меняет для Украины / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Какие три причины атаки России по территории Польши и в чем сходство с Крымом

Как страны Запада могут сбивать дроны над Украиной

Какой "План победы" Украины и что в нем общего с гарантиями безопасности

11 сентября 2025 года в Киев с официальным визитом прибыл президент Финляндии Александер Стубб. В рамках переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждались вопросы атаки российских дронов на Польшу, безопасность Украины, усиление санкций против России и стратегическая международная поддержка в ответ на действия Кремля.

Главред собрал основные заявления лидеров обеих стран в рамках пресс-конференции, которую транслировал Офис президента Украины.

Атака на Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом заявил, что запуск дронов на территорию Польши был сознательно спланированным шагом России, а не случайностью.

"Мы уделили много внимания сегодня нападению, которое вчера россияне совершили на Польшу. Почти два десятка дронов. На мой взгляд, целенаправленное. Есть полный анализ траектории движения дронов. Выясняется все больше деталей относительно конструкции дронов, которые запустила Россия", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что действия Кремля, в частности запуск дронов по территории Польши через Украину и Беларусь, свидетельствуют о четком замысле. Несмотря на массированные удары по Украине, гибридные атаки против европейских государств и недавний инцидент в Польше, Россия до сих пор не получила достаточно сильных ответных мер, которые заставили бы ее прекратить агрессию. Зеленский подчеркнул, что такие шаги необходимы и вполне возможны.

В свою очередь, президент Финляндии Стубб отметил, что Москва стремится к дальнейшей эскалации войны.

"Мы видели примеры этого вчера. Итак, вчера мы видели то, что будет иметь более широкий отклик в Европе. Российские дроны залетели на польскую территорию, нарушив ее границы. Мы этого до сих пор не видели... Польша инициировала консультации под четвертой статьей Соглашения о создании НАТО. И, конечно, Финляндия выступает на стороне Польши", - сказал он.

Какова цель атаки РФ на Польшу и в чем сходство с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о цели российской атаки на территорию Польши, сравнил ее с ситуацией с Крымом. Он отметил, что Россия прежде всего стремилась проверить реакцию - какие шаги готовы сделать партнеры политически и способно ли НАТО и союзники физически ответить на такой вызов.

"Третье, если могу я так сказать, на мой взгляд, они также могли это сделать для того, чтобы партнеры не передавали системы ПВО Украине перед зимой", - сказал он.

По словам Зеленского, демонстрация Кремля сводилась к месседжу: "мы можем вас атаковать, и вы должны быть готовы". Он подчеркнул, что это выглядит очень характерно для Путина, хотя подчеркнул, что это его личное наблюдение.

"И на мой взгляд самое страшное, что эта атака похожа на Крым. А чем это отличается? Просто сейчас технологическая война, сейчас не нужны просто "зеленые человечки", как их называли, которые зашли просто на вашу территорию. Сегодня другая война, а сегодня ту же роль на территории Польши выполняли беспилотники российского производства. Поэтому, я думаю, что самое опасное, это когда кто-то, например, Соединенные Штаты, как это было у нас с Крымом, или еще какие-то партнеры, передают какие-то сигналы. Главное, знаете как, не довести до войны", - отметил он.

Президент также отметил, что внутренняя ситуация требует максимальной сдержанности, и именно поэтому атака напоминает ему события вокруг Крыма, которые он расценивает как своеобразную "репетицию".

"И поэтому я делюсь о том, что я думаю, потому что месседжи от Путина, они есть в медиа, они открыты, они всегда были о тех или иных частях Польши, которые Польше в свое время подарил Советский Союз. То есть, риторика та же", - резюмировал он.

Как страны Запада могут сбивать дроны над Украиной

Владимир Зеленский заявил, что вопрос использования ПВО или авиации на территории соседних стран, в частности Польши, для перехвата воздушных целей должен рассматриваться в рамках совместной координации. Он напомнил, что предложение сбивать дроны над Украиной самолетами, которое озвучивали еще два года назад, сейчас не является достаточным решением. Это может стать лишь частью общей системы защиты, которая усилит безопасность запада Украины и Польши, но этого мало.

"Системы должны стоять на западной части нашего государства. И авиация может быть польская, также использоваться на территории Польши, но нужна общая координация и желательно, чтобы координировала Украина. Потому что есть 5-7 элементов мультизащиты. Можно делать это вместе, на какой-то части, вместе с Польской Республикой. Опять-таки мы открыты к этому", - указывает Зеленский.

Patriot не помогут сбивать дроны - как Украина может помочь Польше

Президент подчеркнул, что системы Patriot неэффективны против дронов типа "Шахед" и предназначены прежде всего для противодействия баллистическим ракетам. По его словам, США, как главный производитель, выпускают только 50-60 ракет Patriot в месяц, тогда как Украина сталкивается с атаками сотен "Шахедов" ежедневно. К тому же стоимость одной ракеты Patriot составляет 2-3 миллиона долларов, тогда как дрон обходится в десятки раз дешевле. Использование таких дорогих систем, как Patriot или SAMP/T, или ракет по миллиону долларов с самолетов не является выходом.

"Мы предложили нашу помощь (Польше - ред.), потому что Patriot Польше в борьбе с "Шахедами" не помогут, и никому не помогут. Это чисто оружие против баллистических ракет прежде всего. Главный производитель этих ракет, США, сегодня выпускают 50-60 ракет в месяц. Мы открыты и готовы помощи, и (президент США - ред.) Дональд Трамп сказал, что отправит своих военных, кто нужен", - отметил Зеленский.

Зеленский также сообщил, что уже провел консультации с премьер-министром Денисом Шмыгалем и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По его словам, Сырский находится на прямой связи с польским командованием, и сейчас дело за техническими шагами.

Какое эффективное противодействие российским дронам

Украина предложила партнерам присоединиться к новой программе, которая предусматривает финансирование, производство и разработку дронов-перехватчиков для противодействия вражеским беспилотникам. Президент подчеркнул, что такая инициатива адресована всем европейским соседям Украины и России. Он отметил, что благодаря активному производству в условиях войны Украина стала лидером в этой сфере.

"К этому надо подходить максимально быстро, чтобы бюрократические процессы не мешали, мы открыты к этому сотрудничеству", - добавил президент Украины.

Зеленский отметил, что в мире нет достаточного количества ракет, чтобы сбивать все типы дронов. Использовать боеприпасы стоимостью миллион долларов против аппаратов, цена которых составляет лишь десятки тысяч, является неоправданным. Он добавил, что Украина каждые два-три месяца адаптирует свои методы борьбы, учитывая изменения в российских беспилотниках.

"Россияне меняют ударные дроны каждые два-три месяца. Мы меняем борьбу каждые два-три месяца. Они меняют двигатели - мы меняем интерсепторы. Они меняют количество, мы меняем РЭБы. Они обходят РЭБы - мы строим три-четыре линии РЭБов", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что защита Украины и европейских стран от дронов должна стать системной работой, и это требует координации и финансирования.

По его словам, защита как Украины, так и европейских стран от дроновых атак должна стать системной работой, требующей совместной координации и значительного финансирования без лишней бюрократии. Зеленский также отметил, что последние "шахеды", которые пересекли польскую границу, могли иметь реактивные двигатели, судя по их скорости, но окончательные детали пока неизвестны.

Зеленский о переговорах с Трампом

Украина поддерживает постоянный диалог с Соединенными Штатами на разных уровнях, в частности относительно санкций против России и шагов, направленных на завершение войны. По словам Владимира Зеленского, команда украинской власти регулярно контактирует с американскими партнерами.

"Постоянно происходят контакты с американскими коллегами на разных уровнях. Глава моего офиса, министр иностранных дел, председатель Совета национальной безопасности и обороны. Контактируем с Рубио, Келлогом, Уиткоффом, со всеми. Может даже кого-то не назвал, пусть простит, у них большая команда", - сказал глава украинского государства.

Владимир Зеленский сообщил, что происходят прямые переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, последний разговор состоялся после саммита Коалиции желающих в Париже. Зеленский также отметил, что в ближайшие дни ожидаются новые контакты с американскими партнерами.

"Сейчас мы общаемся, ожидаем, если у нас будет возможность в ближайшие дни сконтактироваться с Белым Домом. Я думаю, что мы проведем соответствующую беседу", - анонсировал президент.

Кроме того, продолжается подготовка к Генеральной Ассамблее ООН. В рамках ее работы в этом году состоится саммит Крымской платформы с участием мировых лидеров, а также совместное с Карни мероприятие, посвященное проблеме похищенных детей.

Зеленский о военных учениях России и Беларуси

Владимир Зеленский заявил, что российско-белорусские военные учения "Запад 2025", которые стартуют в Беларуси, не имеют оборонного характера. Он подчеркнул, что эти маневры фактически уже начались, вспомнив при этом беспрецедентный случай 10 сентября, когда российские дроны впервые залетели вглубь территории Польши.

"Наши военные фиксируют перемещение российской техники, развитие военной инфраструктуры. Смысл таких действий России точно не оборонительный и направлен точно против не только Украины", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что вся Европа осознает способность России продолжать и расширять агрессию, поэтому необходимы решительные шаги - не только со стороны европейских стран, но и мощное давление, которое уменьшит военный потенциал РФ.

Какой "План победы" Украины и что в нем общего с гарантиями безопасности

Президент Владимир Зеленский рассказал, что еще до возвращения Дональда Трампа на должность он встречался с ним в Нью-Йорке и представил основные пункты Плана победы Украины. По его словам, эта концепция предусматривала шаги, которые следует делать уже сейчас, не дожидаясь завершения войны или даже прекращения огня.

"Я приехал к нему и сказал, что "я хочу Вам показать План победы". На мой взгляд, План победы - это остановить Россию и не дать возможность им повторить агрессию. Сегодня наши гарантии безопасности базируются на принципах: сильная украинская армия, присутствие европейских коллег, поддержка Америки, санкции и реконструкция", - пояснил он.

Зеленский пояснил, что ключевым элементом плана была сильная армия. Он просил Трампа предоставить Украине дальнобойное оружие для ударов исключительно по военным целям в случае, если Россия откажется от завершения войны или от прекращения огня. Еще одним важным пунктом было членство в ЕС - необходимо было определить конкретную дату, чтобы продемонстрировать Путину необратимость этого процесса.

"Третья история была о НАТО. Мы все понимали, что не только Америка, но и некоторые европейские страны не поддерживали членство Украины в НАТО. Но я считал, что нам надо дать приглашение в НАТО как шаг для того, чтобы, как говорил Трамп, были карты в руках. И санкции, там был подход к санкциям. Думаю, что он похож на тот, который мы сегодня разделяем. О том, что есть пакет санкций, он открытый и понятный, какие санкции снимаются, если Россия закончит войну, и какие санкции вводятся, если они не закончат войну", - добавил глава государства.

