Лукашенко освободил более 50 политзаключенных: что взамен приготовили США

Самопровозглашенный президент Беларуси готов говорить о дальнейшем освобождении политзаключенных.

https://glavred.info/politics/lukashenko-osvobodil-bolee-50-politzaklyuchennyh-chto-vzamen-prigotovili-ssha-10697195.html Ссылка скопирована

Бывшие заключенные пересекли границу Литвы / Коллаж: Главред, фото: Википедия, x.com/GitanasNauseda

Главное:

Через литовскую границу перешли 52 бывших политических заключенных Беларуси

США сняли санкции с "Белавиа"

Лукашенко готов говорить с Трампом об освобождении заключенных

Сегодня, 11 сентября, 52 бывших политических заключенных в Беларуси безопасно пересекли литовскую границу. Об этом в соцсети X сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

Среди освобожденных было шестеро литовцев, а также граждане Великобритании, Латвии, Польши, Германии и Франции. Науседа поблагодарил за это освобождение президента США Дональда Трампа.

видео дня

"52 заключенных сегодня безопасно пересекли литовскую границу из Беларуси, оставив позади колючую проволоку, зарешеченные окна и постоянный страх. Среди них, что особенно важно для меня, было шестеро литовцев. Я глубоко благодарен Соединенным Штатам и лично президенту Дональду Трампу за их постоянные усилия по освобождению политических заключенных", - написал он.

Сколько еще политзаключенных удерживают в Беларуси

Президент Литвы отметил, что еще более 1000 политических заключенных остаются в белорусских тюрьмах. Он подчеркнул, что мир не может останавливаться, пока они не увидят свободу.

Что получила Беларусь в обмен на освобождение политзаключенных

Сегодня же заместитель спецпосланника США Джон Коул во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил, что Штаты отменяют санкции против белорусского государственного авиаперевозчика "Белавиа". Вероятно, именно это Лукашенко предложили США в обмен на заключенных.

В свою очередь сам Лукашенко во время встречи заявил о возможности освобождения заключенных.

"Я готов обсудить эту тему, и если Дональд (Трамп - ред.) будет настаивать на том, что готов принять всех этих освобожденных лиц... давайте попробуем выработать глобальное соглашение, как любит господин Трамп, большое соглашение. Он это так называет. Я скажу откровенно: мы ничего не скрываем. Давайте обсудим и этот вопрос, хотя для меня он абсолютно не главный. И, видимо, не для вас. В мире есть большие проблемы", - цитирует самопровозглашенного президента Беларуси Радио Свобода.

Возвращение и обмен заключенных – последние новости

Напомним, Главред писал, что еще в 2020 году бывший заместитель Государственного секретаря США Стивен Биген призвал Беларусь освободить всех политзаключенных, ведь страна-приспешница России грубо нарушает права человека.

В августе 2024 года произошел большой обмен заключенными между Россией, США, Германией и еще тремя странами. Страны обменялись в частности российским убийцей Вадимом Красиковым и арестованным российским режимом оппозиционером Владимиром Кара-Мурзой.

Что интересно, тогда еще кандидат на пост президента США Дональд Трамп подверг критике Администрацию Байдена после проведенного обмена заключенными с Россией. Путина же он иронически "похвалил".

Читайте также:

О персоне: Гитанас Науседа Гитанас Науседа - литовский государственный деятель, экономист, банкир и преподаватель университета. Действующий Президент Литвы с 12 июля 2019 года, пишет Википедия. Президент Литвы неоднократно выступал за поддержку Украины. В своих заявлениях политик упоминал, что Крым - это Украина и осуждал российскую агрессию в отношении Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред