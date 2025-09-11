Укр
Лукашенко освободил более 50 политзаключенных: что взамен приготовили США

Анна Косик
11 сентября 2025, 15:07
Самопровозглашенный президент Беларуси готов говорить о дальнейшем освобождении политзаключенных.
Бывшие заключенные пересекли границу Литвы

Главное:

  • Через литовскую границу перешли 52 бывших политических заключенных Беларуси
  • США сняли санкции с "Белавиа"
  • Лукашенко готов говорить с Трампом об освобождении заключенных

Сегодня, 11 сентября, 52 бывших политических заключенных в Беларуси безопасно пересекли литовскую границу. Об этом в соцсети X сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

Среди освобожденных было шестеро литовцев, а также граждане Великобритании, Латвии, Польши, Германии и Франции. Науседа поблагодарил за это освобождение президента США Дональда Трампа.

"52 заключенных сегодня безопасно пересекли литовскую границу из Беларуси, оставив позади колючую проволоку, зарешеченные окна и постоянный страх. Среди них, что особенно важно для меня, было шестеро литовцев. Я глубоко благодарен Соединенным Штатам и лично президенту Дональду Трампу за их постоянные усилия по освобождению политических заключенных", - написал он.

Сколько еще политзаключенных удерживают в Беларуси

Президент Литвы отметил, что еще более 1000 политических заключенных остаются в белорусских тюрьмах. Он подчеркнул, что мир не может останавливаться, пока они не увидят свободу.

Что получила Беларусь в обмен на освобождение политзаключенных

Сегодня же заместитель спецпосланника США Джон Коул во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил, что Штаты отменяют санкции против белорусского государственного авиаперевозчика "Белавиа". Вероятно, именно это Лукашенко предложили США в обмен на заключенных.

В свою очередь сам Лукашенко во время встречи заявил о возможности освобождения заключенных.

"Я готов обсудить эту тему, и если Дональд (Трамп - ред.) будет настаивать на том, что готов принять всех этих освобожденных лиц... давайте попробуем выработать глобальное соглашение, как любит господин Трамп, большое соглашение. Он это так называет. Я скажу откровенно: мы ничего не скрываем. Давайте обсудим и этот вопрос, хотя для меня он абсолютно не главный. И, видимо, не для вас. В мире есть большие проблемы", - цитирует самопровозглашенного президента Беларуси Радио Свобода.

Возвращение и обмен заключенных – последние новости

Напомним, Главред писал, что еще в 2020 году бывший заместитель Государственного секретаря США Стивен Биген призвал Беларусь освободить всех политзаключенных, ведь страна-приспешница России грубо нарушает права человека.

В августе 2024 года произошел большой обмен заключенными между Россией, США, Германией и еще тремя странами. Страны обменялись в частности российским убийцей Вадимом Красиковым и арестованным российским режимом оппозиционером Владимиром Кара-Мурзой.

Что интересно, тогда еще кандидат на пост президента США Дональд Трамп подверг критике Администрацию Байдена после проведенного обмена заключенными с Россией. Путина же он иронически "похвалил".

О персоне: Гитанас Науседа

Гитанас Науседа - литовский государственный деятель, экономист, банкир и преподаватель университета. Действующий Президент Литвы с 12 июля 2019 года, пишет Википедия.

Президент Литвы неоднократно выступал за поддержку Украины. В своих заявлениях политик упоминал, что Крым - это Украина и осуждал российскую агрессию в отношении Украины.

На трех знаков зодиака свалятся большие деньги уже вот-вот: список счастливчиков

На трех знаков зодиака свалятся большие деньги уже вот-вот: список счастливчиков

"Помоги Филиппчику": Пугачева растоптала брак с Киркоровым в новом интервью

"Помоги Филиппчику": Пугачева растоптала брак с Киркоровым в новом интервью

Почему на самом деле Россия ударила по Польше - раскрыт скрытый замысел Кремля

Почему на самом деле Россия ударила по Польше - раскрыт скрытый замысел Кремля

Кармическое перерождение: каким ТОП-4 знакам зодиака повезет до конца сентября

Кармическое перерождение: каким ТОП-4 знакам зодиака повезет до конца сентября

Карта Deep State онлайн за 11 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

