Лукашенко освободил более 50 политзаключенных: что взамен приготовили США

- Через литовскую границу перешли 52 бывших политических заключенных Беларуси
- США сняли санкции с "Белавиа"
- Лукашенко готов говорить с Трампом об освобождении заключенных
Сегодня, 11 сентября, 52 бывших политических заключенных в Беларуси безопасно пересекли литовскую границу. Об этом в соцсети X сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.
Среди освобожденных было шестеро литовцев, а также граждане Великобритании, Латвии, Польши, Германии и Франции. Науседа поблагодарил за это освобождение президента США Дональда Трампа.
"52 заключенных сегодня безопасно пересекли литовскую границу из Беларуси, оставив позади колючую проволоку, зарешеченные окна и постоянный страх. Среди них, что особенно важно для меня, было шестеро литовцев. Я глубоко благодарен Соединенным Штатам и лично президенту Дональду Трампу за их постоянные усилия по освобождению политических заключенных", - написал он.
Сколько еще политзаключенных удерживают в Беларуси
Президент Литвы отметил, что еще более 1000 политических заключенных остаются в белорусских тюрьмах. Он подчеркнул, что мир не может останавливаться, пока они не увидят свободу.
Что получила Беларусь в обмен на освобождение политзаключенных
Сегодня же заместитель спецпосланника США Джон Коул во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил, что Штаты отменяют санкции против белорусского государственного авиаперевозчика "Белавиа". Вероятно, именно это Лукашенко предложили США в обмен на заключенных.
В свою очередь сам Лукашенко во время встречи заявил о возможности освобождения заключенных.
"Я готов обсудить эту тему, и если Дональд (Трамп - ред.) будет настаивать на том, что готов принять всех этих освобожденных лиц... давайте попробуем выработать глобальное соглашение, как любит господин Трамп, большое соглашение. Он это так называет. Я скажу откровенно: мы ничего не скрываем. Давайте обсудим и этот вопрос, хотя для меня он абсолютно не главный. И, видимо, не для вас. В мире есть большие проблемы", - цитирует самопровозглашенного президента Беларуси Радио Свобода.
Возвращение и обмен заключенных – последние новости
Напомним, Главред писал, что еще в 2020 году бывший заместитель Государственного секретаря США Стивен Биген призвал Беларусь освободить всех политзаключенных, ведь страна-приспешница России грубо нарушает права человека.
В августе 2024 года произошел большой обмен заключенными между Россией, США, Германией и еще тремя странами. Страны обменялись в частности российским убийцей Вадимом Красиковым и арестованным российским режимом оппозиционером Владимиром Кара-Мурзой.
Что интересно, тогда еще кандидат на пост президента США Дональд Трамп подверг критике Администрацию Байдена после проведенного обмена заключенными с Россией. Путина же он иронически "похвалил".
О персоне: Гитанас Науседа
Гитанас Науседа - литовский государственный деятель, экономист, банкир и преподаватель университета. Действующий Президент Литвы с 12 июля 2019 года, пишет Википедия.
Президент Литвы неоднократно выступал за поддержку Украины. В своих заявлениях политик упоминал, что Крым - это Украина и осуждал российскую агрессию в отношении Украины.
