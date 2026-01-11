Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Все покрыто льдом: Кличко показал, как идет восстановление на поврежденном объекте

Дарья Пшеничник
11 января 2026, 17:27
150
Ремонтные работы продолжаются круглосуточно.
Восстановление теплоснабжения в Киеве
В Киеве коммунальщики восстанавливают поврежденную в результате атаки РФ инфраструктуру / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео/Кличко

Основное:

  • В Киеве круглосуточно восстанавливают инфраструктуру, поврежденную российскими ударами 9 января
  • Коммунальщики работают в сложных условиях и морозе, чтобы вернуть тепло горожанам
  • Кличко отметил, что объем восстановительных работ остается очень большим

В столице продолжаются непрерывные работы по восстановлению инфраструктуры, пострадавшей в результате российских атак в ночь на 9 января. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть тепло и стабильные услуги жителям города.

Об этом 11 января сообщил мэр Киева Виталий Кличко, обнародовав видео с одного из поврежденных объектов.

видео дня

По словам городского головы, бригады работают и днем, и ночью, несмотря на сложные погодные условия и низкие температуры. Он подчеркнул, что восстановление требует значительных усилий, ведь масштабы повреждений существенные.

Кличко подчеркнул, что работы продолжаются непрерывно, а коммунальщики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить теплоснабжение и другие критически важные системы города.

Смотрите видео, как коммунальщики восстанавливают поврежденную инфраструктуру:

Все покрыто льдом: Кличко показал, как идет восстановление на поврежденном объекте

Сколько будут длиться отключения света - мнение эксперта

Как писал Главред, украинцам следует быть готовыми к тому, что почасовые отключения электроэнергии продлятся как минимум до начала весны. Ощутимых изменений к лучшему в работе энергосистемы до конца зимы не прогнозируется. Об этом в эфире программы "Ранок.LIVE" сообщил соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, отметив, что текущее состояние генерации и электросетей не позволяет ожидать скорой отмены ограничений.

"К сожалению, ситуация не может улучшиться до конца зимы, до начала марта. Даже если ракетные удары прекратятся и даже если будет спокойное время для более системных ремонтов", — подчеркнул эксперт.

Отключение света в Украине — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине резервы оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры, сформированные во время подготовки к отопительному сезону, постепенно исчерпываются, отметил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

В воскресенье, 11 января, в Киеве и Днепропетровской области ввели аварийные отключения электроэнергии, сообщили в ДТЭК.

Также 11 января по всей территории Украины будут действовать ограничения потребления электроэнергии, сообщили в Укрэнерго.

Также рекомендуем прочитать:

О персоне: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева война в Украине обстрелы Виталий Кличко отопление инфраструктура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Все покрыто льдом: Кличко показал, как идет восстановление на поврежденном объекте

Все покрыто льдом: Кличко показал, как идет восстановление на поврежденном объекте

17:27Украина
Угроза для двухсоттысячного города: РФ готовит плацдарм для нового штурма

Угроза для двухсоттысячного города: РФ готовит плацдарм для нового штурма

16:16Украина
Минус три установки: украинские военные поразили объекты "Лукойла" на Каспии

Минус три установки: украинские военные поразили объекты "Лукойла" на Каспии

15:52Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Внук Аллы Пугачевой имеет психоневрологическое расстройство - диагноз

Внук Аллы Пугачевой имеет психоневрологическое расстройство - диагноз

Какие 4 знака зодиака ждет грандиозный успех в начале года: кому улыбнется удача

Какие 4 знака зодиака ждет грандиозный успех в начале года: кому улыбнется удача

Гороскоп на завтра 12 января: Козерогам - конфликт, Овнам - хороший день

Гороскоп на завтра 12 января: Козерогам - конфликт, Овнам - хороший день

Трамп уже "наказал" Путина: эксперт рассказал, какой будет реакция США на Орешник

Трамп уже "наказал" Путина: эксперт рассказал, какой будет реакция США на Орешник

Муж Лорак объяснил, почему Россия напала на Украину: назвал виновного

Муж Лорак объяснил, почему Россия напала на Украину: назвал виновного

Последние новости

18:14

ВСУ получили "убийцу дронов": СМИ узнали о новейшем американском ЗРК

17:54

Ключевой игрок Динамо попал в фокус топ-клуба Европы: состоится ли переход

17:47

Правда о войне, которую скрывает Кремль: почему 11 января стало катастрофой для РоссииВидео

17:44

Предательница Регина Тодоренко неизлечимо больна - диагноз

17:27

Все покрыто льдом: Кличко показал, как идет восстановление на поврежденном объектеВидео

"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап
16:46

Финансовый гороскоп на неделю с 12 по 18 января

16:35

"Раньше тупым не давали микрофон": друг Цымбалюка сделал заявление о нем

16:16

Угроза для двухсоттысячного города: РФ готовит плацдарм для нового штурма

16:13

В Киев надвигаются аномальные морозы: когда ждать до -20°C

Реклама
16:12

Мороз атакует Черкасскую область: украинцев предупредили о резком снижении температуры

15:52

Минус три установки: украинские военные поразили объекты "Лукойла" на КаспииВидео

15:37

Любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 января

15:28

Фантастический ужин за двадцать минут - небанальный рецептВидео

15:28

Арктическая ловушка: синоптик предупреждает об ухудшении погоды в Житомирской области

15:05

Россияне попали в окружение на фронте, идет зачистка большого города - детали от ВСУ

14:55

Курс евро негативно повлияет на цены: эксперт сказал, к чему готовиться украинцам

14:53

Морозы, метели и снег: на Тернопольскую область надвигается опасная погода

14:32

Гороскоп Таро на неделю с 12 по 18 января: Тельцы решат проблемы, Девам - волнения

14:16

Быстрее, чем казалось многим - названы реальные сроки окончания войны

13:48

Украинцам рассекретили второе название Киева – о чем молчали векамиВидео

Реклама
13:43

"Шакалы": Бужинскую после скандала с Грицканом предали близкие люди

13:43

Почему светофор показывает красный и желтый цвета одновременно – секрет раскрыт

13:42

Божественный салат, который съедят за 5 минут: весь секрет в заправке

13:25

Гороскоп на неделю с 12 по 18 января: Близнецам - поддержка, Ракам - ограничения

13:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 января (обновляется)

13:05

Карта Deep State онлайн за 11 января: что происходит на фронте (обновляется)

13:00

У Кадырова отказали почки: Кремль срочно ищет нового главаря Чечни

12:58

Когда ситуация со светом в Киеве улучшится - названы конкретные сроки

12:46

Украину накроет еще больший холод: когда ударят морозы до -24 градусов

12:16

"Извините": Наталка Денисенко попала в новый скандал

12:00

РФ впервые атаковала Украину новым оружием: в ГУР показали, как оно выглядит

12:00

Доллар и евро могут подешеветь: что будет с курсом валют уже с понедельника

11:55

По примеру Мадуро: в Британии заговорили о похищении Путина, что известноВидео

11:03

Китайский гороскоп на завтра 12 января: Тиграм - напряжение, Кроликам - беспокойство

10:59

Студенты 25+ лет могут потерять отсрочки: в Раде готовят изменения к мобилизации

10:54

Главный зимний обряд: что предки выносили из дома и сжигали после КрещенияВидео

10:31

Куколка с буйными кудрями: третья жена Тигипко показала полуторагодовалую дочь

10:15

"Ее никто не знает": как выглядит жена Леонида Кравчука

10:05

"Останется только груда камней": армия РФ стирает с лица земли украинский город

10:00

Трамп будет торопиться до конца января, Европа выторговывает для себя безопасность - Клочок

Реклама
09:52

РФ атаковала инфраструктуру Житомирской области: возникли пожары, есть раненыеФото

09:41

"Кто бы раньше сказал": Гросу рассказала об испытаниях во время беременности

09:04

Графики не действуют: в некоторых регионах начались аварийные отключения света

09:03

Что заставит Путина сесть за стол переговоров: экс-генсек НАТО назвал одно условие

08:10

Из диверсии в Берлине вылезли кремлевские ушимнение

08:00

"Остается под контролем россиян": в ГПСУ раскрыли ситуацию в Сумской области

06:10

Зачем Путин дал приказ ударить "Орешником" по Львовумнение

06:00

Внук Аллы Пугачевой имеет психоневрологическое расстройство - диагноз

05:30

Зимняя "диета" для электрокара: как сохранить заряд батареи в лютый мороз

05:04

Конденсат больше не появится: как отмыть запотевшие окна от плесени

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять