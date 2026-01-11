Все покрыто льдом: Кличко показал, как идет восстановление на поврежденном объекте

Ремонтные работы продолжаются круглосуточно.

В Киеве коммунальщики восстанавливают поврежденную в результате атаки РФ инфраструктуру / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео/Кличко

В Киеве круглосуточно восстанавливают инфраструктуру, поврежденную российскими ударами 9 января

Коммунальщики работают в сложных условиях и морозе, чтобы вернуть тепло горожанам

Кличко отметил, что объем восстановительных работ остается очень большим

В столице продолжаются непрерывные работы по восстановлению инфраструктуры, пострадавшей в результате российских атак в ночь на 9 января. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть тепло и стабильные услуги жителям города.

Об этом 11 января сообщил мэр Киева Виталий Кличко, обнародовав видео с одного из поврежденных объектов.

По словам городского головы, бригады работают и днем, и ночью, несмотря на сложные погодные условия и низкие температуры. Он подчеркнул, что восстановление требует значительных усилий, ведь масштабы повреждений существенные.

Кличко подчеркнул, что работы продолжаются непрерывно, а коммунальщики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить теплоснабжение и другие критически важные системы города.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине резервы оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры, сформированные во время подготовки к отопительному сезону, постепенно исчерпываются, отметил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

В воскресенье, 11 января, в Киеве и Днепропетровской области ввели аварийные отключения электроэнергии, сообщили в ДТЭК.

Также 11 января по всей территории Украины будут действовать ограничения потребления электроэнергии, сообщили в Укрэнерго.

