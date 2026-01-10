Угроза катастрофического сценария в энергетике: раскрыта главная проблема

Александр Харченко говорит о том, что на сегодня важным вопросом является "восстановление ресурса восстановления".

https://glavred.info/ukraine/ugroza-katastroficheskogo-scenariya-v-energetike-raskryta-glavnaya-problema-10731134.html Ссылка скопирована

Появился новый прогноз отключений в Украине / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Главное из заявлений Харченко:

Важным вопросом является "восстановление ресурса восстановления"

Проблемой является истощение запасов энергетической инфраструктуры

В Украине запасы оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры, которые были созданы в ходе подготовки к сезону, сейчас реально начинают исчерпываться, заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

"Мы еще их не исчерпали, но мы уже понимаем, где конец склада", - подчеркнул он в комментарии РБК-Украина.

видео дня

Эксперт говорит о том, что на сегодня важным вопросом является "восстановление ресурса восстановления".

"То есть оборудование, ну прежде всего, деньги. Здесь речи не идет даже о том, что нам надо искать что-то. Все понятно, как купить, как привезти, как что-то с тем делать", - отметил он и добавил, что вопрос упирается в отсутствие средств для решения этих задач.

Главные риски для энергетической инфраструктуры

По его словам, наиболее сложными являются последствия массированных ударов по энергетической инфраструктуре на протяжении нескольких дней.

"Пока мы имеем достаточно резервов оборудования и возможности восстанавливаться, безусловно это и происходит. Атаки 2-3-4 дня подряд - это очень сложно. Есть отдельные местные участки сетей, где может быть сложнее или лучше, по-разному. Как вот удар по Запорожью, Днепру и Кривому Рогу", - сказал Харченко.

/ Главред

Он отметил, что после вражеских атак Запорожье и Кривой Рог восстановились за часы, а Днепр - за сутки.

"Это как сейчас оно работает. И мы уже имеем и понимание, как сопротивляться, и понимание, как восстанавливаться. В чем есть большая сейчас, по моему мнению, проблема, которую надо срочно решать, фактически энергетика истощается", - резюмировал эксперт.

Эксперт о целях ударов РФ - важное

Олег Попенко, возглавляющий Союз потребителей коммунальных услуг, подчеркнул, что удары России по Украине носят системный характер и направлены прежде всего на дестабилизацию энергетической инфраструктуры. По его словам, цель таких действий — вывести энергосистему из-под контроля, вызвать страх и напряжение в обществе, а также подорвать общественную устойчивость. Эксперт отметил, что подобная тактика служит инструментом комплексного давления на украинские власти, сочетая военное воздействие с психологическим.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее были названы сроки восстановления подачи тепла в Киеве. Время для атаки РФ выбрала неслучайно, поскольку идет существенное понижение температуры воздуха.

Напомним, ранее российские оккупанты нанесли массированные удары по Киеву и другим регионам Украины. Под ударами оказались критическая инфраструктура и жилые дома. Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на эту атаку.

Как писал Главред, в КГГА отметили, что слив воды является стандартной технической мерой при минусовой температуре. В то же время это не означает длительное отсутствие тепла.

Больше новостей:

О персоне: Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред