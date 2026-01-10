Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Угроза катастрофического сценария в энергетике: раскрыта главная проблема

Алексей Тесля
10 января 2026, 15:21
61
Александр Харченко говорит о том, что на сегодня важным вопросом является "восстановление ресурса восстановления".
Угроза катастрофического сценария в энергетике: раскрыта главная проблема
Появился новый прогноз отключений в Украине / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Главное из заявлений Харченко:

  • Важным вопросом является "восстановление ресурса восстановления"
  • Проблемой является истощение запасов энергетической инфраструктуры

В Украине запасы оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры, которые были созданы в ходе подготовки к сезону, сейчас реально начинают исчерпываться, заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

"Мы еще их не исчерпали, но мы уже понимаем, где конец склада", - подчеркнул он в комментарии РБК-Украина.

видео дня

Эксперт говорит о том, что на сегодня важным вопросом является "восстановление ресурса восстановления".

"То есть оборудование, ну прежде всего, деньги. Здесь речи не идет даже о том, что нам надо искать что-то. Все понятно, как купить, как привезти, как что-то с тем делать", - отметил он и добавил, что вопрос упирается в отсутствие средств для решения этих задач.

Главные риски для энергетической инфраструктуры

По его словам, наиболее сложными являются последствия массированных ударов по энергетической инфраструктуре на протяжении нескольких дней.

"Пока мы имеем достаточно резервов оборудования и возможности восстанавливаться, безусловно это и происходит. Атаки 2-3-4 дня подряд - это очень сложно. Есть отдельные местные участки сетей, где может быть сложнее или лучше, по-разному. Как вот удар по Запорожью, Днепру и Кривому Рогу", - сказал Харченко.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
/ Главред

Он отметил, что после вражеских атак Запорожье и Кривой Рог восстановились за часы, а Днепр - за сутки.

"Это как сейчас оно работает. И мы уже имеем и понимание, как сопротивляться, и понимание, как восстанавливаться. В чем есть большая сейчас, по моему мнению, проблема, которую надо срочно решать, фактически энергетика истощается", - резюмировал эксперт.

Эксперт о целях ударов РФ - важное

Олег Попенко, возглавляющий Союз потребителей коммунальных услуг, подчеркнул, что удары России по Украине носят системный характер и направлены прежде всего на дестабилизацию энергетической инфраструктуры. По его словам, цель таких действий — вывести энергосистему из-под контроля, вызвать страх и напряжение в обществе, а также подорвать общественную устойчивость. Эксперт отметил, что подобная тактика служит инструментом комплексного давления на украинские власти, сочетая военное воздействие с психологическим.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее были названы сроки восстановления подачи тепла в Киеве. Время для атаки РФ выбрала неслучайно, поскольку идет существенное понижение температуры воздуха.

Напомним, ранее российские оккупанты нанесли массированные удары по Киеву и другим регионам Украины. Под ударами оказались критическая инфраструктура и жилые дома. Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на эту атаку.

Как писал Главред, в КГГА отметили, что слив воды является стандартной технической мерой при минусовой температуре. В то же время это не означает длительное отсутствие тепла.

Больше новостей:

О персоне: Александр Харченко

Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

отключения света Александр Харченко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Готовим решения": Буданов назвал две проблемы обороноспособности Украины

"Готовим решения": Буданов назвал две проблемы обороноспособности Украины

14:27Украина
Макрон назвал цифру: сколько солдат Франция готова отправить в Украину

Макрон назвал цифру: сколько солдат Франция готова отправить в Украину

12:54Мир
В Киеве остановили электротранспорт, тепло и водоснабжение - какова причина

В Киеве остановили электротранспорт, тепло и водоснабжение - какова причина

12:43Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Для трех знаков зодиака самое трудное уже позади: им теперь уготован только успех

Для трех знаков зодиака самое трудное уже позади: им теперь уготован только успех

Жило с именем палача 55 лет: какой город Украины назывался в честь друга Сталина

Жило с именем палача 55 лет: какой город Украины назывался в честь друга Сталина

Удар "Орешником" по Львовской области - в Reuters назвали цель и последствия атаки

Удар "Орешником" по Львовской области - в Reuters назвали цель и последствия атаки

"Орешником по Ленину": раскрыты первые последствия атаки по Львову и настоящая цель удара

"Орешником по Ленину": раскрыты первые последствия атаки по Львову и настоящая цель удара

Гороскоп на январь-февраль 2026: для кого год начнётся с мощного поворота судьбы

Гороскоп на январь-февраль 2026: для кого год начнётся с мощного поворота судьбы

Последние новости

15:33

Путинистка Долина сбежала из РФ и оставила пострадавшую без квартиры

15:33

Все гонки Кубка мира по биатлону: смотрите спринты и эстафеты онлайн

15:21

Угроза катастрофического сценария в энергетике: раскрыта главная проблема

15:05

Как растопить лёд на машине и не повредить стекло: безотказные способы

15:03

Возвращение "Запутанной истории": кто получил главные роли

"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап
14:55

Морозы будут только усиливаться: какая погода ожидает Днепр на следующей неделе

14:27

"Готовим решения": Буданов назвал две проблемы обороноспособности Украины

14:25

Проще не придумаешь: рецепт куриных колбасок, от которых невозможно оторваться

14:12

Топ-5 джинсов зимы 2026: модели, которые подойдут всем типам фигурыВидео

Реклама
14:01

Недружелюбные соседи для моркови: какие овощи и фрукты делают ее горькойВидео

13:49

Может погубить 70% урожая: чем опасна наледь на деревьях и как спасти свой сад

13:49

Снег и метель: какая погода в Харькове будет на выходных

13:09

Только три знака зодиака вскоре войдут в полосу мощного везения – кто они

13:07

Просто, вкусно и доступно: рецепт бомбического салатаВидео

12:54

Макрон назвал цифру: сколько солдат Франция готова отправить в Украину

12:43

В Киеве остановили электротранспорт, тепло и водоснабжение - какова причина

12:36

"Мне надо Игоря бросить": жена молчуна Николаева сделала заявление о своем браке

12:21

На Полтаву надвигаются сильные морозы: синоптики назвали даты похолодания

12:20

Ризатдинова публично ответила на предложение стать новой "Холостячкой"

12:16

Деликатная причина: Бритни Спирс больше никогда не будет выступать в США

Реклама
12:09

Как выбрать диван, кресла и шторы для гостиной, чтобы они не устарели через год

12:03

"Сердце болит": Олег Винник ошеломил своим неоднозначным заявлением

11:57

Россия ударила "Орешником" по Львову: в ISW назвали цели оккупантов

11:55

Россия ударила по энергетике, вводят экстренные отключения — какова ситуация

11:39

K-pop может впервые победить на премии "Грэмми"Видео

11:25

Китайский гороскоп на завтра 11 января: Змеям - гнев, Лошадям - обиды

11:23

Препятствие для мира: СМИ узнали о серьезном недовольствеТрампа Путиным

11:17

Светлана Билоножко показалась на могиле мужа: "Два года прошло"

10:52

Почему хлорофитум чахнет зимой: тревожные сигналы, которые нельзя игнорироватьВидео

10:50

Гороскоп Таро на завтра 11 января: Водолею - действия, Тельцам - верное решение

10:30

Трамп и Зеленский в Давосе подпишут соглашение на $800 млрд - The Telegraph

10:27

Взлетят ли доллар и евро до 45 и 55 гривен: эксперт озвучила прогноз

10:19

"Меня использовали": Бужинская срочно обратилась к поклонникам

09:43

Алина Гросу беременна первенцем: фото и видеоВидео

09:42

Почему 11 января нужно избегать использования острых предметов: какой праздник

09:21

Россия атаковала Украину роем дронов: есть возгорания, разрушения и пострадавшиеФото

08:54

Утрата Ирана станет для России катастрофоймнение

08:50

Британские миротворцы в Украине: сколько Лондон потратит на развертывание войск

08:43

Просрочено, но не опасно: какие продукты можно есть после истечения срока годности

08:26

"Мы решим это": Трамп ответил, проведет ли спецоперацию по захвату Путина

Реклама
07:47

Вспыхнул пожар и власти готовят эвакуацию: Россию мощно атаковали дроны

06:55

Фортуна наконец им улыбнулась: у каких знаков зодиака финансы скоро пойдут вверх

06:28

Почему россияне побоялись бить Орешниковым по Киеву?мнение

06:24

Гороскоп на январь-февраль 2026: для кого год начнётся с мощного поворота судьбыВидео

06:00

Любимой балерине Путина родом из Луцка устроили проблемы в Италии — детали

05:30

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке отца с сыном за 19 секунд

05:23

Как избавиться от запаха чеснока на руках: лайфхак, который поможет моментально

04:43

Гороскоп на завтра 11 января: Тельцам – радость, Рыбам – болезненная ссора

04:00

Немалый штраф и год без прав: за какие лекарства в Украине наказывают водителейВидео

03:30

Астрономы обнаружили астероид рекордных размеров: есть ли опасность для Земли

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Новости Киева
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять