Самодурство, паранойя и смерть: закономерности российской истории

Марина Иваненко
6 января 2026, 19:31
История Кремля - это история внутренних убийств. Как самодурство, имитация реформ и паранойя приводили к гибели российских правителей.
Как умирали русские правители?
Как умирали российские правители? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • За что убивали российских правителей
  • Повторяется ли история снова

История российской власти - это не хроника стабильности, а летопись мятежей и внутренних измен. Статистика красноречива: почти каждый третий правитель России завершал свое правление насильственной смертью.

В Кремле веками действует негласное правило: элита готова простить царю жестокость к народу, но никогда - угрозу собственным привилегиям. Главред рассказывает, как самодурство, паранойя и страх перед заговорами становились приговором даже для самых могущественных тиранов - и почему эти сценарии снова выглядят опасно актуальными.

Павел I: удар табакеркой как смена курса

Как рассказывает Аким Галимов, в 1801 году император Павел I был убит в собственной спальне. Формально - в результате заговора, фактически - из-за откровенного самодурства.

Царь терроризировал дворян абсурдными запретами: регламентировал фасон одежды, прически, танцы и публичное поведение, резко ограничив права элиты. Когда знать почувствовала реальную угрозу своим свободам и имуществу, созрел мятеж.

Группа офицеров ударила Павла золотой табакеркой в висок, а затем задушила шарфом. Его сын Александр знал о заговоре и молчаливо согласился с ним - так в России фактически закрепилась традиция "легитимности через отцеубийство".

Александр II: кровавая цена имитации реформ

Александра II часто называют "освободителем", однако его реформы оказались ловушкой. Крестьяне получили формальную свободу без земли, оказавшись в долговой кабале, тогда как империя сохранила репрессивную суть.

Параллельно царь жестко подавлял украинскую культуру - через Валуевский циркуляр и Эмский указ. В результате против него было совершено шесть покушений.

В 1881 году члены организации "Народная воля", среди которых важную роль играли украинцы, взорвали императора бомбой в центре Петербурга. Это стало наглядным доказательством: имитация свобод неизбежно ведет к радикализации и насилию.

Видео о том, как умирали российские правители.

Николай II и Иосиф Сталин: от подвала до паранойи

Расстрел Николая II и его семьи в 1918 году стал актом тотального большевистского террора. Целью было не только физическое уничтожение людей, но и ликвидация самой идеи монархии. Тела намеренно уничтожали, обливая кислотой, чтобы стереть любой символический след.

Смерть Иосифа Сталина в 1953 году официально объясняли инсультом. Впрочем, многочисленные свидетельства позволяют говорить о косвенном участии окружения. Диктатор готовил новые чистки против ближайших соратников - Берии, Хрущева и других.

Когда Сталина нашли без сознания, его сообщники сознательно не вызывали врачей более 12 часов, наблюдая за агонией. Это выглядело как молчаливая месть системы, которая устала жить в постоянном страхе.

Параллели с режимом Путина: история повторяется

Аким Галимов проводит прямые параллели между прошлым и современной Россией:

  • Абсурдные законы. Наказание за "дискредитацию армии" воспроизводят логику деспотизма Павла I.
  • Изоляция и страх. Патологическая осторожность Путина, "бункерность" и страх покушений напоминают финальные годы Сталина.
  • Предательство элит. Российская верхушка лояльна лишь до тех пор, пока вождь гарантирует безопасность и доходы. Когда санкции и поражения перевешивают выгоды, "табакерка" становится лишь вопросом времени.

Система важнее персоналий

Российская власть циклична: тирания сменяется переворотом, но суть остается неизменной. Смена фамилии в Кремле ничего не решает, если имперская система сохраняется.

Только окончательное поражение России в войне и демонтаж имперской модели способны разорвать этот кровавый круг, в котором власть снова и снова пожирает собственных создателей.

Об источнике: Youtube-канал "Реальная история".

В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы, которыми спекулирует россия. Мы хотим, чтобы вы знали правду о подписанных Хмельницким соглашениях с россией.

О том, как россия аннексировала и искусственно насаждала российскую политику на украинских территориях.

О беспощадности карательной системы российской империи и СССР. Что связывает Украину и Крым. Вы должны услышать правду, чтобы больше никогда не поддаваться на манипуляции кремля.

Кроме того, самое время рассказать украинцам настоящие истории ее героев. Бандера, Чорновил, Плахотнюк - эти и другие люди отдали свою жизнь за независимую свободную Украину.

Мы должны знать реальные исторические факты, чтобы правильно понимать все, что происходит сегодня. Все факты проверяют профессиональные историки.

