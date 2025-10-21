Приказала власть СССР: тайна легендарного гимна Киева, которую знают единицы

Одного из авторов гимна спас случайный парень, который ухаживал за девушкой.

Малоизвестные факты о гимне Киева / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Википедия

Вы узнаете:

Кто придумал гимн Киева

Как написали легендарный припев к гимну Киева

Легендарную строку из гимна Киева - "Як тебе не любити, Києве мій!" - слышали, пожалуй, все украинцы. Но лишь единицы знают историю ее возникновения и то, что весь гимн создали в рекордно малые сроки.

Главред узнал, почему так произошло. Об этом в Instagram рассказал украинский блогер Руслан Ляч вместе с медиа Шо там.

В мае 1962 года партийное руководство СССР поставило перед композитором Игорем Шамо и поэтом Дмитрием Луценко на первый взгляд невыполнимую задачу - всего за 2 дня придумать новый гимн Киева.

Дело в том, что накануне Киев наградили орденом Ленина, в связи с чем готовился визит важной делегации. Именно к ее приезду надо было создать новый гимн, так как у города был лишь неофициальный - "Киевский вальс".

На каком этапе возникли трудности с созданием гимна

Шамо и Луценко взялись за дело. Композитору удалось написать музыку лишь за одну ночь, в то время как поэт никак не мог придумать припев гимна. Из-за усталости он решил выйти на Владимирскую горку и там его осенило.

Кто "подсказал" поэту припев гимна Киева

Луценко случайно услышал, как парень крикнул девушке: "Скажи, ну як тебе не любити?". В этот момент в голове поэта и родилась легендарная строчка из гимна: "Як тебе не любити, Києве мій".

