Приказала власть СССР: тайна легендарного гимна Киева, которую знают единицы

Легендарную строку из гимна Киева - "Як тебе не любити, Києве мій!" - слышали, пожалуй, все украинцы. Но лишь единицы знают историю ее возникновения и то, что весь гимн создали в рекордно малые сроки.
В мае 1962 года партийное руководство СССР поставило перед композитором Игорем Шамо и поэтом Дмитрием Луценко на первый взгляд невыполнимую задачу - всего за 2 дня придумать новый гимн Киева.
Дело в том, что накануне Киев наградили орденом Ленина, в связи с чем готовился визит важной делегации. Именно к ее приезду надо было создать новый гимн, так как у города был лишь неофициальный - "Киевский вальс".
На каком этапе возникли трудности с созданием гимна
Шамо и Луценко взялись за дело. Композитору удалось написать музыку лишь за одну ночь, в то время как поэт никак не мог придумать припев гимна. Из-за усталости он решил выйти на Владимирскую горку и там его осенило.
Кто "подсказал" поэту припев гимна Киева
Луценко случайно услышал, как парень крикнул девушке: "Скажи, ну як тебе не любити?". В этот момент в голове поэта и родилась легендарная строчка из гимна: "Як тебе не любити, Києве мій".
