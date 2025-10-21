Провернул аферу века: как одессит "развел" на астрономическую сумму Лувр

В течение 8 лет работники Лувра не догадывались, что их ввели в заблуждение.

Один из самых ценных экспонатов Лувра оказался подделкой / Коллаж: Главред, фото: flickr, Википедия

Лувр - один из крупнейших музеев мира. На первый взгляд, ввести в заблуждение его работников невозможно. Но выяснилось, что украинскому ювелиру из Одессы удалось это сделать.

Главред узнал, как одессит провернул аферу с одним из самых известных музеев мира. Об этом в Instagram рассказал украинский блогер Руслан Ляч.

В 19 веке в Одессе жил Шепсель Гофман, который был одним из главных продавцов антиквариата на черном рынке города. Дело в том, что в это время в Одессе активно торговали находками из древнего греческого поселения Ольвия, которое находилось неподалеку от Николаева.

Хотя Гофман и имел собственный магазин, где продавали в основном подделки, но этого ему, очевидно, стало мало. Поэтому мужчина придумал план, как обеспечить себе безбедную старость.

Какую аферу придумал одесский продавец

Шепсель знал, что в 1822 году в Ольвии была найдена древняя плита из белого мрамора. На ней было написано, что ольвийский гражданин дал скифскому царю Сайтаферну 900 золотых монет чтобы спасти город от разорения.

Но нижний кусок плиты был отбит, поэтому никто не знал, что там было написано. Гофман решил подделать его и написать на нем, что скифскому царю также принесли тиару - ценную золотую корону.

Одессит после этого заказал у лучшего ювелира Одессы Израиля Рахумовского изготовление этой короны и через 7 месяцев изделие было готово. Гофман отправил своего представителя в крупнейшие музеи Европы. Когда дело дошло до Лувра, там решили приобрести экспонат после экспертизы за рекордные на то время 200 тысяч франков.

Как в Лувре узнали о подделке

Тиара сразу стала одним из самых ценных экспонатов. За ее осмотр брали дополнительную плату. Стояла она в музее 8 лет, пока человек, который был знаком с Рахумовским и видел как тот работал над тиарой, не посетил Лувр.

Там начали расследование, даже позвали Рахумовского в Париж, после чего он подтвердил, что делал корону. На следующий день все газеты Франции трубили об афере века.

Чем закончилась афера одессита

На удивление, история с тиарой закончилась позитивом для всех ее участников. Рахумовский перебрался в Париж, где оценили его мастерство и взяли на работу, а Гофман обеспечил себя до конца жизни.

