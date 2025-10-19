В Париже за семь минут ограбили Лувр: украдены 'бесценные драгоценности'

Злоумышленники похитили по меньшей мере девять драгоценностей Наполеона.

В Париже ограбили Лувр / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, x.com/MuseeLouvre

Что известно:

В Париже ограбили Лувр

Трое преступников за семь минут похитили драгоценности Наполеона и Жозефины

Похитили по меньшей мере девять ювелирных изделий

Утром 19 октября всемирно известный музей Лувр ограбили. Злоумышленники разбили витрины и похитили по меньшей мере девять драгоценностей Наполеона и его жены Жозефины. Об этом сообщила министр культуры Франции Рашида Дати.

В 13:45 по киевскому времени ситуацию прокомментировал министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес. Он подтвердил, что злоумышленники похитили "бесценные исторические драгоценности". По его словам, на все ограбление им понадобилось всего семь минут.

Преступников разыскивают, однако им удалось скрыться с места происшествия сразу после содеянного. Посетители Лувра были оперативно эвакуированы, а сам музей закрыт на весь день "по исключительным причинам".

Как действовали грабители

По предварительным данным следствия, преступление произошло между 9:30 и 9:40 утра по местному времени. Французские СМИ сообщают, что трое нападавших приехали на скутере. Преступники проникли в здание музея через часть, где сейчас идут ремонтные работы на набережной Сены.

Издание Le Parisien сообщает, что злоумышленники воспользовались грузовым лифтом, который не контролируется системой безопасности на уровне публичных зон музея. Это позволило им быстро добраться до Галереи Аполлона - знаменитого зала, в котором экспонируются драгоценности французских монархов.

Что именно было похищено

Двое мужчин, под прикрытием сообщника, разбили витрины и похитили по крайней мере девять уникальных ювелирных изделий, принадлежавших императору Наполеону Бонапарту и его жене Жозефине Богарне. Среди похищенного - бриллиантовые украшения, ожерелье, брошь, тиара и другие раритеты из золота и драгоценных камней. Сумма ущерба пока не оглашается, но речь идет об экспонатах, имеющих не только материальную, но и большую историческую ценность.

Ворам удалось украсть девять из 23 предметов из коллекции ювелирных изделий Наполеона и императрицы. По данным Le Parisien, одна из похищенных драгоценностей была найдена возле музея. Согласно предварительным данным расследования, это корона императрицы Евгении, которая была сломана.

Что известно о расследовании

Полиция Парижа уже начала поиск злоумышленников. В городе объявлен оперативный план перехвата. Правоохранители анализируют записи камер наблюдения и устанавливают, как именно грабителям удалось обойти многоуровневую систему безопасности одного из самых охраняемых музеев мира.

Это ограбление уже называют одним из самых дерзких в Европе за последние годы. Французские СМИ сравнивают его с кражей королевских регалий в Швеции в 2018 году и ограблением музея "Зеленый склеп" в Дрездене в 2019-м.

