"Я убью вас всех": русскоязычный мужчина напал на украинскую семью в Швейцарии

Руслана Заклинская
16 октября 2025, 17:29
1329
В швейцарском поезде мужчина угрожал расправой семье с ребенком из-за украинского языка.
'Я убью вас всех': русскоязычный мужчина напал на украинскую семью в Швейцарии
В Швейцарии русскоязычный мужчина напал на украиноязычную семью / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Что известно:

  • В швейцарском поезде русскоязычный мужчина напал на украиноязычную семью
  • Нападавшего разозлило, что семья разговаривала на украинском
  • МИД Украины обратилось к швейцарским правоохранителям

В поезде, который курсировал из швейцарского Интерлакена в Шпиц, русскоязычный мужчина напал на украиноязычную семью с ребенком. МИД Украины обратилось в правоохранительные органы Швейцарии с просьбой провести расследование. Об этом пишет швейцарское издание 20Minuten и говорится в заявлении спикера МИД Георгия Тихого.

Инцидент произошел в понедельник, 13 октября. Нападавший был русскоязычным мужчиной. По словам пострадавших, его разозлило то, что семья разговаривала на украинском языке.

видео дня

"Когда он услышал, что мы разговариваем на украинском, он начал нас оскорблять. Мы были шокированы, особенно наш годовалый ребенок сильно пострадал от инцидента", - рассказал отец семьи, чьи родители родом из Беларуси.

Мать семьи сняла нападение на видео и опубликовала его в соцсетях. На кадрах мужчина несколько раз повторяет: "Я убью вас всех, вас и вашу семью".

Смотрите видео нападения в Швейцарии на семью украинцев:

'Я убью вас всех': русскоязычный мужчина напал на украинскую семью в Швейцарии
/ Фото: скриншот

Когда женщина пыталась зафиксировать нападение на телефон, мужчина выбил его из ее рук. Отец семьи оттолкнул нападавшего, после чего тот временно успокоился.

На станции Шпиц семья и несколько свидетелей сообщили о нападении полиции. Полиция кантона Берн подтвердила факт инцидента.

"Никого не пришлось доставлять в больницу. Расследование продолжается. Как семья, так и мужчина выразили намерение подать заявление", - заявили в полиции.

Реакция МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины оперативно отреагировало на инцидент. Представитель ведомства Георгий Тихий назвал видео нападения "ужасным" и сообщил, что Украина обратилась к швейцарским правоохранителям с просьбой расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности.

"Видео, на котором русскоязычный мужчина словесно нападает и угрожает украиноязычной семье в швейцарском поезде, ужасное. Неприемлемый язык вражды и межэтническая ненависть. Мы обратились к швейцарским правоохранительным органам с просьбой расследовать инцидент и обеспечить ответственность. Такое поведение не должны терпеть", - написал Тихий.

Убийство Ирины Заруцкой в США - что известно

Напомним, вечером 22 августа в США нашли мертвой 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую, которая приехала в Америку в поисках новой жизни. Девушка стала жертвой кровавого нападения в пригородном поезде в Шарлотте, штат Северная Каролина.

Подозреваемому в убийстве, 34-летнему Декарлосу Брауну-младшему, грозит смертная казнь. Соответствующее наказание поддерживает лично президент США Дональд Трамп.

Как сообщал Главред, 5 октября губернатор Северной Каролины Джош Стайн подписал "Закон Ирины", названный в честь убитой украинской беженки Ирины Заруцкой. Закон ужесточает проверку преступников перед освобождением под залог, запрещает безналичный залог для насильственных рецидивистов и требует психического обследования обвиняемых.

Читайте также:

Об источнике: МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины (МИД Украины) - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. МИД Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере внешних отношений Украины, пишет Википедия.

Швейцария украинский язык русский язык Украина новости Украины
