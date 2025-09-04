Когда все мужчины смогут выезжать за границу: у Зеленского назвали сроки

Главное из заявления Подоляка:
- Ограничения на выезд за границу будут действовать до завершения военного положения
- Затем наступит короткий переходный период
- В итоге мужчины получат полную свободу выезда
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Поэтому военнообязанным мужчинам запрещено выезжать за границу. Но советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сказал, когда могут снять эти ограничения. Об этом он рассказал в интервью Новости.LIVE.
По его словам, ограничения на выезд за границу для мужчин определенного возраста будут действовать до завершения военного положения.
"После этого, вероятно, наступит короткий переходный период, а дальше границы снова откроют", - подчеркнул он.
Подоляк отметил, что практически это будет означать полную свободу выезда, хотя государство учитывает возможные риски и очереди.
Советник главы Офиса Президента также добавил, что после войны в Украине появятся рабочие места и программы восстановления, поэтому оставаться дома будет не менее перспективно, чем жить за границей.
Какие мужчины могут выезжать за границу
Стоит заметить, что недавно Кабмин разрешил выезжать за пределы Украины мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Даже во время действия военного положения они могут беспрепятственно пересекать границу. Изменения начали действовать с 28 августа и касаются также украинцев, которые уже находятся за границей.
Мобилизация в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса говорил, что в Украине планируются изменения в процессе мобилизации. Генштаб и Минобороны нарабатывают соответствующие решения.
Он также заявлял, что снижение мобилизационного возраста в Украине не рассматривается, но делается все для того, чтобы привлечь в армию молодых добровольцев.
В то же время, в Раде зарегистрирован новый альтернативный законопроект №13634-1, который предлагает изменения по ограничению права на отсрочку от призыва для учащихся колледжей, которые начали обучение после 25 лет, а также для студентов, превысивших установленный срок обучения по академической программе.
О персоне: Михаил Подоляк
Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.
