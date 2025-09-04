О главном:
Россия за время полномасштабной войны не захватила ни одного областного центра Украины, потеряв при этом более 1 млн солдат. Об этом в соцсети Х заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий.
Угрозы Кремля и "мирные" предложения Путина
Он напомнил, что в среду президент РФ Владимир Путин заявил о возможности договориться о прекращении войны, "если здравый смысл победит". Иначе, по его словам, придется "решить все вооруженным путем".
Итоги "успехов" России от МИД Украины
В ответ украинский МИД подвел итоги так называемых "успехов" России:
- более 1 млн убитых и раненых российских солдат;
- 1% захваченной территории Украины за последние 1000 дней, из которых только 0,3% - во время "летнего наступления";
- контроль над 4 украинскими административными центрами был установлен еще в 2014 году, тогда как Украина сохранила контроль над 23 центрами;
- Россия тратит около 1 млрд долларов в день на войну, в то же время социальная инфраструктура страны разрушается, а экономика находится в кризисе.
Выводы украинской дипломатии
На основе этого Георгий Тихий сделал три ключевых вывода:
"Россия не выигрывает, а Украина не проигрывает. Российские матери и производители 'Лад' - две реальные целевые аудитории заявлений Путина. Давление на Россию должно быть серьезно усилено, чтобы заставить Москву серьезно отнестись к мирному процессу, как заявил сегодня министр иностранных дел Андрей Сибига".
О персоне: Георгий Тихий
Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.
