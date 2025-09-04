Укр
"Ни одного областного центра за годы войны": МИД Украины свело на нет угрозы Путина

Руслан Иваненко
4 сентября 2025, 02:05
Спикер Тихий объяснил, почему Россия не выиграет, а Украина не проиграет, несмотря на угрозы Путина.
Тихий, Путин
МИД призвал усилить давление на Москву, чтобы заставить Россию серьезно относиться к мирному процессу / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/heorhiitykhyi/photos, kremlin.ru

О главном:

  • Спикер МИД Тихий: "Россия не выиграет, а Украина не проиграет"
  • Тихий подчеркнул, что Путин угрожает, но реальных успехов нет
  • Украина призывает усилить давление на Москву для мирного процесса

Россия за время полномасштабной войны не захватила ни одного областного центра Украины, потеряв при этом более 1 млн солдат. Об этом в соцсети Х заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий.

Угрозы Кремля и "мирные" предложения Путина

Он напомнил, что в среду президент РФ Владимир Путин заявил о возможности договориться о прекращении войны, "если здравый смысл победит". Иначе, по его словам, придется "решить все вооруженным путем".

Итоги "успехов" России от МИД Украины

В ответ украинский МИД подвел итоги так называемых "успехов" России:

  • более 1 млн убитых и раненых российских солдат;
  • 1% захваченной территории Украины за последние 1000 дней, из которых только 0,3% - во время "летнего наступления";
  • контроль над 4 украинскими административными центрами был установлен еще в 2014 году, тогда как Украина сохранила контроль над 23 центрами;
  • Россия тратит около 1 млрд долларов в день на войну, в то же время социальная инфраструктура страны разрушается, а экономика находится в кризисе.

Выводы украинской дипломатии

На основе этого Георгий Тихий сделал три ключевых вывода:

"Россия не выигрывает, а Украина не проигрывает. Российские матери и производители 'Лад' - две реальные целевые аудитории заявлений Путина. Давление на Россию должно быть серьезно усилено, чтобы заставить Москву серьезно отнестись к мирному процессу, как заявил сегодня министр иностранных дел Андрей Сибига".

Завершение войны в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, президент Зеленский предположил, что для Украины возможен "корейский сценарий" завершения войны. Он назвал пример Южной Кореи демонстрацией победы ценностей и прогресса в цивилизации, технологиях и экономике, тогда как Северная Корея пришла в упадок.

Кроме того, война в Украине может завершиться в любой момент. Для завершения войны нужно прекратить заигрывать с Россией, усилить экономические санкции и масштабировать удары по территории страны-агрессора. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Напомним, что МИД РФ выдвинул условия для "долговременного мира". От Украины требуют юридически закрепить новые "территориальные реалии" оккупированных Крыма, Севастополя, "ДНР", "ЛНР" и частей Запорожской и Херсонской областей, а также гарантировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.

Читайте также:

О персоне: Георгий Тихий

Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины война России и Украины
