"Ни одного областного центра за годы войны": МИД Украины свело на нет угрозы Путина

Спикер Тихий объяснил, почему Россия не выиграет, а Украина не проиграет, несмотря на угрозы Путина.

https://glavred.info/war/ni-odnogo-oblastnogo-centra-za-gody-voyny-mid-ukrainy-svelo-na-net-ugrozy-putina-10695134.html Ссылка скопирована

МИД призвал усилить давление на Москву, чтобы заставить Россию серьезно относиться к мирному процессу / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/heorhiitykhyi/photos, kremlin.ru

О главном:

Спикер МИД Тихий: "Россия не выиграет, а Украина не проиграет"

Тихий подчеркнул, что Путин угрожает, но реальных успехов нет

Украина призывает усилить давление на Москву для мирного процесса

Россия за время полномасштабной войны не захватила ни одного областного центра Украины, потеряв при этом более 1 млн солдат. Об этом в соцсети Х заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий.

Угрозы Кремля и "мирные" предложения Путина

Он напомнил, что в среду президент РФ Владимир Путин заявил о возможности договориться о прекращении войны, "если здравый смысл победит". Иначе, по его словам, придется "решить все вооруженным путем".

видео дня

Итоги "успехов" России от МИД Украины

В ответ украинский МИД подвел итоги так называемых "успехов" России:

более 1 млн убитых и раненых российских солдат;

1% захваченной территории Украины за последние 1000 дней, из которых только 0,3% - во время "летнего наступления";

контроль над 4 украинскими административными центрами был установлен еще в 2014 году, тогда как Украина сохранила контроль над 23 центрами;

Россия тратит около 1 млрд долларов в день на войну, в то же время социальная инфраструктура страны разрушается, а экономика находится в кризисе.

Выводы украинской дипломатии

На основе этого Георгий Тихий сделал три ключевых вывода:

"Россия не выигрывает, а Украина не проигрывает. Российские матери и производители 'Лад' - две реальные целевые аудитории заявлений Путина. Давление на Россию должно быть серьезно усилено, чтобы заставить Москву серьезно отнестись к мирному процессу, как заявил сегодня министр иностранных дел Андрей Сибига".

Завершение войны в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, президент Зеленский предположил, что для Украины возможен "корейский сценарий" завершения войны. Он назвал пример Южной Кореи демонстрацией победы ценностей и прогресса в цивилизации, технологиях и экономике, тогда как Северная Корея пришла в упадок.

Кроме того, война в Украине может завершиться в любой момент. Для завершения войны нужно прекратить заигрывать с Россией, усилить экономические санкции и масштабировать удары по территории страны-агрессора. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Напомним, что МИД РФ выдвинул условия для "долговременного мира". От Украины требуют юридически закрепить новые "территориальные реалии" оккупированных Крыма, Севастополя, "ДНР", "ЛНР" и частей Запорожской и Херсонской областей, а также гарантировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.

Читайте также:

О персоне: Георгий Тихий Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред