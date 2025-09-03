Укр
Зеленский допустил корейский сценарий для Украины - что предполагается

Юрий Берендий
3 сентября 2025, 22:37
Для Украины возможен корейский сценарий, когда мирный договор не подписывается, но государство развивается под защитой союзников, указал Зеленский.
Зеленский допустил корейский сценарий для Украины - что предполагается
Зеленский допустил корейский сценарий для Украины / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, УНИАН

О чем сказал Зеленский:

  • В Украине может повториться корейский сценарий
  • Южная Корея имеет главного союзника - США
  • Угрозы со стороны России в разы больше чем от КНДР

Президент Владимир Зеленский предположил, что в Украине может повториться корейский сценарий, когда после завершения войны 1950-1953 годов мирный договор так и не был подписан, северная часть страны осталась под властью коммунистов, а на юге удалось создать успешное государство. Об этом он рассказал в интервью Le Point, передает ТСН.

Он отметил, что пример Южной Кореи показывает победу ценностей, ведь там произошел значительный прогресс в цивилизации, технологиях и экономике благодаря приоритету гуманизма, тогда как Северная Корея пережила экономический и цивилизационный упадок.

Зеленский откровенно признал, что такое развитие событий возможно и для Украины.

"Вы спрашиваете меня, может ли такой сценарий произойти в Украине? Я вам говорю, что все возможно", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Южная Корея имеет главного союзника - Соединенные Штаты, которые не допустят ее захвата Северной Кореей. Несмотря на экономический рост и надежную защиту, южнокорейцы все же живут с постоянным риском, ведь до тех пор, пока Северная Корея сохраняет свой нынешний режим, полной безопасности нет. Для этого в Южной Корее развернуты многочисленные системы противовоздушной обороны.

В то же время он отметил, что такое сравнение имеет ограничения: если население Северной Кореи немного превышает 20 миллионов, то России - более 140 миллионов, поэтому масштабы угроз несопоставимы.

"Угрозы со стороны России в пять, шесть, а то и в десять раз больше. Полное повторение южнокорейской модели, вероятно, не подошло бы Украине с точки зрения безопасности. С другой стороны, ее экономическая модель является хорошим примером", - подытожил он.

На какие территории нацелилась Россия - мнение эксперта

Как писал Главред, во время переговоров в Стамбуле российская делегация озвучила угрозы захватить еще две украинские области - Харьковскую и Сумскую. На это отреагировал российский политтехнолог и галерист Марат Гельман, оценив реальность такой угрозы.

По его словам, у России нет ресурсов для столь масштабного прорыва на фронте. Путин рассчитывает на истощение Вооруженных сил Украины, однако эта стратегия обречена, ведь Украина уже интегрирована в европейское пространство и имеет поддержку Германии, Франции, Великобритании и Польши.

"Мне кажется, это залог того, что Путину не дадут реализовать свои мечты, задачи и т.д.", - рассказал эксперт.

Вопрос территории в рамках соглашения с РФ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 30 августа во время подведения итогов весенне-летней кампании Генштаб страны-агрессора России демонстрировал карту Украины, которую журналисты смогли хорошо рассмотреть. Как отметил корреспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофимов, кроме Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областей и Крыма, которые Москва считает своими, от Украины также были отделены Одесская и Николаевская области.

В то же время последние месяцы показали изменения в позиции России относительно войны против Украины. По словам министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, Кремль больше не настаивает на полном контроле над четырьмя захваченными областями. Сейчас речь идет об удержании позиций на Запорожье и закреплении за РФ 25-30% территории Донецкой области.

При этом российский диктатор Владимир Путин, даже несмотря на встречу с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, якобы не планирует возвращать Украине оккупированные районы Херсонской и Запорожской областей.

Об источнике: Le Point

Le Point - известный французский еженедельник, который анализирует и предоставляет независимое мнение о новостях политики, экономики, социальной и культурной сфер во Франции и во всем мире. Основан в 1972 году в Париже. Принадлежит французскому бизнесмену Француа Пино через холдинговую компанию Artémis, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский мирное урегулирование мирные переговоры
"Длительный" мир в Украине: Лавров назвал два условия РФ для завершения войны

"Длительный" мир в Украине: Лавров назвал два условия РФ для завершения войны

Карта Deep State онлайн за 3 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 4 сентября: Тельцам - ошибка, Девам - сумасшедший день

Гороскоп на завтра 4 сентября: Тельцам - ошибка, Девам - сумасшедший день

"Это снова взаимно": Александра Кучеренко сделала громкое заявление

"Это снова взаимно": Александра Кучеренко сделала громкое заявление

Скандал в семье Путина: СМИ обнародовали тайну личной жизни диктатора

Скандал в семье Путина: СМИ обнародовали тайну личной жизни диктатора

