Свет в Украине будет дорожать ежегодно до 2028-го - на сколько будут повышать тариф

Минэкономики прогнозирует рост тарифов на электроэнергию для населения в 2026-2028 годах.

В Украине будут расти тарифы на свет до 2028 года / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

С 2026 по 2028 годы тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей будут расти. В среднем стоимость света ежегодно будет повышаться на 15%. Об этом Экономическая правда со ссылкой на со ссылкой на прогноз Минэкономики.

В письме Минэкономики №3011-02/30287-03, где прописаны уточненные сценарные условия развития украинской экономики на 2026-2028 годы. Содержание документа было обнародовано во время заседания правительства 3 сентября.

Министерство финансов раскрыло его в своем заключении к проекту решения, касающегося деятельности государственного предприятия "Гарантированный покупатель". Копия заключения оказалась в распоряжении "Экономической правды".

Сейчас украинские потребители оплачивают электроэнергию по фиксированным тарифам. С 1 июня 2024 года базовая стоимость 1 кВт-часа для населения составляет 4,32 грн. Для тех, кто подключил ночной тариф, цена вдвое ниже - 2,16 грн за кВт-час.

Однако, по прогнозу Минэкономики, цены на электроэнергию для бытовых потребителей с 2026 года будут расти в среднем на 15% ежегодно. Допускается отклонение в пределах 5%.

Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Будут ли этой зимой отключения света

Украина с лета активно готовится к новому отопительному сезону. Несмотря на сложную ситуацию в энергетике из-за постоянных атак со стороны России, пока критических угроз для стабильного прохождения зимы нет, утверждал экс-министр энергетики Герман Галущенко.

Также Галущенко подчеркнул, что ремонтная кампания на энергоблоках была спланирована заблаговременно. Это позволит в течение всего отопительного сезона удерживать в работе девять энергоблоков, как и в предыдущие годы.

По предварительным прогнозам, зимой 2025-2026 годов украинцы смогут пройти сезон без существенных перебоев - страна будет обеспечена и теплом, и электроэнергией.

Напомним, в Украине с 31 июля 2025 года бизнес платит больше за электроэнергию в вечерние часы. НКРЭКУ повысила прайс-кэпы.

Также директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что в июле 2025 года украинцы платят за электроэнергию по тарифу 4,32 грн за кВт-ч. В то же время он подчеркнул, что Украина обязана постепенно привести тарифы на коммунальные услуги к европейскому уровню.

Как сообщал Главред, в ночь на 3 сентября Россия осуществила массированную атаку по Украине, применив 526 средств поражения. Основные мишени - энергетика, транспорт и жилые дома.

Об источнике: Министерство экономики Украины Министерство экономики Украины - бывшее министерство Украины, центральный орган исполнительной власти Украины. 9 декабря 2010 года реорганизовано в Министерство экономического развития и торговли Украины. С 20 мая 2021 министром экономики Украины назначен Любченко Алексей Николаевич, пишет Википедия.

