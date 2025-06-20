Украинцев предупредили: будут ли этой зимой отключения света и дефицит газа

Министр ответил, достаточно ли запасов газа и энергетических мощностей в Украине.

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Останутся ли украинцы без газа и света этой зимой / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сказал Галущенко:

Газа Украине будет достаточно для прохождения зимнего периода

Энергетики проводят ремонтные работы для обеспечения украинцев зимой светом

Украина еще с лета готовится к проведению нового отопительного сезона. Хотя ситуация в энергетике сложная из-за ударов страны-агрессора России, пока критических рисков для прохождения зимы нет.

Об этом во время заседания правительства заявил глава Минэнерго Герман Галущенко. По его словам, Украине хватит газа на зимний период, хотя скрывать то, что ситуация с его обеспечением в стране осложнена министр не стал.

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Галущенко также прокомментировал ситуацию с электроэнергией. Он заверил, что сейчас ремонтная кампания спланирована так, чтобы в течение всего отопительного сезона девять энергоблоков работали полным составом, как и в предыдущие годы.

Поэтому зимой 2025-2026 года, по предварительным прогнозам, украинцы не замерзнут и не останутся без света.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Повреждения энергетической и газовой инфраструктуры Украины - что известно

Напомним, Главред писал, что президент Владимир Зеленский сообщал о том, что российские оккупанты атаковали украинские объекты газовой инфраструктуры. Из-за этого могут возникнуть серьезные проблемы.

Ранее экономист Андрей Новак предупредил, что если российские обстрелы нанесут существенный ущерб нашей энергосистеме, для ее восстановления (просто чтобы мы были со светом и теплом), понадобятся дополнительные средства, а эти расходы не были предусмотрены в бюджете-2025.

Накануне сообщалось, что в летний период 2025 года несколько регионов Украины, включая столицу и Киевскую область, могут столкнуться с перебоями в электроснабжении.

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Кто такой Герман Галущенко? Герман Валерьевич Галущенко - министр энергетики Украины с 29 апреля 2021 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 13 мая 2021 года, сообщает "Википедия".

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