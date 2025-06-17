Угроза "блэкаута" для Киева и 9 областей: прогноз сроков обесточивания

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- В девяти областях и столице этим летом возможны отключения электроэнергии
- Отключения электроэнергии будут неизбежны, считает Попенко
В летний период 2025 года несколько регионов Украины, включая столицу и Киевскую область, могут столкнуться с перебоями в электроснабжении, заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
Ожидается отключение света как в Киеве, так и в других крупных городах, а также в прифронтовых зонах, в частности в Одессе, которая, хоть и не является прифронтовым регионом, имеет существенные проблемы с энергетической инфраструктурой, подчеркнул он в эфире программы "Суперпозиция".
По его словам, в девяти областях и столице этим летом возможны отключения электроэнергии, несмотря на то, что власти уверяют: масштабного блэкаута не будет.
"Да общего обесточивания по всей стране не прогнозируется. Но в прифронтовых регионах - Сумской, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, а также в Одесской и Киевской областях - электроснабжение будет проблемным", - отметил Попенко.
По его словам, причиной сложностей в Киеве и Одессе есть износ энергетических сетей, а не близость к фронту. Он также подчеркнул, что отключения электроэнергии будут неизбежны, но население будут отключать в последнюю очередь. Прежде всего, ограничения будут касаться бизнеса и офисных зданий, как это уже происходило в предыдущие два года.
"Да, свет будут отключать, но трагедии не будет. В первую очередь это коснется предприятий, а не жилых домов", - отметил эксперт.
Попенко также добавил, что основная причина будущих отключений электричества - неспособность энергосистемы Украины выдерживать пиковые нагрузки, особенно в условиях поврежденной инфраструктуры.
Отключение электроэнергии в Украине - последние новости по теме
Как писал Главред, летом энергоблоки АЭС и ТЭС в Украине, как и каждый год, будут останавливать для плановых ремонтов. По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, энергосистема сейчас в лучшем состоянии, чем в прошлом году, и серьезных отключений света не ожидается.
В то же время, по словам нардепа Сергея Нагорняка, в Украине могут вернуться графики отключения света уже летом. Основная причина - дефицит электроэнергии из-за плановых ремонтов на энергоблоках АЭС.
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко также считает, что отключений света летом, похоже, не избежать. По его словам, есть 4 фактора от которых зависит ситуация в энергосистеме Украины.
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Кто такой Олег Попенко
Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал главой комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.
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