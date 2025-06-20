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Угроза нового вторжения: боец "Калина" о единственном варианте завершения войны

Алексей Тесля
20 июня 2025, 12:30
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Долгосрочный мир возможен только при полном изменении самой России, убежден Святослав Паламарь.
Паламарь
Святослав Паламарь оценил ситуацию на фронте / Коллаж: Главред, фото: Facebook Азова, 24 ОМБр

Важное из заявлений "Калины":

  • Война с РФ закончится только тогда, когда сменится режим в Кремле
  • У Украины нет другого выбора — она должна бороться

Вернувшийся из российского плена защитник Мариуполя, украинский военнослужащий Святослав Паламарь, известный под позывным "Калина", считает, что война с РФ закончится только тогда, когда сменится режим в Кремле, а сама Россия распадется на несколько государств.

Как подчеркнул он в интервью Дмитрию Гордону, любые надежды на компромисс с Россией — опасная иллюзия.

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"Лично для меня победа — это либо смена власти в России, либо её распад на несколько государств", — отметил Паламарь, подчеркнув, что только в этих условиях исчезнет угроза для Украины.

Он не исключает временное прекращение огня или переговоры. Но подлинный, устойчивый мир возможен, по его словам, лишь при условии, что сегодняшняя Россия перестанет существовать в её нынешней форме. Пока власть в Кремле остаётся прежней, новая война — лишь вопрос времени.

"Возможно, будут какие-то договорённости или перемирие. Но если говорить о мире как о гарантии того, что Россия больше не нападёт — такой мир возможен только при полном изменении самой России", — подчеркнул он.

Паламарь категорично заявил: у Украины нет выбора — она должна бороться. Он также отметил, что разные регионы страны по-разному ощущают реальность войны. Например, жители Харькова, регулярно подвергающегося обстрелам, гораздо острее понимают опасность, чем люди в относительно спокойном Закарпатье, где редко звучат сирены.

Он предостерёг тех, кто надеется, что Россия ограничится захватом только части украинской территории. По его словам, если Украина потеряет восточные города, враг двинется дальше — до Львова и Ужгорода.

"Россияне не остановятся на Днепре или Киеве. Их цель — уничтожение всей Украины как государства," — подчеркнул Паламарь, развеивая любые сомнения в истинных намерениях агрессора.

Смотрите видео - интервью легендарного "Калины":

Сценарии завершения войны - последние новости по теме:

Напомним, ранее РФ выдвинула наглое требование для завершения войны. Предоставленное Украине западное оружие якобы создает угрозу безопасности, утверждает Александр Грушко.

Ранее эксперт Олег Жданов назвал сценарий завершения войны. "Грузинский сценарий" окончания российско-украинской войны невозможен, считает Олег Жданов.

Как сообщал Главред, Путин может изменить свою стратегию в войне против Украины, если Запад не остановит военную помощь, считают в Институте изучения войны. Киеву нужно дать вооружения, необходимые для сдерживания оккупантов.

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Кто такой Дмитрий Гордон?

Дмитрий Ильич Гордон — советский и украинский журналист. С 1996 года — ведущий программы "В гостях у Дмитрия Гордона"; в 1995—2019 годах — главный редактор газеты "Бульвар Гордона". Основатель интернет-издания "Гордон". Депутат Киевского городского совета (2014—2016).

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