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На Западе раскрыли план Путина против Украины и назвали способ, как его сорвать

Андрей Ганчук
8 июня 2025, 09:01
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Экономического давления на Россию недостаточно для того, чтобы посадить Путина за стол переговоров.
Путин, войска РФ
Путин может изменить свои военные планы, если Запад окажет необходимое давление - ISW / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Кратко:

  • Путин считает, что может одержать "победу" в войне
  • Только продолжение военной помощи Украины со стороны Запада может изменить ситуацию
  • Нужно поставить Украине необходимое оружие

Продление военной помощи Украины со стороны Запада – главный момент в стратегии давления на страну-оккупанта Россию. Именно такой шаг мог бы заставить Владимира Путина пересмотреть свою, мол, стратегию победы. Передача Киеву нужных вооружений замедлила бы продвижение россиян и позволила наносить оккупантам еще большие потери. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны.

В сводке ISW говорится: план Кремля состоит в том, что Украина устанет от войны раньше России, однако страны западного мира могут изменить подобных событий.

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Путин может пересмотреть "стратегию победы"

Как полагают эксперты, любое усиление экономического давления на Москву – положительный политический шаг, но этого недостаточно, чтобы посадить Путина за стол переговоров, или добиться изменения его "планов".

Теория "победы" Путина основана на "предположении", согласно которому российские войска могут дольше добиваться, хоть и незначительных, но продвижений на фронте, чем Украина – держать оборону, а Запад ей помогать. Вероятно, Путин и дальше будет руководствоваться таким "принципом", отказываясь от содержательных переговоров с Украиной.

Аналитики считают, что мир в Украине, который стал бы приемлемым и для Вашингтона, требует либо длительных боевых потерь оккупантов, либо серьезного поражения российских военных на фронте.

"США должны продолжать поставлять украинским военным вооружение, ведь потери России на поле боя остаются главным фактором ее нынешних проблем с техникой, живой силой и экономикой", - пишут в ISW.

Как усиление Украины изменит ситуацию на поле боя

В Институте акцентируют внимание на том, что оперативная и объемная передача Силам обороны необходимых вооружений, позволила бы им более эффективно защищаться, замедлить продвижения оккупантов, а также наносить вражеским силам еще более серьезные потери.

"Рост и без того чрезмерного уровня потерь среди российских военных, особенно если они не будут соответствовать достигнутым территориальным достижениям, создает риск для способности Путина балансировать между расходами на армию и социально-экономическими потребностями, и при этом сохранять поддержку внутри страны", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Война России против Украины – главные новости:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны нанесли серьезный удар по оккупантам. В частности, уничтожены 3 установки Искандер, сбит истребитель Су-35, и повреждены вражеские вертолеты. Также были нанесены новые удары по логистике и военным аэродромам РФ.

Оккупанты пытаются вести наступление в Сумской области, но достичь запланированного продвижения у них не получилось, сказал Владимир Зеленский. Украинская армия работает над отражением вражеских атак.

Россия усилила воздушные атаки на Харьков: в ночь на 7 июня в городе прогремело более 50 взрывов. Враг атаковал дронами, ракетами и корректируемыми авиабомбами (КАБами). Пострадали и погибли люди. На следующий день войска РФ ударили по Харькову КАБами. Один из ударов – по центру города. В результате удара по Детской железной дороге пострадали люди. Погибла руководитель Детской железной дороги.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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