Сумы в опасности: военный эксперт предупредил о новой угрозе

Военный аналитик Иван Ступак предупреждает, что Сумы могут оказаться под прицельными и хаотичными обстрелами.

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Россия активизировала давление на севере Сумщины / Коллаж: Главред, фото: 61 ОМБр, скрин из DeepState

О главном:

Российские войска продвинулись к Сумам на 20-22 км

Оккупанты закрепились в Андреевке и Водолагах

Под угрозой удары артиллерией, БпЛА и FPV-дронами

Российские войска продолжают продвижение на севере Сумщины и уже находятся на расстоянии около 20-22 км от областного центра. Об этом сообщил военный аналитик Иван Ступак в эфире КИЕВ24.

По его словам, армия РФ сейчас контролирует примерно 200 квадратных километров территории Сумской области. Ситуация в регионе обостряется.

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"Это действительно критическая отметка, после которой российские войска могут делать хаотичные, неприцельные, иногда прицельные обстрелы города Сумы", - подчеркнул Ступак.

Он также добавил, что оккупанты могут применять системы залпового огня, артиллерию и БПЛА, в частности для ударов по гражданским объектам.

По мнению аналитика, Россия не имеет целью захват самого города, а стремится его уничтожить и заставить Украину тратить ресурсы на защиту направления.

"Сам город им не нужен, они просто хотят его уничтожить, как и любой другой, который находится на пути у украинской армии", - отметил Иван Ступак.

По последним данным, российские силы закрепились в населенных пунктах Андреевка и Водолаги. С такой дистанции они могут осуществлять атаки FPV-дронами с оптоволоконным управлением.

Сумы / Инфографика: Главред

"У них уже были подобные попытки (атаки FPV-дронами по Сумах - ред.). Силы обороны пытаются сдержать давление этой московской орды и не пускать их дальше на глубину территории", - говорится в отчете.

Ситуация на Сумщине - что известно

Как писал Главред, недавно президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вероятное наступление на Сумы. Он высказал мнение, что российские оккупанты могли бы продвигаться быстрее и дальше, если бы у них было достаточно сил.

Недавно в ISW сказали, есть ли у РФ шанс захватить город Сумы. По данным аналитиков, оккупанты перебросили войска с Лиманского и Часов Ярского направлений.

Также в Deep State предупредили о риске того, что FPV-дроны скоро могут начать бить по Сумам. Активность противника с каждым днем усиливается - оккупанты вплотную приблизились к Юнаковке.

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Кто такой Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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