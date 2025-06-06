Сумы в опасности: военный эксперт предупредил о новой угрозе

О главном:
- Российские войска продвинулись к Сумам на 20-22 км
- Оккупанты закрепились в Андреевке и Водолагах
- Под угрозой удары артиллерией, БпЛА и FPV-дронами
Российские войска продолжают продвижение на севере Сумщины и уже находятся на расстоянии около 20-22 км от областного центра. Об этом сообщил военный аналитик Иван Ступак в эфире КИЕВ24.
По его словам, армия РФ сейчас контролирует примерно 200 квадратных километров территории Сумской области. Ситуация в регионе обостряется.
"Это действительно критическая отметка, после которой российские войска могут делать хаотичные, неприцельные, иногда прицельные обстрелы города Сумы", - подчеркнул Ступак.
Он также добавил, что оккупанты могут применять системы залпового огня, артиллерию и БПЛА, в частности для ударов по гражданским объектам.
По мнению аналитика, Россия не имеет целью захват самого города, а стремится его уничтожить и заставить Украину тратить ресурсы на защиту направления.
"Сам город им не нужен, они просто хотят его уничтожить, как и любой другой, который находится на пути у украинской армии", - отметил Иван Ступак.
По последним данным, российские силы закрепились в населенных пунктах Андреевка и Водолаги. С такой дистанции они могут осуществлять атаки FPV-дронами с оптоволоконным управлением.
"У них уже были подобные попытки (атаки FPV-дронами по Сумах - ред.). Силы обороны пытаются сдержать давление этой московской орды и не пускать их дальше на глубину территории", - говорится в отчете.
Ситуация на Сумщине - что известно
Как писал Главред, недавно президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вероятное наступление на Сумы. Он высказал мнение, что российские оккупанты могли бы продвигаться быстрее и дальше, если бы у них было достаточно сил.
Недавно в ISW сказали, есть ли у РФ шанс захватить город Сумы. По данным аналитиков, оккупанты перебросили войска с Лиманского и Часов Ярского направлений.
Также в Deep State предупредили о риске того, что FPV-дроны скоро могут начать бить по Сумам. Активность противника с каждым днем усиливается - оккупанты вплотную приблизились к Юнаковке.
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Кто такой Иван Ступак
Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
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