Оккупанты приближаются к Сумам: в ISW сказали, есть ли у РФ шанс захватить город

Главные тезисы:

Российские оккупационные войска продвигаются в трех районах Сумской области и пытаются приблизиться к областному центру с севера и северо-востока на расстояние ударов ствольной артиллерией. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

Обнародованные 2 июня геолокационные кадры свидетельствуют о том, что россияне недавно продвинулись на север от села Андреевка (севернее Сум) и на северо-восток от села Яблоновка (к северо-востоку от Сум). Оккупанты также провели штурмы на северо-востоке от города в направлении Юнаковки и Мирополья, передает ISW.

Российские военные блогеры заявляют, что армия РФ недавно захватила Алексеевку, Новомихайловку и Кондратовку к северу от Сум), а также продвинулась к северной части Андреевки и на запад от Яблоновки и Константиновки.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил 2 июня, что подразделения российской 18-й мотострелковой дивизии (11-й армейский корпус, Ленинградский военный округ) и 177-го полка морской пехоты (Каспийская флотилия) ведут бои вдоль линии Константиновка-Кондратовка и вдоль линии Владимировка-Алексеевка (все к северу от города Сумы).

Машовец заявил, что подразделения 104-го, 234-го и 237-го воздушно-десантных полков (все из российской 76-й дивизии ВДВ) действуют вдоль линии Локня-Юнаковка и западнее Локни (северо-восток от города Сумы).

Ранее Машовец сообщал, что российские войска недавно перебросили подразделения 752-го мотострелкового полка (3-я мотострелковая дивизия, 20-я общевойсковая армия, Московский военный округ) и 200-й мотострелковой бригады (14-й АК, ЛВО) с Лиманского и Часов Ярского направлений соответственно для усиления группировки российских войск на севере Сумской области.

В ISW напомнили, что официальные лица РФ давно призывают к созданию буферной зоны на севере Сумской области и недавно активизировали усилия по созданию информационных условий для оправдания возобновления наступательных операций в направлении города Сумы.

"Российские войска, вероятно, пытаются продвинуться к линии Хотин-Храповщина (к югу-юго-востоку от Андреевки и Юнаковки) примерно в 12-15 километрах от города Сумы, что позволит российским войскам оказаться в зоне действия ствольной артиллерии всего города Сумы. Российские войска, вероятно, намерены использовать усиленные удары беспилотников и артиллерии по городу для поддержки дальнейшего продвижения в направлении города Сумы и, вероятно, стремятся провести наступательную операцию по захвату города в будущем", - пишут аналитики.

В Институте изучения войны считают, что российские войска вряд ли смогут захватить город Сумы в ближайшей или среднесрочной перспективе, поскольку с июля 2022 года российские войска не захватывали ни одного украинского города с довоенным населением более 100 тысяч человек.

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин может планировать захват города Сумы и части Сумской области. Вероятно, своим визитом в Курскую область 20 мая глава РФ пытался создать основания для оправдания подобных планов.

30 мая аналитики DeepState заявили, что российские оккупационные войска усиливают активность в Сумской области. Следующей целью ВС РФ в регионе является захват сел Юнаковка и Хотень.

"В Юнаковке много домов, которые дадут возможность врагу прятаться, накапливаться и закрепляться. Если врагу удастся занять эту деревню и окружающие высоты, то есть угроза применения FPV-дронов по Сумам", - предупредили аналитики.

Военный обозреватель Денис Попович заявил, что армия страны-агрессора России создает дополнительные зоны напряжения, в частности на украинской границе, чтобы заставить Силы обороны перебрасывать резервы с других участков фронта.

Попович считает, что оккупанты попробуют продвинуться ближе к Сумам, а от Сум до границы всего 25-30 километров, и взять Сумы под огневой контроль ствольной артиллерии, чтобы иметь возможность обстреливать город.

Другие новости:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.