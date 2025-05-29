Наступление РФ на Сумы: известно, какую зону хотят оккупировать россияне

Сумы могут повторить судьбу других разрушенных украинских городов.

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Цели РФ в Сумской области / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

Главное из заявления обозревателя:

Путин приказал создать "буферную зону" в Сумской области

Оккупанты хотят добиться переброски резервов ВСУ

Аналогичные планы врага возможны и в отношении Чернигова

Армия страны-агрессора России создает дополнительные зоны напряжения, в частности на украинской границе, чтобы заставить Силы обороны перебрасывать резервы с других участков фронта. Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире Еспресо.

"Путин приказал создать "буферную зону", фактически зону оккупации. Путин делает много вещей, которые не имеют никакого военного смысла. Они будут пытаться создать эту "буферную зону", если смогут. Попробуют продвинуться ближе к Сумам, а от Сум до границы всего 25-30 километров, и взять Сумы под огневой контроль ствольной артиллерии, чтобы иметь возможность обстреливать Сумы", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, в таком случае Сумы могут повторить судьбу других украинских городов, разрушенных российской артиллерией, ракетами и авиабомбами.

"В дальнейшем это может создать предпосылки уже для непосредственного наступления на Сумы. Сейчас мы об этом не говорим как о реальности, а лишь рассматриваем гипотетические перспективы. Так же враги действовали в прошлом году в отношении Харькова, когда пытались создать так называемую буферную зону, хотя фактически это тоже была зона оккупации. Аналогичные планы возможны и в отношении Чернигова, ведь уже звучали заявления о создании такой зоны в Черниговской области", - подчеркнул Попович.

Обозреватель также добавил, что эти действия имеют цель заставить украинское командование перебрасывать резервы с самых горячих направлений.

"А на тех направлениях, освобожденных от резервов, осуществлять главное наступление. И это главное наступление - это Донецкая область, Покровское направление, Константиновка, то есть треугольник Константиновка - Торецк - Часов Яр. Именно на этом треугольнике, вероятно, развернутся основные боевые действия этим летом", - подытожил он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин заявил, что главная задача врага на Сумском и Харьковском направлениях - зайти на территории областей, а затем использовать это в переговорном процессе.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сказал, что российские оккупанты применяют для наступления на Сумском направлении те войска, которые перебрасывали в Курскую область. При этом движения вражеских колонн техники к границе с Украиной не зафиксировано.

Кроме того, Демченко предупредил, что граница с Беларусью от Волынской до Черниговской области остается угрожающим направлением. Вероятно, с сентября угроза на этом участке границы возрастет.

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Кто такой Денис Попович? Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

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