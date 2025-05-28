Ситуация обостряется: Генштаб рассказал, где продолжаются самые ожесточенные бои

Украинские силы удерживают контроль на стратегических направлениях несмотря на усиленную агрессию противника.

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Враг осуществляет многочисленные обстрелы и авиаудары / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, t.me/osirskiy

Кратко:

За 27 мая зафиксировано 166 боевых столкновений на девяти направлениях фронта

Враг активно штурмует Покровское и Лиманское направления, ВСУ отбивают атаки

По состоянию на вечер 27 мая на фронте зафиксировано 166 боевых столкновений. Враг продолжает штурмы и атаки на девяти из двенадцати направлений, без наступательных действий на Северском, Гуляйпольском и Приднепровском. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 27 мая.

В частности, на Харьковском направлении украинские защитники отбили семь атак российских войск, еще две стычки продолжаются. На Купянском направлении также зафиксировано две вражеские атаки.

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"Двадцать четыре раза враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в районах Серебрянского леса, Надежды, Новомихайловки, Редкодуба, Копанок, Катериновки, Ямполовки, Зеленой Долины и в направлениях Грековки, Григорьевки, Карповки, Нового Мира. Наши защитники отбили 18 атак противника, продолжается шесть боестолкновений", - говорится в сводке.

На Краматорском направлении войска РФ осуществили 10 попыток прорыва, две стычки еще продолжаются. В районе Торецка противник 15 раз пытался прорвать оборону Сил обороны.

Особую активность враг проявил на Покровском направлении.

"Здесь, в течение дня, агрессор совершил 53 штурмовых и наступательных действия. Высокая активность российских оккупантов в районах населенных пунктов Заря, Миролюбовка, Малиновка, Лисовка, Зверево, Удачное, Елизаветовка, Котлино, Ореховое, Новосергиевка, Новониколаевка, Муравка, Котляровка, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в направлениях Яблоновки, Алексеевки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается", - отмечают в Генштабе.

Александр Сырский / Главред - инфографика

На Новопавловском направлении украинские силы отбили 16 вражеских атак, еще девять - на Ореховском.

"Двадцать девять боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении, шесть из которых до сих пор продолжаются. В течение суток враг совершил 229 артиллерийских обстрелов, в том числе 13 - из реактивных систем залпового огня; нанес семь авиационных ударов, сбросив 14 управляемых бомб", - добавляет штаб.

Ситуация на фронте - последние новости

Как ранее сообщал Главред, россияне сообщили о захвате важного села на Сумщине - стало известно, что ответили в ВСУ. На карте DeepState произошли определенные изменения на Сумском направлении.

Также ранее сообщалось, что РФ готовит новое наступление в июне, под угрозой три области - СМИ раскрыли детали. У Путина никогда не было цели "заключить перемирие", кампанию планировали, даже несмотря на переговоры, считает Нико Ланге.

Между тем военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что в 2025 году армия РФ может захватить Покровск. Также россияне точно будут пытаться форсировать Днепр.

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Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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