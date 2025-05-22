Дроны вместо ракет: эксперт рассказал, что стоит за новой стратегией РФ

Враг меняет тактику воздушных атак, выбирая точечные удары вместо массированных обстрелов.

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Россия сокращает использование ракет в воздушных атаках / Коллаж: Главред, фото: Главред

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Российские войска изменили подход к воздушным атакам по Украине - теперь вместо равномерного распределения ударов по территории страны, противник сосредотачивает усилия на отдельных городах. Массированные атаки преимущественно осуществляются дронами, тогда как ракеты применяют реже. Причины таких изменений - как военные, так и экономические.

О новой тактике врага рассказал военный эксперт, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко в комментарии РБК-Украина.

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По его словам, сейчас вместо распределения средств воздушного нападения по всей Украине, российские войска сосредотачивают атаки в одном или нескольких городах, в зависимости от того, сколько ресурсов они накопили.

"Например, 20-30 'Шахедов' бьют по одному какому-то населенному пункту, а остальные распределяют по всей территории. Началось это, пожалуй, с Кропивницкого (речь идет об атаке 20 марта 2025 года, когда враг выпустил десятки 'Шахедов' по городу)", - объясняет Романенко.

Впоследствии, по словам эксперта, противник начал использовать подобную тактику во время атак на Днепр, Запорожье, Киев, а также в западных регионах страны.

Относительно уменьшения количества ракетных ударов, Романенко отмечает, что ракеты являются более мощным, но и более дорогим оружием, для использования которого РФ требуется время на накопление.

Шахед / Инфографика: Главред

"Противник в последнее время реже применяет ракеты в больших количествах для нанесения масштабного удара в том числе и из-за финансово-экономической составляющей", - отмечает эксперт.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в Генштабе ВСУ заявили, что цель украинских войск на Курском направлении остается неизменной - обеспечение буферной зоны в приграничных районах с Россией, чтобы предотвратить новую наступательную кампанию врага на Сумском и Харьковском направлениях.

В то же время, в Третьей штурмовой бригаде заявили, что оккупационная армия страны-агрессора России наращивает активность в Харьковской области. Враг атакует украинские позиции при поддержке артиллерии, авиаударов, ударных дронов и сбросов.

В пресс-службе ОСУВ "Хортица" заявили, что российские оккупанты пытались пересечь государственную границу Украины в Харьковской области, но украинские военные не дали врагу воплотить задуманное.

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