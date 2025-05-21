"Лето будет горячим": появился тревожный прогноз о войне и мирных переговорах

Россияне готовятся к летней наступательной кампании и не заинтересованы в прекращении войны, отметил Коваленко.

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Появился тревожный прогноз по войне и мирным переговорам / Коллаж: Главред, фото 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, Оперативное командование "Запад"

О чем сказал Коваленко:

Путин не будет прекращать войну до осени 2025 года

Переговоры о мире не будут иметь влияния на ситуацию на фронте

Россия готовится к большому наступлению

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин не будет прекращать войну как минимум до осени 2025 года. Россия будет продолжать активные боевые действия, а снижение их интенсивности возможно только в период октября-декабря. Об этом в интервью Главреду заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, даже если Трамп будет проводить переговоры с Путиным, Зеленским или европейскими лидерами, это не будет иметь реального влияния на ситуацию. Хотя американская сторона, вероятно, будет называть такие переговоры "значительным прорывом" или "историческим приближением мира", по мнению эксперта, это лишь иллюзия, ведь переговоры не принесут результатов и не остановят боевые действия.

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"Путин готовится к летней наступательной кампании. Так о каком перемирии и о какой миротворческой миссии можно говорить, если Россия готовится к большому наступлению? Сейчас весенняя фаза наступательных действий врага переходит в летнюю. Это уже заметно по зоне боевых действий, по тому, как интенсифицируются штурмовые действия. Лето будет горячим, летом будут более масштабные бои, чем сейчас. Так о каком мире идет речь?", - указывает он.

Коваленко отмечает, что Путин и в дальнейшем будет манипулировать Трампом, тогда как американская администрация, образно говоря, будет продолжать "танцевать с бубнами" вокруг Кремля. При этом сам Путин уже давно игнорирует все эти дипломатические усилия, отправляя их в том же направлении, куда пошел крейсер "Москва", что по мнению аналитика, даже "нравится американцам".

В такой ситуации, по словам эксперта, Украине остается лишь формально соглашаться с позицией администрации Трампа, одновременно продолжая защищаться и противостоять российской агрессии.

"Важно понимать, что есть дипломатическая игра, дипломатические реалии, которые сейчас регулируются не совсем адекватной администрацией Дональда Трампа, и это отдельный мир, а есть - зона боевых действий, война, и там своя реальность. Реальность войны сегодня больше соответствует действительности, на нее надо ориентироваться и особо не обращать внимания на то, что происходит на дипломатическом плацдарме", - резюмировал аналитик.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп решил не поддерживать санкции Европейского союза против России. Вместо этого он планирует сосредоточиться на налаживании экономических отношений с Москвой, что может привести к внутреннему расколу в НАТО - сценарию, к которому Путин стремился десятилетиями. Как сообщает The New York Times, в разговоре с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами Трамп заявил, что Москва и Киев должны самостоятельно договариваться о прекращении войны.

Тем временем командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин выступил с новым заявлением после своего рапорта об увольнении. В нем он описал оперативную обстановку на Курщине, где сейчас работает его подразделение.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подтвердил атаку дронов по Болховскому заводу полупроводниковых приборов в Орловской области РФ. По его словам, это предприятие производит микросхемы, полупроводники и элементы управления, которые активно используются в вооружении российской армии.

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Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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