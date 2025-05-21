Кто стоит за убийством Портнова: экс-замглавы СБУ озвучил интересную версию

Главное из заявления генерал-майора:
- Убийство Портнова - это возможная операция России
- Украина точно не стоит за этим преступлением
- Это убийство выгодно РФ в целях информационной операции
За убийством экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова может стоять страна-агрессор Россия. Об этом сказал заместитель председателя СБУ (2014-2015 годы), генерал-майор запаса Виктор Ягун в эфире Новости.Live.
По его словам, убийство Портнова - это не дело Украины, а возможная операция России.
"Портнов был огромной проблемой для Украины, и никто этого не скрывает. Я не сторонник каких-то внесудебных разборок, и несмотря на то, что я понимаю, что враг Украины мертв. Но Украина точно не стоит за тем преступлением", - утверждает он.
Генерал-майор также поделился мнением, почему за убийством Портнова может стоять Россия.
"То, что он много вреда нанес Украине - да, но ликвидировать человека на таком уровне, на котором он есть, Украина точно за этим не стоит. А вот Российской Федерации каждое такое убийство - это в очередной раз они сейчас раскроют свои информационные операции на предмет того, что "Украина - страна убийств", они ликвидируют всех, до кого только могут добраться руками", - подчеркнул Ягун.
Убийства и покушения - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, утром, 21 мая, в Испании застрелили бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова. Убийство произошло вблизи Мадрида. СМИ отмечают, что было несколько выстрелов из огнестрельного оружия. В частности, 4 удара в область груди и еще 1 - в голову.
1 мая на известного активиста и блогера Сергея Стерненко было совершено нападение. Он рассказал, что нападавшей оказалась женщина, ее задержали.
14 марта в центре Одессы неизвестный застрелил активиста Демьяна Ганула. Он умер от полученных ранений. Очевидцы сообщают, что мужчина перед тем, как получить ранения, от кого-то убегал. В него сделали два выстрела.
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Кто такой Виктор Ягун
Виктор Ягун - украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.
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