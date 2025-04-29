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Удалили органы, чтобы скрыть причину смерти: что известно об убийстве Виктории Рощиной

Ангелина Подвысоцкая
29 апреля 2025, 20:38
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Украинская журналистка Виктория Рощина погибла в российском плену, где ее жестоко пытали.
Виктория Рощина
Тело Виктории Рощиной вернули без части органов / Коллаж: Главред, фото: Facebook

Что известно:

  • В Украину вернули тело журналистки Виктории Рощиной
  • Виктория погибла в российском плену
  • Её тело вернули в очень плохом состоянии

В Украину вернули тело украинской журналистки Виктории Рощиной, которую до смерти замучили в российском плену. Расследовательская организация Forbidden Stories рассказала, в каком состоянии вернули тело Виктории.

Во время медицинского осмотра в Украине оказалось, что ее вернули без ряда внутренних органов. У нее отсутствовали глазные яблоки, часть трахеи и часть мозга.

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Международный эксперт-патологоанатом отметил, что удаление части органов может указывать на умышленное сокрытие следов удушения. Синяк на шее указывает на возможный перелом подъязычной кости, что могло быть при условии смерти от механической асфиксии. Также известно, что тело Виктории было заморожено и находилось в состоянии мумификации.

Следует также отметить, что в российских документах тело Виктории было идентифицировано под номером 757 как "неустановленное лицо мужского пола". В общем официальная причина смерти указана как "суммарное поражение артерии сердца".

Известно, что Рощина исчезла на оккупированной территории 3 августа 2023 года. Там она готовила репортаж. Впоследствии стало известно, что Виктория попала в российский плен.

Уже 10 августа СБУ сообщила о том, что журналистка погибла якобы во время этапирования из Таганрога в Москву. В ГУР уточнили, что ее готовили к обмену. Однако на самом деле журналистку пытали, а во время проверки российского омбудсмена прятали в отдельной камере.

Обмен пленными - главные новости

Как сообщал Главред 18 апреля со ссылкой на Sky News, РФ и Украина готовили рекордный обмен пленными. Он был запланирован на 19 апреля. Ожидалось, что в рамках обмена удастся обменять почти 500 российских и украинских пленных, а также 46 раненых военнослужащих.

Так и произошло. 19 апреля состоялся один из крупнейших обменов пленными. В рамках обмена удалось вернуть 277 украинских военнослужащих. Среди освобожденных из плена есть воины ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Государственной спецслужбы транспорта.

В рамках обмена удалось вернуть 246 воинов, еще 31 человек вернулся домой вне обмена. Вернуть удалось 268 рядовых солдат и сержантов, а также 9 офицеров.

Впоследствии в Сети появились невероятно чувствительные кадры по обмену пленными. Большинство освобожденных из плена - молодые ребята, которые родились после 2000 года.

Всего в Украину удалось уже вернуть 4552 человека, вне обменов - 529 человек.

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война в Украине вторжение России военнопленные обмен пленными
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