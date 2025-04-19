Наши защитники вернулись домой: состоялся один из крупнейших обменов пленными

В рамках обмена удалось вернуть 277 украинских военнослужащих.

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Обмен пленными 19 апреля / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский, КШППВ

Что известно:

19 апреля состоялся обмен пленными

Домой удалось вернуть 277 пленных украинских военных

Среди военных, которых вернули из плена, есть 9 офицеров

Украина и РФ провели один из крупнейших обменов пленными. Сегодня, 19 апреля, домой удалось вернуть 277 пленных украинских защитников. Об этом сообщает Владимир Зеленский.

Среди освобожденных из плена есть воины ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Государственной спецслужбы транспорта.

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"Защищали Мариуполь и другие направления в Донецкой области, Херсонскую, Запорожскую, Луганскую области. Спасибо всем, кто сделал возможным это возвращение наших людей. Особенно благодарен Объединенным Арабским Эмиратам за посредничество ... Помним обо всех, кто в плену. Ищем каждого и каждую, кто может там быть. Должны вернуть всех", - написал Владимир Зеленский.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что в рамках обмена удалось вернуть 246 воинов, еще 31 человек вернулся домой вне обмена.

"Среди освобожденных сегодня - защитники из гарнизона Мариуполя, нацгвардейцы, военные моряки, воины ТрО, Государственной специальной службы транспорта, Десантно-штурмовых войск, Сил беспилотных систем. Большинство из тех, кого удалось вернуть - это молодежь после 2000 года рождения. Своих родных увидит сегодня женщина-военнослужащая, которая находилась в неволе с мая 2022 года", - говорится в сообщении.

Вернуть удалось 268 рядовых солдат и сержантов, а также 9 офицеров.

Смотрите видео с возвращением украинских защитников из российского плена:

Обмен пленными 19 апреля / фото: скриншот

Украинский омбудсман Дмитрий Лубинец, что это уже был 63 обмен пленными. Подавляющее количество освобожденных военных находилось в российском плену с 2022 года.

Всего в Украине удалось уже вернуть 4552 человека, вне обменов - 529 человек.

Обмен пленными - главные новости

Как сообщал Главред, 18 марта российский диктатор Владимир Путин после разговора с американским президентом Дональдом Трампом заявил, что Россия и Украина проведут обмен пленными.

"Путин проинформировал, что 19 марта между российской и украинской сторонами состоится обмен пленными – 175 на 175 человек", - сказано в заявлении Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление об обмене пленными с РФ. Он заявил, что знал о подготовке к этому обмену.

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