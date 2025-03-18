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Зеленский сделал заявление об обмене пленными с РФ и назвал дату

Андрей Ганчук
18 марта 2025, 22:08
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Украина заранее готовила будущий обмен пленными, сказал Владимир Зеленский.
Зеленский, Путин
Зеленский подтвердил обмен пленными с Россией / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

Главное из заявления Зеленского

  • Украина и Россия завтра проведут обмен пленными
  • Украина заранее готовила обмен пленными

В среду, 19 марта, Украина и агрессор Россия проведут новый обмен пленными. Ожидается, что Киев вернет 175 человек, и отдаст 175 человек Москве. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе пресс-конференции он рассказал, что заранее знал об обмене.

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"Я о нем (обмене) знал. От СБУ и ГУР я получил эту информацию. Это заранее продуманный наш обмен", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Переговоры Трампа и Путина – главные новости по теме:

Как сообщал Главред, вечером 18 марта состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина. Стороны разговаривали больше двух часов. В Белом доме заявили, что Вашингтон и Москва собираются запустить мирный процесс.

В Кремле заявили, что Путин дал приказ российским войскам прекратить огонь по энергетической инфраструктуре. Таким образом, Москва якобы согласилась на временное прекращение огня, но частично.

Кроме того, Путин заявил, что Россия и Украина проведут обмен пленными.

"Путин проинформировал, что 19 марта между российской и украинской сторонами состоится обмен пленными – 175 на 175 человек", - сказано в заявлении Кремля.

У Путина утверждают, что передадут Украине 23 тяжелораненых украинских военных "в качестве жеста доброй воли".

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Режим прекращения огня в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира. Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. По его словам, США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией. В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

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Владимир Зеленский обмен пленными
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