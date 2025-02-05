"Хороший день для всех": Украина вернула из плена 150 наших защитников

Некоторые военные, которые вернулись домой, были в плену 2 года.

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Обмен пленными 5 февраля / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский

Между Украиной и РФ состоялся обмен военнопленными. Домой удалось вернуть 150 наших защитников. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что домой вернулись офицеры, сержанты и солдаты. Среди них есть воины Военно-Морских сил, которые попали в плен в Мариуполе и Запорожской области, Воздушных сил, военные Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, нацгвардейцы, пограничники, теробороновцы, а также полицейский.

"Все они с разных направлений фронта, но их объединяет общее: они боролись за Украину. Спасибо всем, кто работает ради возвращения наших людей. Спасибо партнерам, в частности ОАЭ, и тем, кто поддерживает нас на этом пути. Работаем, чтобы вернуть всех", - написал Зеленский.

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Отмечается, что некоторые военные были в плену более двух лет.

"И сегодня для них и их родных - день, который весит больше, чем годы ожидания. Это настоящее счастье - видеть их дома, живых, свободных", - добавил президент.

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