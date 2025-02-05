Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Хороший день для всех": Украина вернула из плена 150 наших защитников

Ангелина Подвысоцкая
5 февраля 2025, 15:22
373
Некоторые военные, которые вернулись домой, были в плену 2 года.
обмен пленными 30 декабря
Обмен пленными 5 февраля / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский

Между Украиной и РФ состоялся обмен военнопленными. Домой удалось вернуть 150 наших защитников. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что домой вернулись офицеры, сержанты и солдаты. Среди них есть воины Военно-Морских сил, которые попали в плен в Мариуполе и Запорожской области, Воздушных сил, военные Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, нацгвардейцы, пограничники, теробороновцы, а также полицейский.

"Все они с разных направлений фронта, но их объединяет общее: они боролись за Украину. Спасибо всем, кто работает ради возвращения наших людей. Спасибо партнерам, в частности ОАЭ, и тем, кто поддерживает нас на этом пути. Работаем, чтобы вернуть всех", - написал Зеленский.

видео дня

Отмечается, что некоторые военные были в плену более двух лет.

"И сегодня для них и их родных - день, который весит больше, чем годы ожидания. Это настоящее счастье - видеть их дома, живых, свободных", - добавил президент.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский военнопленные обмен пленными
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Редкоземельные металлы Украины для США: Сибига оценил идею Трампа

Редкоземельные металлы Украины для США: Сибига оценил идею Трампа

15:27Украина
"Хороший день для всех": Украина вернула из плена 150 наших защитников

"Хороший день для всех": Украина вернула из плена 150 наших защитников

15:22Украина
РФ может осуществить новую массированную ракетную атаку: украинцам назвали сроки

РФ может осуществить новую массированную ракетную атаку: украинцам назвали сроки

15:16Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Штраф до нескольких тысяч евро: почему в Германии нельзя жарить шашлыки

Штраф до нескольких тысяч евро: почему в Германии нельзя жарить шашлыки

Гороскоп на завтра 6 февраля: Ракам - невероятный день, Львам - большие перемены

Гороскоп на завтра 6 февраля: Ракам - невероятный день, Львам - большие перемены

Впервые за время войны: Зеленский согласился на переговоры с Путиным – заявление

Впервые за время войны: Зеленский согласился на переговоры с Путиным – заявление

Можно ли мыть голову в воскресенье: окончательный ответ священника

Можно ли мыть голову в воскресенье: окончательный ответ священника

Последние новости

15:30

"Не святая": Оля Цибульская рассказала, с чего начался ее роман с мужем

15:27

Редкоземельные металлы Украины для США: Сибига оценил идею Трампа

15:22

"Хороший день для всех": Украина вернула из плена 150 наших защитников

15:16

РФ может осуществить новую массированную ракетную атаку: украинцам назвали сроки

14:58

"Ты отдал жизнь войне": на фронте погиб избранник военной "Ксены" – поэт "Енот"

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

14:55

США может закачать свой газ в хранилища Украины: Сибига выдал неожиданное заявление

14:22

В отчаянии: Брэд Питт умоляет Джоли об одном одолжении

14:12

"Подтверждено попадание": Генштаб раскрыл подробности удара по НПЗ на юге РФ

14:10

Новый взрыв возле здания ТЦК в Каменце-Подольском: есть погибший - деталиВидео

Реклама
13:53

Европу накроет мощный антициклон Elvira: какая погода будет в Украине

13:52

Россия готова вести переговоры с Украиной: Песков сделал циничное заявление

13:47

В ВСУ развернули специальные подразделения роботов в бригадах: Умеров раскрыл детали

13:01

Взрыв возле ТЦК: задержаны подозреваемые, которые хотели "заработать"Фото

12:59

"Часть нашей жизни закончилась": дом ведущего "Холостяка" сгорелВидео

12:54

Кристина Орбакайте приняла важное решение и воссоединится с Аллой Пугачевой

12:36

Грязь исчезла за 30 секунд: женщина раскрыла феноменальный способ чистки вытяжки

12:25

В Кремле истерика из-за заявления Зеленского о ядерном оружии для Украины

12:20

Ему было всего 18: доброволец погиб на Донбассе во время первого боевого выхода

12:18

"Дай мне покой": Александр Терен публично обратился к Инне Белень - причина

12:10

Будет несколько жестких пакетов: Зеленский анонсировал санкции на заседании СНБО

Реклама
11:42

Не угодишь: 4 самых капризных знака зодиака

11:41

Россияне бросают новые резервы на штурм: в ВСУ назвали "горячие" направления

11:27

Нужна марионетка: известно, кого Путин хочет видеть президентом Украины

10:58

Украина получит помощь: в Киев прибыл глава МИД Британии

10:53

Китайский гороскоп на завтра 6 февраля: Змеям - траты, Козлам - трудные времена

10:42

Мощный удар ВСУ по врагу: уничтожены катера и личный состав - детали

10:35

Изуродованное лицо: сына Анджелины Джоли сняли в жутком виде

10:08

"Начинаю терять рассудок": что случилось с предательницей Наташей Королевой

10:03

Условие окончания войны и переговоры с Путиным: Зеленский о главном компромиссе

09:52

"Оборона Купянска усложнится": аналитики заявили об обострении на Харьковщине

09:35

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 5 февраля (обновляется)

09:17

Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

09:06

Трамп сделал важное заявление о переговорах с Украиной и РФВидео

09:06

"Оказалась ошибкой": Настя Каменских сделала заявление о личной жизни

09:05

"Прекрати лизать зад Путину": Зеленский жестко "умыл" пропагандиста Карлсона

08:06

Силы обороны отбросили врага и восстановили позиции на востоке – DeepState

08:02

"Всё молодеет": Максим Галкин показал, как сейчас выглядит Алла Пугачева

08:00

Трамп взялся за друзей России и дал сигнал элитам РФ о необходимости устранения Путинамнение

07:49

Краснодарский край атаковали дроны: горит единственная в своем роде нефтебазаВидео

06:38

РФ ударила дронами по Харькову: на месте "прилета" - пожар

Реклама
06:00

Козырь Украины: почему освобождение от РФ всех оккупированных территорий может стать целью Трампамнение

05:57

Гороскоп на завтра 6 февраля: Ракам - невероятный день, Львам - большие перемены

05:35

Как правильно - "надобраніч", "на добраніч" или "на-добраніч": какой ошибки стоит избегатьВидео

05:00

Какой сегодня праздник 5 февраля 2025 года: как не навлечь на себя беду в этот день

04:30

Водителям не стоит игнорировать: что означает дорожный знак снежинка

04:05

"Отобрали юг и север": экс-президент Молдовы позарился на украинские земли

03:37

Штраф до нескольких тысяч евро: почему в Германии нельзя жарить шашлыкиВидео

03:31

Тест на IQ: 99% людей не могут найти сердце среди улиток за 5 секунд

03:00

Некоторые профессии исчезнут: какая работа будет актуальна в ближайшие 5 лет

02:32

Божественная намазка на хлеб из элементарных ингредиентов: готовится 5 минут

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять