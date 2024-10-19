Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Большой обмен пленными: домой вернулись бойцы из "Азова"

Ангелина Подвысоцкая
19 октября 2024, 00:10обновлено 19 октября, 01:14
41
Обмен пленными между Украиной и РФ состоялся в формате 95 на 95.
обмен пленными 19 октября
Украина вернула домой 95 пленных защитников / Коллаж: Главред, фото: Дмитрий Лубинец

Между Украиной и Россией состоялся обмен военнопленными 18 октября. Домой удалось вернуть 95 наших защитников. Об этом сообщила телеведущая Алла Мазур в эфире телемарафона, ссылаясь на источники.

Известно, что обмен пленными состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

"По нашей информации, среди освобожденных есть украинцы, которых РФ осудила пожизненно. Их держали в одной из самых жестоких тюрем под названием Черный дельфин", - сказала она.

видео дня

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение обмена пленными. Он отметил, что домой вернулись воины, которые защищали Мариуполь и "Азовсталь", Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Киевскую, Черниговскую, Херсонскую области.

"Каждый раз, когда Украина спасает своих людей из российского плена, мы приближаем день, когда свобода будет возвращена всем, кто находится в российской неволе. Спасибо команде, которая занимается поиском и освобождением пленных. Делаем все, чтобы вытащить всех наших, кого удерживает Россия. Благодарность воинам, которые пополняют обменный фонд, и всем партнерам, которые помогают", - написал он.

Смотрите видео с возвращением украинских защитников из российского плена:

обмен пленными
Украина вернула домой 95 пленных защитников / фото: скриншот

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец отметил, что среди освобожденных из плена украинцев есть 20 человек, которых в РФ приговорили к пожизненному заключению.

Он также акцентировал на том, что среди защитников есть много тех, кто находился в плену с первых дней полномасштабного вторжения. Большинство вернулось с ранениями и заболеваниями.

"Сейчас все украинцы нуждаются в физической и психологической реабилитации", - добавил он.

Всего с начала полномасштабного вторжения домой вернулось 3767 украинцев.

  • Украина вернула 95 защитников из российского плена
    Украина вернула 95 защитников из российского плена фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Украина вернула 95 защитников из российского плена
    Украина вернула 95 защитников из российского плена фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Украина вернула 95 защитников из российского плена
    Украина вернула 95 защитников из российского плена фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Украина вернула 95 защитников из российского плена
    Украина вернула 95 защитников из российского плена фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Украина вернула 95 защитников из российского плена
    Украина вернула 95 защитников из российского плена фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Украина вернула 95 защитников из российского плена
    Украина вернула 95 защитников из российского плена фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Украина вернула 95 защитников из российского плена
    Украина вернула 95 защитников из российского плена фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Украина вернула 95 защитников из российского плена
    Украина вернула 95 защитников из российского плена фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Украина вернула 95 защитников из российского плена
    Украина вернула 95 защитников из российского плена фото: Дмитрий Лубинец
  • Украина вернула 95 защитников из российского плена
    Украина вернула 95 защитников из российского плена фото: Дмитрий Лубинец
  • Украина вернула 95 защитников из российского плена
    Украина вернула 95 защитников из российского плена фото: Дмитрий Лубинец
  • Украина вернула 95 защитников из российского плена
    Украина вернула 95 защитников из российского плена фото: Дмитрий Лубинец
  • Украина вернула 95 защитников из российского плена
    Украина вернула 95 защитников из российского плена фото: Дмитрий Лубинец
  • Украина вернула 95 защитников из российского плена
    Украина вернула 95 защитников из российского плена фото: Дмитрий Лубинец
  • Украина вернула 95 защитников из российского плена
    Украина вернула 95 защитников из российского плена фото: Дмитрий Лубинец
  • Украина вернула 95 защитников из российского плена
    Украина вернула 95 защитников из российского плена фото: Дмитрий Лубинец
  • Украина вернула 95 защитников из российского плена
    Украина вернула 95 защитников из российского плена фото: Владимир Зеленский
  • Украина вернула 95 защитников из российского плена
    Украина вернула 95 защитников из российского плена фото: Владимир Зеленский
  • Украина вернула 95 защитников из российского плена
    Украина вернула 95 защитников из российского плена фото: Владимир Зеленский
  • Украина вернула 95 защитников из российского плена
    Украина вернула 95 защитников из российского плена фото: Владимир Зеленский
  • Украина вернула 95 защитников из российского плена
    Украина вернула 95 защитников из российского плена фото: Владимир Зеленский
  • Украина вернула 95 защитников из российского плена
    Украина вернула 95 защитников из российского плена фото: Владимир Зеленский
  • Украина вернула 95 защитников из российского плена
    Украина вернула 95 защитников из российского плена фото: Владимир Зеленский
  • Украина вернула 95 защитников из российского плена
    Украина вернула 95 защитников из российского плена фото: Владимир Зеленский

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что еще 28 военных, которые вернулись из РФ, имели "приговоры" с длительными сроками заключения.

Среди освобожденных из плена есть нацгвардейцы, военные моряки, воины ВСУ, пограничники и представители других подразделений Сил безопасности и обороны. Среди освобожденных 69 солдат и сержантов и 26 офицеров.

"Многие из наших освобожденных ребят имеют серьезные заболевания и последствия тяжелых ранений, а также большую потерю веса из-за пыток и недостаточного питания", - говорится в сообщении.

Расстрел пленных украинских военных - последние новости:

Ранее сообщалось, что оккупанты на юге расстреляли безоружных пленных бойцов ВСУ. Российские оккупанты расстреляли безоружных украинских военнопленных в Крынках на Херсонщине.

Как сообщалось ранее, оккупанты расстреляли двоих украинских военнопленных. Российские захватчики расстреляли двоих украинских воинов после того, как они попали в плен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты расстреляли пленных украинских десантников. Оккупанты РФ поставили троих бойцов ВСУ на колени и расстреляли практически в упор.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине вторжение России военнопленные обмен пленными
Реклама

Главное за день

Ещё
Украина получила более $1 миллиарда от МВФ: куда пойдут деньги

Украина получила более $1 миллиарда от МВФ: куда пойдут деньги

01:14Украина
Большой обмен пленными: домой вернулись бойцы из "Азова"

Большой обмен пленными: домой вернулись бойцы из "Азова"

00:10Украина
Повреждены дома в трех местах: РФ ударила по Одессе ракетой

Повреждены дома в трех местах: РФ ударила по Одессе ракетой

23:51Украина
Реклама

Популярное

Ещё
РФ перебрасывает войска и технику: названо направление, где враг готовит наступление

РФ перебрасывает войска и технику: названо направление, где враг готовит наступление

Когда сажать чеснок на зиму в 2024 году: лучшие дни для рекордного урожая

Когда сажать чеснок на зиму в 2024 году: лучшие дни для рекордного урожая

"Ампутировать к плечу": что случилось с известной украинской актрисой - детали

"Ампутировать к плечу": что случилось с известной украинской актрисой - детали

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 11 секунд найти ключ

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 11 секунд найти ключ

Найти 3 различия между картинками сможет лишь самый внимательный: сложная загадка для умников

Найти 3 различия между картинками сможет лишь самый внимательный: сложная загадка для умников

Последние новости

01:14

Украина получила более $1 миллиарда от МВФ: куда пойдут деньги

00:12

"Консенсуса нет": Байден сделал обнадеживающее заявление о дальнобойных ударах по РФ

00:10

Большой обмен пленными: домой вернулись бойцы из "Азова"ФотоВидео

18 октября, пятница
23:53

Мужчина пролетел над египетской пирамидой и опешил от увиденногоВидео

23:51

Повреждены дома в трех местах: РФ ударила по Одессе ракетойФотоВидео

Россию победить реально, Украина способна ввергнуть её в хаос – ЗагороднийРоссию победить реально, Украина способна ввергнуть её в хаос – Загородний
23:30

Зеленский об экономическом бронировании в Украине: "другие должны быть критерии"

23:01

В Украину вернется "бабье лето": когда ждать невероятного потепления

22:25

Гайтана раскрыла причину своего исчезновения

22:18

Белый дом поддерживает План победы Зеленского - Кирби

Реклама
21:56

Что даст Украине план победы Зеленского: Загородний раскрыл подробности

21:38

Зеленский просто "пнул" Байдена: Загородний указал на интересную деталь Плана победы

21:37

За сколько можно будет купить и продать валюту с понедельника: официальный курс

21:30

Солдат КНДР уже экипируют в форму РФ: МИД Украины требует "жесткой реакции"Видео

21:30

Такая боль на всю жизнь: Аль Пачино рассказал о том, как травмировал свой орган

21:13

Олень потерялся в метелице: загадка для самых внимательных искателей

20:32

Эти ошибки преследуют многих: какие 7 вещей нельзя хранить под кроватью

20:20

"Мы не против": Зеленский назвал условие переговоров с Россией

20:15

Военных КНДР готовят к отправке на войну с Украиной: появились фото со спутникаВидео

20:12

Отключения света зимой: в "Энергоатоме" дали прогноз

19:56

Вовлечение войск КНДР в войну: Южная Корея созывает экстренное совещание - детали

Реклама
19:43

Почти всю Украину скуют морозы: когда ждать потепления

19:29

"Мне нравится, как оно горит": как сейчас выглядит и чем занимается полтавский поджигательВидео

19:20

Уничтожили взвод россиян и взяли пленных: ВСУ зачистили Кругляковку у КупянскаВидео

19:14

"Это опасно": Зеленский поставил точку в вопросе мобилизации с 18 лет

19:10

О ядерной бимбе: что не замечают всемнение

18:54

"Хватит нам компостировать мозг": Загородний раскрыл суть Плана победы

18:53

"США хотят оставить Украину в полуразрушенном состоянии": Загородний удивил заявлением

18:47

Он прославлял Украину: на войне с РФ погиб известный воин-чемпион мира

18:41

После каминг-аута: дочь Алены Мозговой показала редкое фото с возлюбленной и ее детьми

18:25

"Это несложно": Путину померещилось создание Украиной ядерного оружияВидео

18:16

США предоставят Украине целый ряд "больших" пакетов помощи: Зеленский назвал месяцы

18:13

"Ты солдат – иди копай!": после скандала завод Steko приостановил работу из-за рейдов ТЦК

18:11

Найти 3 различия между картинками сможет лишь самый внимательный: сложная загадка для умников

18:01

Враг "обломает зубы": в разведке Эстонии успокоили относительно солдат из КНДР

17:51

"Ампутировать к плечу": что случилось с известной украинской актрисой - детали

17:40

В центре Луганска взорвался автомобиль: вероятно, ликвидирован майор РФВидео

17:25

Снижение мобилизационного возраста в Украине: в ВСУ назвали главное условиеВидео

17:14

В Украину мчится похолодание: синоптик рассказала, когда ждать первый снег

17:03

Какими будут магнитные бури на выходные: ожидать ли украинцам геомагнитный шторм

16:56

Какое популярное растение обязательно надо подрезать осенью: эксперт рассказал важное правило

Реклама
16:45

Украина может начать продавать собственное оружие другим государствам - Умеров

16:44

"Начнется грандиозный хаос": как Запад отреагирует на План победы - Загородний

16:27

В 2025 году пенсии повысят дважды: в Минсоцполитики сказали когда и кому

16:16

На складе гремели взрывы: реактивные дроны атаковали военный арсенал в Поволжье

15:55

Позиции ВСУ на Харьковщине усилились: что этому способствовало объяснил Снегирев

15:53

Некоторые продукты станут не по карману: Кабмин предупреждает о повышении цен

15:46

Дмитриевская поминальная суббота: что категорически нельзя делать 19 октября

15:43

Мобилизация с 18 до 25 лет: полковник ВСУ сделал жесткое заявление - "это не дети"

15:30

Шабунин, фиктивно оформленный на службу, сейчас планирует заняться реформой ДБР

15:24

Автомобилистам во внимание: ТОП-5 причин, почему автомобиль не заводится

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять