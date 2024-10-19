Большой обмен пленными: домой вернулись бойцы из "Азова"

Между Украиной и Россией состоялся обмен военнопленными 18 октября. Домой удалось вернуть 95 наших защитников. Об этом сообщила телеведущая Алла Мазур в эфире телемарафона, ссылаясь на источники.
Известно, что обмен пленными состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.
"По нашей информации, среди освобожденных есть украинцы, которых РФ осудила пожизненно. Их держали в одной из самых жестоких тюрем под названием Черный дельфин", - сказала она.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение обмена пленными. Он отметил, что домой вернулись воины, которые защищали Мариуполь и "Азовсталь", Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Киевскую, Черниговскую, Херсонскую области.
"Каждый раз, когда Украина спасает своих людей из российского плена, мы приближаем день, когда свобода будет возвращена всем, кто находится в российской неволе. Спасибо команде, которая занимается поиском и освобождением пленных. Делаем все, чтобы вытащить всех наших, кого удерживает Россия. Благодарность воинам, которые пополняют обменный фонд, и всем партнерам, которые помогают", - написал он.
Смотрите видео с возвращением украинских защитников из российского плена:
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец отметил, что среди освобожденных из плена украинцев есть 20 человек, которых в РФ приговорили к пожизненному заключению.
Он также акцентировал на том, что среди защитников есть много тех, кто находился в плену с первых дней полномасштабного вторжения. Большинство вернулось с ранениями и заболеваниями.
"Сейчас все украинцы нуждаются в физической и психологической реабилитации", - добавил он.
Всего с начала полномасштабного вторжения домой вернулось 3767 украинцев.
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что еще 28 военных, которые вернулись из РФ, имели "приговоры" с длительными сроками заключения.
Среди освобожденных из плена есть нацгвардейцы, военные моряки, воины ВСУ, пограничники и представители других подразделений Сил безопасности и обороны. Среди освобожденных 69 солдат и сержантов и 26 офицеров.
"Многие из наших освобожденных ребят имеют серьезные заболевания и последствия тяжелых ранений, а также большую потерю веса из-за пыток и недостаточного питания", - говорится в сообщении.
Расстрел пленных украинских военных - последние новости:
Ранее сообщалось, что оккупанты на юге расстреляли безоружных пленных бойцов ВСУ. Российские оккупанты расстреляли безоружных украинских военнопленных в Крынках на Херсонщине.
Как сообщалось ранее, оккупанты расстреляли двоих украинских военнопленных. Российские захватчики расстреляли двоих украинских воинов после того, как они попали в плен.
Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты расстреляли пленных украинских десантников. Оккупанты РФ поставили троих бойцов ВСУ на колени и расстреляли практически в упор.
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