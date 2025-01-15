Защитники Мариуполя и Азовстали дома: в Украину вернулись 25 пленных

Главное:
- В Украину вернулись еще 25 пленных
- Среди них защитники Мариуполя и "Азовстали"
- Также удалось забрать раненых украинских военнослужащих из Курской области
В среду, 15 января, в Украину вернулись еще 25 пленных. Об этом сообщил Владимир Зеленский.
"Сегодня домой, в Украину, возвращаются еще 25 наших людей. Это наши военные и гражданские. Среди них защитники Мариуполя и "Азовстали", а также нашей Харьковщины, Донетчины, Запорожья, Херсонщины. Ребята имеют тяжелые ранения и болезни. Каждый из них получит всю необходимую медицинскую помощь", - написал президент.видео дня
Он отметил, что возвращение своих людей домой - то, над чем Украина постоянно работает.
"И мы не остановимся, пока не вернем всех наших. Спасибо команде, которая ищет наших людей и организует эту важную работу. Спасибо Объединенным Арабским Эмиратам за содействие, чтобы сегодняшнее событие стало возможным", - подчеркнул Зеленский.
В то же время, в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными добавили, что среди возвращенных есть также гражданский, захваченный на Киевщине и незаконно удерживаемый россиянами. Также удалось забрать раненых украинских военнослужащих из Курской области.
"Самому молодому освобожденному - 24 года. Самому старшему - шестьдесят. Эти люди много пережили без надлежащей медицинской помощи и с негуманным отношением во вражеской неволе. Раненые имеют в частности потерю зрения, ампутации конечностей, сложные пулевые ранения и последствия минно-взрывных травм. Среди болезней - туберкулез, онкология, гангрена, что красноречиво свидетельствует о тех условиях, в которых приходится находиться нашим людям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно Третьей Женевской конвенции именно тяжелобольные и тяжелораненые должны быть возвращены в первую очередь.
Возвращение военнопленных - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, 30 декабря между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Домой удалось вернуть 189 украинских военнослужащих.
18 октября между Украиной и Россией также состоялся обмен военнопленными. Домой удалось вернуть 95 наших защитников. Обмен пленными состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.
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Что такое Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными?
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными - временный вспомогательный орган Кабинета Министров Украины для координации деятельности различных органов власти, силовых структур и общественных объединений, пишет Википедия.
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