Защитники Мариуполя и Азовстали дома: в Украину вернулись 25 пленных

Ребята имеют тяжелые ранения и болезни.

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Обмен пленными / коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский

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В Украину вернулись еще 25 пленных

Среди них защитники Мариуполя и "Азовстали"

Также удалось забрать раненых украинских военнослужащих из Курской области

В среду, 15 января, в Украину вернулись еще 25 пленных. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

"Сегодня домой, в Украину, возвращаются еще 25 наших людей. Это наши военные и гражданские. Среди них защитники Мариуполя и "Азовстали", а также нашей Харьковщины, Донетчины, Запорожья, Херсонщины. Ребята имеют тяжелые ранения и болезни. Каждый из них получит всю необходимую медицинскую помощь", - написал президент. видео дня

Он отметил, что возвращение своих людей домой - то, над чем Украина постоянно работает.

"И мы не остановимся, пока не вернем всех наших. Спасибо команде, которая ищет наших людей и организует эту важную работу. Спасибо Объединенным Арабским Эмиратам за содействие, чтобы сегодняшнее событие стало возможным", - подчеркнул Зеленский.

В то же время, в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными добавили, что среди возвращенных есть также гражданский, захваченный на Киевщине и незаконно удерживаемый россиянами. Также удалось забрать раненых украинских военнослужащих из Курской области.

"Самому молодому освобожденному - 24 года. Самому старшему - шестьдесят. Эти люди много пережили без надлежащей медицинской помощи и с негуманным отношением во вражеской неволе. Раненые имеют в частности потерю зрения, ампутации конечностей, сложные пулевые ранения и последствия минно-взрывных травм. Среди болезней - туберкулез, онкология, гангрена, что красноречиво свидетельствует о тех условиях, в которых приходится находиться нашим людям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно Третьей Женевской конвенции именно тяжелобольные и тяжелораненые должны быть возвращены в первую очередь.

Возвращение военнопленных - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, 30 декабря между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Домой удалось вернуть 189 украинских военнослужащих.

18 октября между Украиной и Россией также состоялся обмен военнопленными. Домой удалось вернуть 95 наших защитников. Обмен пленными состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

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Что такое Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными? Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными - временный вспомогательный орган Кабинета Министров Украины для координации деятельности различных органов власти, силовых структур и общественных объединений, пишет Википедия.

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