ВСУ взяли в плен оккупанта, который участвовал в расстрелах украинских пленных

Кратко:
- На Курщине взяли в плен военного РФ, причастного к расстрелу украинских пленных
- Он рассказал, что расстреливать военнопленных украинских воинов приказывают командиры армии РФ
Украинские военные захватили в плен в Курской области российского военнослужащего, который причастен к расстрелу украинских военнопленных.
Евгению Уланцову из 40-й бригады морской пехоты российских Вооруженных сил 21 год. Он сказал, что хотел служить медиком, но его бросили "на мясо". По его словам, расстреливать украинских военнопленных приказывают российские командиры. О захвате Уланцова в плен сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко. Он опубликовал видео допроса пленного оккупанта.
Рядовой, старший стрелок Уланцов Евгений Николаевич рассказал, что он приехал воевать против Украины из российского Новосибирска. Служит в 40-й ОБМП ВС РФ, первая бригада, первый батальон, первый взвод. Контракт оккупант подписал только 10 декабря 2024 года.
При этом он сам рассказывает, что хотел быть медиком, но в российской армии его бросили "на мясо".
"Мы с другом общались, что он может с командиром договориться за меня, то, что я имею корочку, медицинское образование, что я пойду медиком. А меня тупо бросили на мясо после того, как мы докладывали, что у нас раненые, двухсотые. Они просто говорили: "Сидите на месте, никуда не лезьте. К вам придет подмога, вас эвакуируют". Этой помощи не было", - пожаловался оккупант.
Пленный оккупант рассказал, что он участвовал в расстреле украинских военнопленных. По его словам, расстреливать украинских военнопленных приказывают командиры российской оккупационной армии.
Журналист Цаплиенко отметил: пленный подтвердил, что это целенаправленная российская политика.
"Увидел двух украинских военнослужащих, он им крикнул: "Бросьте оружие". Они, у кого было, бросили. Я связывался с командиром, докладывал, что здесь двое украинских служащих. И командир, видимо в этом кипише, что все кричат, не разобрал моих слов и сказал открывать огонь", - признался во время допроса Уланцов.
Расстрел оккупантами украинских военнопленных - последние новости
Ранее Главред сообщал, что в конце декабря 2024 года россияне расстреляли украинских пленных на фронте. На видео с дрона видно, как сначала россияне окружили дом, в котором держали оборону украинские военные. Тогда они начали выходить, сдаваясь в плен. В это время российские военные и расстреляли украинских пленных. Позже стали известны детали расстрела россиянами четырех украинских пленных.
В ISW отметили, что командиры армии РФ позволяют подчиненным казнить военнопленных. Аналитики Института изучения войны прокомментировали казнь врагом четырех пленных украинских военных.
Также сообщалось, что оккупанты расстреляли трех военнопленных в затылок 3 января возле населенного пункта Нескучное Волновахского района Донецкой области. Аналитики DeepState отмечают, что украинские бойцы сдались в плен, после чего им связали руки, вывели перед позицией и расстреляли выстрелами в затылок.
Напомним, оккупанты расстреляли бойцов ВСУ возле Временки - в прокуратуре сделали заявление. Удалось установить вероятные российские подразделения, которые расстреляли двух украинских пленных военных в Донецкой области.
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