ВСУ взяли в плен оккупанта, который участвовал в расстрелах украинских пленных

Пленный оккупант утверждает, что расстреливать украинских военнопленных приказывают российские командиры.

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ВСУ взяли в плен оккупанта, участвовавшего в расстрелах украинских пленных/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео, минобороны РФ

Кратко:

На Курщине взяли в плен военного РФ, причастного к расстрелу украинских пленных

Он рассказал, что расстреливать военнопленных украинских воинов приказывают командиры армии РФ

Украинские военные захватили в плен в Курской области российского военнослужащего, который причастен к расстрелу украинских военнопленных.

Евгению Уланцову из 40-й бригады морской пехоты российских Вооруженных сил 21 год. Он сказал, что хотел служить медиком, но его бросили "на мясо". По его словам, расстреливать украинских военнопленных приказывают российские командиры. О захвате Уланцова в плен сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко. Он опубликовал видео допроса пленного оккупанта.

видео дня

Рядовой, старший стрелок Уланцов Евгений Николаевич рассказал, что он приехал воевать против Украины из российского Новосибирска. Служит в 40-й ОБМП ВС РФ, первая бригада, первый батальон, первый взвод. Контракт оккупант подписал только 10 декабря 2024 года.

При этом он сам рассказывает, что хотел быть медиком, но в российской армии его бросили "на мясо".

"Мы с другом общались, что он может с командиром договориться за меня, то, что я имею корочку, медицинское образование, что я пойду медиком. А меня тупо бросили на мясо после того, как мы докладывали, что у нас раненые, двухсотые. Они просто говорили: "Сидите на месте, никуда не лезьте. К вам придет подмога, вас эвакуируют". Этой помощи не было", - пожаловался оккупант.

Пленный оккупант рассказал, что он участвовал в расстреле украинских военнопленных. По его словам, расстреливать украинских военнопленных приказывают командиры российской оккупационной армии.

Журналист Цаплиенко отметил: пленный подтвердил, что это целенаправленная российская политика.

"Увидел двух украинских военнослужащих, он им крикнул: "Бросьте оружие". Они, у кого было, бросили. Я связывался с командиром, докладывал, что здесь двое украинских служащих. И командир, видимо в этом кипише, что все кричат, не разобрал моих слов и сказал открывать огонь", - признался во время допроса Уланцов.

Расстрел оккупантами украинских военнопленных - последние новости

Ранее Главред сообщал, что в конце декабря 2024 года россияне расстреляли украинских пленных на фронте. На видео с дрона видно, как сначала россияне окружили дом, в котором держали оборону украинские военные. Тогда они начали выходить, сдаваясь в плен. В это время российские военные и расстреляли украинских пленных. Позже стали известны детали расстрела россиянами четырех украинских пленных.

В ISW отметили, что командиры армии РФ позволяют подчиненным казнить военнопленных. Аналитики Института изучения войны прокомментировали казнь врагом четырех пленных украинских военных.

Также сообщалось, что оккупанты расстреляли трех военнопленных в затылок 3 января возле населенного пункта Нескучное Волновахского района Донецкой области. Аналитики DeepState отмечают, что украинские бойцы сдались в плен, после чего им связали руки, вывели перед позицией и расстреляли выстрелами в затылок.

Напомним, оккупанты расстреляли бойцов ВСУ возле Временки - в прокуратуре сделали заявление. Удалось установить вероятные российские подразделения, которые расстреляли двух украинских пленных военных в Донецкой области.

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