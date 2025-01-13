В одной из областей Украины ввели аварийные отключения света: подробности

Кратко:
- В Житомирской области ввели аварийные отключения света из-за ночной атаки
- Энергетики пытаются как можно быстрее восстановить работу поврежденного врагом оборудования
В Житомирской области были введены аварийные отключения электроэнергии.
Причиной этого стала ночная атака дронов по Украине. Об этом сообщили в "Укрэнерго".
"Вследствие ночной дроновой атаки - утром применяются аварийные отключения в Житомирской области. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного врагом оборудования", - отмечается в сообщении.
Отключение света в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что в Украине может увеличиться количество часов без света - эксперт объяснил ситуацию. Продолжительность отключения света будет зависеть от погоды и возможных новых атак РФ.
Напомним, народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк отметил, что блэкаутов в Украине больше не будет. В частности, это связано с тем, что энергетика подготовлена гораздо лучше, чем прошлой зимой, сказал он.
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Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
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