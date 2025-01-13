В одной из областей Украины ввели аварийные отключения света: подробности

Причиной введения аварийных отключений электроэнергии стала ночная атака дронов.

https://glavred.info/ukraine/posledstviya-ataki-v-odnoy-iz-oblastey-ukrainy-vveli-avariynye-otklyucheniya-sveta-10630085.html Ссылка скопирована

Аварийные отключения света ввели в одной из областей/ коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Кратко:

В Житомирской области ввели аварийные отключения света из-за ночной атаки

Энергетики пытаются как можно быстрее восстановить работу поврежденного врагом оборудования

В Житомирской области были введены аварийные отключения электроэнергии.

Причиной этого стала ночная атака дронов по Украине. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

видео дня

"Вследствие ночной дроновой атаки - утром применяются аварийные отключения в Житомирской области. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного врагом оборудования", - отмечается в сообщении.

Отключение света в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что в Украине может увеличиться количество часов без света - эксперт объяснил ситуацию. Продолжительность отключения света будет зависеть от погоды и возможных новых атак РФ.

Как сэкономить на электроэнергии/ Инфографика: Главред

Напомним, народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк отметил, что блэкаутов в Украине больше не будет. В частности, это связано с тем, что энергетика подготовлена гораздо лучше, чем прошлой зимой, сказал он.

Читайте также:

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред