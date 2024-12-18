Блэкаутов в Украине больше не будет: нардеп сделал важное заявление

Главное из заявления нардепа:
- Блэкаутов в Украине уже не будет
- Работа АЭС и ГЭС улучшила ситуацию с отключениями света
- Россия будет пытаться повторить атаки на украинскую энергетику
Ситуация с отключениями света может меняться, однако блэкаутов в Украине не будет. В частности, это связано с тем, что энергетика подготовлена гораздо лучше, чем прошлой зимой. Об этом рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк в эфире "Киев24".
Он подчеркнул, что на улучшение ситуации с отключениями света повлияла работа АЭС и ГЭС, которые работают на полную мощность, и восстановление критической инфраструктуры, которая получила повреждения в ноябре и декабре.
"Если температура на улице не будет ощутимо снижаться и потребление не будет расти, то мы будем проходить в таких графиках, а отключения будут незначительными", - подчеркнул депутат.
Нагорняк также добавил, что страна-агрессор Россия будет пытаться повторить атаки на украинскую энергетику.
"Однако я хочу заверить украинцев, что блэкаута не будет - украинская энергетика сегодня лучше подготовлена, чем прошлой зимой", - сказал он.
Кроме того, по его словам, энергообъекты имеют второй уровень защиты, который может защитить не только от обломков и "шахедов", но и от прямого попадания ракеты.
Однако, сейчас Украина находится на грани потребления и генерации, а объем импорта незначителен из-за того, что в Европе цены в разы выше, чем сейчас в Украине.
"Поэтому мы должны рассчитывать на нашу генерацию, а импорт - это страховка, которая может нам помочь", - подытожил Нагорняк.
Отключение света - последние новости Украины
Напомним, как сообщал Главред, с 16 декабря в Украине ввели унифицированные графики стабилизационных отключений. Так, каждая очередь будет разделена на две подочереди. График отключений будут разбивать на 30-минутные интервалы. Это позволит увеличить количество часов со светом.
Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что отключения света будут зависеть от погодных условий и общей ситуации в Украине. Однако, Киев может быть без света от 14 до 16 часов.
Председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что если РФ снова нанесет удары по объектам передачи электроэнергии в Украине может создаться критический режим с энергоснабжением - так называемый "островной режим".
Читайте также:
- Украина может избежать отключений света: назван сценарий
- Повышение тарифов на свет, газ и тепло в Украине: в правительстве сделали заявление
- Света станет больше: три украинские АЭС возобновили производство электричества
Кто такой Сергей Нагорняк?
Сергей Нагорняк - народный депутат Украины 9-го созыва. Член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред