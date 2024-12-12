Без света до 16 часов: озвучен неутешительный прогноз для одного города Украины

От Ровенской АЭС проложили высоковольтную сеть до Киева.

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Отключение света / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

Отключения света зависят от погоды и ситуации в стране

Ровенская АЭС может остановить работу из-за обстрелов

Киев может быть без света от 14 до 16 часов

Отключения света будут зависеть от погодных условий и общей ситуации в Украине. Об этом заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире День.LIVE.

По его словам, Киев может быть без света от 14 до 16 часов.

видео дня

"Трипольская ТЭЦ разрушена. Скажем так, постоянно под обстрелами и ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве. Фактически у нас не так много генерации, чтобы обеспечить электроэнергией Киев", - отметил он.

Попенко также добавил, что от Ровенской АЭС проложили высоковольтную сеть в Киев, но из-за постоянных обстрелов она также может остановить свою работу.

"В общем, много есть составляющих, но если будут морозы, то Киев будет без света и по 14, и по 16 часов", - подытожил председатель Союза потребителей коммунальных услуг.

Энергопотребление / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, заместитель министра энергетики Роман Андарак заявил, что украинцам следует быть готовыми к длительным ограничениям в поставке электроэнергии. Графики отключений света будут действовать как минимум до весны 2025 года.

Председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что если РФ снова нанесет удары по объектам передачи электроэнергии в Украине может создаться критический режим с энергоснабжением - так называемый "островной режим".

Кроме того, ракетные атаки России 17 и 28 ноября по энергетической инфраструктуре Украины значительно ухудшили ситуацию в энергосистеме. Риск длительных отключений света в разгар зимы увеличился.

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Кто такой Олег Попенко Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал главой комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

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