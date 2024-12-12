Отключение света отменили в нескольких областях Украины: где весь день будет электроэнергия

Несколько областей весь день будут с электроэнергией - отключение света там не предвидится.

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Отключение света отменили в нескольких областях Украины/ коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Кратко:

В трех областях Украины сегодня не будут выключать свет

Свет весь день будет во Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях

В нескольких западных областях Украины отменили графики отключения света на четверг, 12 декабря. Это было сделано по указанию "Укрэнерго", сообщает Главред со ссылкой на сайты облэнерго.

В частности отменены графики:

видео дня

"НЭК "Укрэнерго" уменьшило объем ограничения на территории области согласно графику почасового отключения на 12 декабря. Отменено отключение для всех очередей с 07:00 до получения отдельного распоряжения", - отмечается на сайте "Волыньоблэнерго".

Напомним, в этих областях графики отключения света не действовали также 10 и 11 декабря.

Графики отключения света на 12 декабря

Ранее в "Укрэнерго" сообщили, как 12 декабря в Украине будут отключать электроэнергию.

В компании отметили, что в четверг время применения и объемы отключений для бытовых потребителей будут следующими:

07:00-08:00 - одна очередь отключений;

08:00-19:00 - две очереди отключений;

19:00-22:00 - одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет с 07:00 до 22:00.

В то же время в "Укрэнерго" предупреждали, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

Генерация электроэнергии в Украине/ Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что в Укрэнерго объяснили, какими будут графики отключения света 12 декабря. Согласно обнародованной информации, с 07:00 по 22:00 будут применяться графики ограничения для промышленности и бизнеса.

Напомним, в Минэнерго рассказали, пока будут продолжаться отключения света. Энергосистема Украины работает на пределе возможностей после мощных атак РФ на объекты генерации, рассказал Роман Андарак.

Также ранее сообщалось, как изменится принцип отключения света в январе. Сейчас новая методика формирования графиков находится в стадии разработки. Ее планируют ввести с января 2025 года.

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Что такое веерные отключения электроэнергии? Веерные отключения электроэнергии - поочередные или погрупповые отключения (с помощью коммутационных аппаратов) потребителей от электросети для ограничения нагрузки на энергосистему, что способствует ее частотной разгрузке, реже - температурной разгрузке оборудования подстанций или линий электропередач, пишет Википедия.

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