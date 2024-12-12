Украина имеет силы на сопротивление, поэтому вряд ли согласится на переговоры - Хара

В России до сих пор убеждены, что победа будет за их армией и хотят оккупировать как можно больше территорий Украины.

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Украина имеет ресурсы для продолжения борьбы / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump, скриншот

Что сказал Хара:

Сейчас нет смысла говорить о переговорах

Россия не заинтересована прекращать войну

У Украины есть возможность противостоять врагу

После избрания в США новым президентом Дональда Трампа весь мир активно начал обсуждать возможность переговоров между Украиной и страной-агрессором Россией. Риторику в этом вопросе изменил даже президент Украины Владимир Зеленский. Об этом рассказал в интервью Главреду дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

Если до победы Трампа украинский президент твердо стоял на том, что никаких переговоров с РФ не может быть, а единственный путь к миру - это план победы, то после выборов в Штатах Зеленский заявлял, что Украина должна вести переговоры с агрессором с позиции силы. Это предполагает и успехи ВСУ на поле боя, для которых необходимо, чтобы западные партнеры предоставляли Украине больше помощи и вооружения.

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Но, даже несмотря на такую позицию со стороны украинской власти, готовить о переговорах сейчас нет смысла, ведь в них в первую очередь не заинтересованы россияне.

План победы / Инфографика: Главред

"Россияне в них не заинтересованы на данном этапе - они сосредоточены на том, чтобы вытеснить ВСУ с Курщины и захватить как можно больше украинских территорий. Они постепенно продвигаются и чувствуют собственную силу, поэтому вряд ли без давления на Россию можно начать переговоры", - пояснил Хара.

Подтверждают эту мысль недавние заявления заместителя министра Рябкова и министра иностранных дел РФ Лаврова. Они продолжают настаивать на необходимости достичь цели "СВО".

"Москва хочет четыре украинские области, Крым и многое другое. В РФ убеждены, что российские войска будут продвигаться, а, соответственно, для Москвы нет стимулов садиться за стол переговоров", - добавил дипломат.

Стимулов к переговорам нет и у Украины. Нынешняя администрация Байдена пытается потратить максимум выделенных средств на вооружение Украины, поэтому мы не находимся в критической ситуации, чтобы садиться за стол для диалога с РФ.

"А главное - нет пространства для компромисса. Россия видит и эту войну, и переговоры игрой с нулевой суммой, то есть считает, что она должна выиграть и забрать все. Украина, конечно, не может на это согласиться хотя бы потому, что она еще имеет силы сопротивляться. Поэтому я думаю, что призыв Трампа о необходимости начать переговоры не будет услышан ни в Киеве, ни в Москве", - подчеркнул Хара.

Переговоры Украины и России - что известно

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск накануне заявил, что мирные переговоры по войне в Украине могут начаться уже этой зимой и Польша будет активно участвовать в любом диалоге.

Ранее советник главы ОП Украины Михаил Подоляк отмечал, что мирные переговоры с Россией возможны только на справедливых условиях, соответствующих нормам международного права.

Главред также писал, что по данным иностранных СМИ, новоизбранный президент США Дональд Трамп фактически поставит ультиматум агрессору России по завершению войны против Украины и может прибегнуть к "ковровым бомбардировкам" российской экономики.

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Кто такой Александр Хара Александр Хара - эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических черноморских исследований". Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.). Магистр внешней политики.



Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV Территориальном и II Территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

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